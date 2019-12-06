  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 6 декабря всех знаков Зодиака: эксперименты в любви и лапша на ушах

6 декабря 2019, 08:06

У Тельцов сегодня может улучшиться финансовое состояние, а Близнецам светит удача в любви.

Стрельцам 6 декабря противопоказаны эксперименты в любви - Гороскоп на 6 декабря 2019
В День Вооруженных Сил Украины Стрельцам противопоказаны эксперименты в любви / УНИАН

Весам в День Вооруженных Сил Украины - в пятницу, 6 декабря, необходимо опасаться обмана - у них на ушах может оказаться лапша.

Стрельцам гороскоп на сегодня не рекомендует ставить эксперименты в любви.

Гороскоп на 6 декабря 2019 для всех знаков Зодиака: к чему готовиться

Что спрогнозировали воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Водолей

Сглаживайте острые углы и избегайте больших компаний. Рассмотрите конкурентов под "микроскопом".

Гороскоп на 6 декабря - Весы

Настройтесь быть стойкими - возможны неприятности.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеВероятно, кто-то захочет навешать вам на уши лапши - проверяйте факты.

Гороскоп на 6 декабря 2019 - Близнецы

От крупных покупок пока стоит отказаться. Возможен фарт в любви. Не бойтесь обращаться за помощью к коллегам. 

Что спрогнозировали земным знакам

Гороскоп на 6 декабря - Телец

На любовном фронте возможна неожиданная приятность. Выпадет шанс улучшить состояние "кошелька", возможно, деньги буквально сами свалятся на голову.

Гороскоп на сегодня - Дева

Не бойтесь высказывать свои мысли и отстаивать свои права. В День Вооруженных Сил Украины 2019 пафос может испортить отдых.

Гороскоп на 6 декабря 2019 - Козерог

Попытайтесь не придираться к близким по мелочам. Не пытайтесь быть душой компании - стоит накопить силы.

Что спрогнозировали водным знакам

Гороскоп на 6 декабря - Рак

Противопоказано любое проявление агрессии. Будьте скептиками, но прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Будьте очень внимательны на работе и остерегайтесь подозрительных людей. Не оставляйте проблемы нерешенными - скрыться не удастся.

Гороскоп на 6 декабря 2019 - Скорпион

Не лучший день, чтобы строить планы для покорения высокой вершины, но можно помечтать о том, как покорить сердце симпатичного вам человека.

Что спрогнозировали огненным знакам 

Гороскоп на 6 декабря - Стрелец

Эксперименты в любви лучше отложить, но можно поэкспериментировать со своей внешностью. Не тревожьтесь по пустякам.

Гороскоп на сегодня - Овен

Не спешите паковать вещи и бежать на новую работу - пока не лучшее время для серьезных перемен. В выполнении какой-либо работы не полагайтесь на 100% на помощь друзей. Будьте предельно внимательны - есть угроза травм.

Гороскоп на 6 декабря 2019 - Лев

Не лучшее время для того, чтобы расширять круг общения. В День Вооруженных Сил Украины можете браться за новые дела, но сначала просчитайте все возможные последствия.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на декабрь 2019. Эксперт говорил, что Козерогам грозит банкротство и "кидалово", Ракам - ограбление, Овнам - изнасилование, а Весам - ДТП.

гороскоп Зодиак День Вооруженных Сил Украины гороскоп 2019
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 6 декабря всех знаков Зодиака: эксперименты в любви и лапша на ушах». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:10
Епифаний дал неожиданный прогноз об отношениях с Россией
08:06
Гороскоп на 6 декабря всех знаков Зодиака: эксперименты в любви и лапша на ушах
07:45
Дешевый газ из России выйдет Украине боком - Потураев Видео
07:15
Как правильно стирать акулу из Икеи: фото инструкция
07:08
Из Парижа не приедет новый Минск: в Слуге народа рассказали, чего ждут от саммита Видео
06:56
Почему Вакарчук и Тимошенко зря побежали к Порошенко мнение
06:07
День Збройних сил України 2019: картинки й привітання сильні та мужні Фото
06:05
С Днем ангела Александра и Александры 2019 – поздравления Сашеньке Фото
05:31
Солидный и надежный: назван главный цвет 2020 года Видео
05:04
Не поминать даже имя: астролог посоветовал Зеленскому, как жить с Тимошенко
04:29
День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности
04:02
Антитренды 2020: какие сумки выйдут из моды
03:17
В МИД Украины рассказали, как и во что РФ превращает Крым
03:17
Кличко разочарован поступками Фьюри
02:35
Maruv показала голенькую грудь в ванной
01:49
"Будет с нами": Епифаний сделал неожиданное заявление о Филарете
01:10
Доводила до самоубийства: в школе под Николаевом разгорелся громкий скандал
00:47
"Долгожданное возвращение": жена Лещенко сыграет сет в Москве
00:36
6 декабря – какой сегодня праздник: з Днем ЗСУ и День Александра, приметы Видео
00:25
Тука не верит, что Скабеева позвонила Зеленскому
00:06
Во время пожара в Одессе парень всю ночь бесплатно раздавал пожарным кофе Видео
00:00
Карпаты готовы сменить владельца за 1 гривну
05 декабря, четверг
23:43
У Путина озвучили ожидания от встречи с Зеленским
23:32
Шахтер нацелился на таланта сборной Румынии
23:21
ПЦУ назначила Филарету пожизненное содержание и особую миссию Видео
23:15
Трясутся стены: топ-3 правил для незаметного секса в примерочной магазина
23:03
"Как надо отвечать на "Слава Украине?": пранкер Лексус позвонил Зеленскому
23:02
"Черная пятница": итальянское издание попало в расистский скандал из-за своего заголовка - 2 клуба уже объявили бойкот журналистам
22:39
В Венгрии телеканал приписал Крым РФ: в посольстве Украины отреагировали
22:34
Ломаченко стал лучшим боксером 2019 года по версии WBO
22:08
Зеркаль обвинила New York Times в неправдивой подаче ее интервью
22:04
"Не держусь за пояса": Усик назвал свои цели в боксе
21:41
Пожар в колледже Одессы: из-под завалов достали тело преподавателя Видео
21:36
Руис - Джошуа: Владимир Кличко выбрал своего фаворита
21:30
Сериал Папик: 7 и 8 серия смотреть онлайн 05-12-2019 Видео
21:27
Суд "укатал" соратника экс-главы ГБР Трубы под стражу
21:07
"Не талант": Ибрагимович унизил Роналду
20:51
"Ни на что не хватает": Милованов приуныл из-за небольшой зарплаты министра
20:47
В Раде пояснили провал голосования за отставку Яременко
20:37
Милевский получил предложение открыть именной ресторан в Бресте
20:13
Притула, Тополя, Дейнега: Зеленский раздал ордена волонтерам Видео
20:10
Динамо приглашает болельщиков на матч с Зарей несмотря на санкции КДК за расистский скандал
19:43
Бразильский гранд подтвердил интерес к игроку Динамо
19:38
Боевики разгуливают по украинской территории в Станице Луганской Видео
19:31
Украинская биатлонистка завоевала серебро в первом этапе Кубка мира
19:30
Казнили украинцев: ГПУ "настучали" на РФ в Международный уголовный суд
19:25
Стало известно, на что Микитась потратил деньги Укрбуд
19:14
Новый год мчится: в Киеве поставили и собрали главную елку Украины - опубликованы фото Фото
19:02
"Транзита не будет": в Нафтогазе предрекли печальное будущее украинской ГТС
19:01
В Верховной Раде проголосовали против увольнения Яременко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять