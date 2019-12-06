Гороскоп на 6 декабря всех знаков Зодиака: эксперименты в любви и лапша на ушах

В День Вооруженных Сил Украины Стрельцам противопоказаны эксперименты в любви / УНИАН

Весам в День Вооруженных Сил Украины - в пятницу, 6 декабря, необходимо опасаться обмана - у них на ушах может оказаться лапша.

Стрельцам гороскоп на сегодня не рекомендует ставить эксперименты в любви.

Гороскоп на 6 декабря 2019 для всех знаков Зодиака: к чему готовиться

Что спрогнозировали воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Водолей

Сглаживайте острые углы и избегайте больших компаний. Рассмотрите конкурентов под "микроскопом".

Гороскоп на 6 декабря - Весы

Настройтесь быть стойкими - возможны неприятности.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеВероятно, кто-то захочет навешать вам на уши лапши - проверяйте факты.

Гороскоп на 6 декабря 2019 - Близнецы

От крупных покупок пока стоит отказаться. Возможен фарт в любви. Не бойтесь обращаться за помощью к коллегам.

Что спрогнозировали земным знакам

Гороскоп на 6 декабря - Телец

На любовном фронте возможна неожиданная приятность. Выпадет шанс улучшить состояние "кошелька", возможно, деньги буквально сами свалятся на голову.

Гороскоп на сегодня - Дева

Не бойтесь высказывать свои мысли и отстаивать свои права. В День Вооруженных Сил Украины 2019 пафос может испортить отдых.

Гороскоп на 6 декабря 2019 - Козерог

Попытайтесь не придираться к близким по мелочам. Не пытайтесь быть душой компании - стоит накопить силы.

Что спрогнозировали водным знакам

Гороскоп на 6 декабря - Рак

Противопоказано любое проявление агрессии. Будьте скептиками, но прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Будьте очень внимательны на работе и остерегайтесь подозрительных людей. Не оставляйте проблемы нерешенными - скрыться не удастся.

Гороскоп на 6 декабря 2019 - Скорпион

Не лучший день, чтобы строить планы для покорения высокой вершины, но можно помечтать о том, как покорить сердце симпатичного вам человека.

Что спрогнозировали огненным знакам

Гороскоп на 6 декабря - Стрелец

Эксперименты в любви лучше отложить, но можно поэкспериментировать со своей внешностью. Не тревожьтесь по пустякам.

Гороскоп на сегодня - Овен

Не спешите паковать вещи и бежать на новую работу - пока не лучшее время для серьезных перемен. В выполнении какой-либо работы не полагайтесь на 100% на помощь друзей. Будьте предельно внимательны - есть угроза травм.

Гороскоп на 6 декабря 2019 - Лев

Не лучшее время для того, чтобы расширять круг общения. В День Вооруженных Сил Украины можете браться за новые дела, но сначала просчитайте все возможные последствия.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на декабрь 2019. Эксперт говорил, что Козерогам грозит банкротство и "кидалово", Ракам - ограбление, Овнам - изнасилование, а Весам - ДТП.