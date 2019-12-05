Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: изменение судьбы и неожиданная осечка

Сегодня неожиданные осечки грозят Стрельцам и Близнецам / Скриншот

Гороскоп на сегодня - на четверг, 5 декабря (праздник, отмечается День работников статистики Украины), предупредил Стрельцов и Близнецов об угрозе неожиданной осечки.

Рыбам может подфартить в лотерее, а у Козерогов может измениться судьба.

Гороскоп на 5 декабря 2019 всех знаков Зодиака: кому светит изменение судьбы, а кому - неожиданная осечка

Что звезды сулят огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Овен

Повремените с экспериментами, отложите дела, которые не горят, и насладитесь жизнью. Постарайтесь не портить настроение себе и окружающим.

Гороскоп на 5 декабря 2019 - Лев

Аккуратно высказывайтесь в кругу коллег, не заденьте чье-то самолюбие. Не помешает поработать над собой, чтобы быть в тренде.

Гороскоп на 5 декабря - Стрелец

В деле, которое вы считали "стопудовым", возможна неожиданная осечка. Перестаньте разрываться - разделите дела на срочные и второстепенные.

Что звезды сулят земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Дева

Излишняя осторожность не помешает - не зевайте за рулем и переходя дорогу. Ищите даже в самых, как вам кажется, негативных ситуациях, смешную сторону.

Гороскоп на 5 декабря 2019 - Козерог

В судьбе может произойти поворот, которого вы не ожидали. Возможно, придется экстренно подтягивать "хвосты".

Читайте такжеГороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делатьЛучше рассчитывать только на себя, иначе - обид не избежать.

Гороскоп на 5 декабря - Телец

Не суйте нос в чужие дела, и со своими делами придется разбираться исключительно самостоятельно. Не забывайте высыпаться перед ответственными мероприятиями.

Что звезды сулят водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Могут, как вам покажется, из ниоткуда появятся проблемы. Не копите обиды - лучше говорите в лоб, что вам не нравится.

Гороскоп на 5 декабря 2019 - Рыбы

Возможен фарт в игре - можно купить лотерейный билет. Хорошее время, чтобы навести порядок в доме и в душе.

Гороскоп на 5 декабря - Рак

Перед тем, как выкладывать все силы для достижения какой-то цели, подумайте - а оно вам надо? Если нет настоящих чувств, не завязывайте роман.

Что звезды сулят воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Весы

Перед тем, как что-то делать, обязательно думать - и не раз. Делайте работу так, чтобы не было к чему придраться.

Гороскоп на 5 декабря - Близнецы

Близнецам грозят неожиданные осечки, которые могут негативно повлиять на финансовое положение. День не лучший для начала новых дел.

Гороскоп на 5 декабря 2019 - Водолей

Постарайтесь снять розовые очки - не путайте фантазии с реальностью. Не открывайте душу малознакомым людям.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2019 для всех знаков Зодиака и предупредил, что неудачи грозят Весам, Ракам, Козерогам и Овнам. Эксперт посоветовал Козерогам раздать долги.