Астролог напророчил закрытие передачи пропагандистки Скабеевой

Астролог прогнозирует закрытие передачи Скабеевой "60 минут" / скриншот из видео

Российской пропагандистке Ольге Скабеевой 11 декабря исполняется 35 лет. Если 2019 год для Скабеевой был весьма удачным, то 2020-ый уж точно таким не назовешь в плане работы. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам Росса, в гороскопе пропагандистки Сатурн будет неблагоприятно воздействовать на планету ее счастья, удачи и покровительства.

"Это значит, что Скабееву ждут крупные неприятности, вплоть до закрытия ее передачи "60 минут". Так что следующий год, особенно его конец, станет для российской журналистки неблагоприятным. До осени все будет более-менее, а затем в профессиональной деятельности произойдут непредвиденные неприятные перемены. Возможно, сменится программный директор, возможно, сложатся другие обстоятельства, которые приведу к закрытию ее проекта", – отметил астролог.

В любом случае, Росс уверен, что именно с основным проектом Скабеевой произойдут какие-то пертурбации: либо его закроют, либо уберут из прайм-тайма, либо рухнут рейтинги.

"Не исключаю, что в отношениях России и Украины начнется потепление. А в таком случае подобная мощная антиукраинская пропаганда станет попросту не нужна. Ведь, как известно, вся передача Скабеевой построена на противостоянии России и Украины", – добавил Влад Росс.

Читайте также"Тактичный и приятный": Скабеева дозвонилась к ЗеленскомуЕще одна причина, по которой с пропагандистской деятельностью Скабеевой придется повременить, по прогнозам астролога, является более приятной.

"Велика вероятность, что в 2020 году Ольга Скабеева забеременеет – Луна у нее в доме детей. Если она неожиданно забеременеет и родит второго ребенка, это внесет свои коррективы в ее профессиональную деятельность. В любом случае, дом материнства, дом детей в ее гороскопе на этот год очень ярко выражен. Естественно, рождение ребенка отстранит ее от телевизионных дел, а заодно – и от тех миллионов, которые текли к ней за ее пропагандистскую деятельность. Насколько известно, она зарабатывает по 4 миллиона долларов в месяц", – рассказал Росс.

По словам астролога, Скабеева – большой трудоголик.

"В отличие от ее мужа, который до полудня может валяться в постели, она всегда просыпается в шесть утра, налаживает быт, занимается ребенком. И, к слову, она не любит светские мероприятия", – рассказал Влад Росс.

Также знак зодиака Скабеевой дает о себе знать.

"Она – Стрелец: всегда по другим "стреляет стрелами", жестко критикует других. Ее жажду и умение критиковать усиливает также и восходящий знак Девы в ее гороскопе. Из-за Девы она вся с головой в работе, ведет себя как пионерка, трудоголик", – отметил астролог.

Кроме того, Влад Росс считает, что Ольга Скабеева – хорошая актриса, и допускает, что ее отношение к Украине гораздо более теплое и дружелюбное, нежели может показаться во время просмотра ее телепередач.

"Все, что она говорит – это темники. Она – хорошая актриса. Во многом из того, что она так говорит, она сомневается или так не думает. Не удивлюсь, что она вообще считает, что Украина – это хорошо, замечательно. Однако Скабеева очень исполнительна в работе, говорит только то, чего от нее ждут, четко согласно темникам", – убежден астролог.

При этом Росс добавляет, что старается Скабеева не столько ради денег, а сколько ради стремления выслужиться перед Путиным.

"Для Стрельца не так важны деньги – для него важна идеология. Если Скабеева работает в определенной команде и является едва ли не капитаном пропаганды, то она очень увлекается тем, что делает. Она – увлекающаяся натура, полностью вовлеченная в процесс. Четко следует линии партии. Стрельцы – это, вообще, лучшие пропагандисты", – подытожил астролог.

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