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Вернется к Энистон: астролог напророчил Брэду Питту старую-новую любовь

18 декабря 2019, 06:05

Влад Росс рассказал, с какой из своих экс-жен актер может вновь вступить в брак.

Питт
Астролог рассказал о переменах в личной жизни Брэда Питта / Фото: Juan Medina / Reuters

18 декабря исполняется 56 лет американскому актеру и кинопродюсеру Брэду Питту. Гороскоп актера говорит о том, что он по жизни будет "на коне". Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Символ момента рождения Питта – обезьяна. А обезьяна – это символ театра, лицедейства, перевоплощения, игры. Так что момент рождения Брэда Питта определил то, чем он будет заниматься в жизни. Потому актерство – это точно его стезя. Есть и другой символ момента его рождения – богатый мальчик на ярко разукрашенном коне. Этот символ предопределил в его жизни богемный образ жизни, аплодисменты, любовь публики и успех. Питт – из тех, кто всегда в жизни на коне", – отметил астролог.

По словам Росса, три "кита" любого гороскопа – это асцендент, Солнце и Луна, и они находятся в гороскопе Брэда Питта в знаке Стрельца.

"Брэд Питт – это стопроцентный Стрелец. Он гонится за тем, чтобы каждая его работа, каждая его картина, каждое его появление в свете обращало на себя внимание, встречалось ахами и охами, и все от него были бы в восторге", – пояснил Влад Росс.

Читайте такжеПоцелуй Питта и Энистон: поклонники обсуждают обложку популярного таблоида, фотоТакже, по прогнозу Росса, в ближайший год актера ждет крайне благоприятный период в плане денежных дел.

"Юпитер, планета большого счастья, входит в дом финансов и денег в гороскопе Питта. Это сулит ему получение большой прибыли в 2020 году, большие финансовые возможности. В том числе он может блестяще преуспеть в какой-то организационной деятельности. В частности, он может открыть собственную кинокомпанию, которая будет успешна. В любом случае, 2020 год будет для него очень благоприятным", – уверен астролог.

Что касается личной жизни любимца женщин, то Влад Росс прогнозирует возвращение старой любви Брэда Питта.

"Положение Сатурна в гороскопе актера в соединении с Венерой говорит о том, что в 2020 году он может вернуться к своей старой любви и даже повторно вступить в брак с этой женщиной. По моим оценкам, с большей вероятностью избранницей Брэда Питта может оказаться актриса Дженнифер Энистон. Соединение Сатурна и Венеры говорит об этом: Сатурн указывает на прошлые связи, возвращение человека из прошлого, а Венера указывает на любовь, брак, отношения. Это событие, естественно, будет широко распиарено, и актерская пара Питт-Энистон станет первой в Голливуде", – считает Влад Росс.

Также, по прогнозу астролога, в 2020-ом закончатся все судебные тяжбы Питта и Джоли.

"В следующем году должны закончиться все финансовые споры и судебные разбирательства Питта с его экс-супругой Анжелиной Джоли. Когда все эти дела завершатся, Питт сможет объявить о своей старой-новой любви", – добавил Росс.

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