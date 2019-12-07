  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 7 декабря всех знаков Зодиака: отличное свидание и вспышка гнева

7 декабря 2019, 09:55

У Близнецов в Катеринин День на любовном фронте возможны изменения к лучшему.

Стрельцов 7 декабря могут разгневать - Гороскоп на 7 декабря 2019
Стрельцов сегодня могут разгневать / УНИАН

В субботу, 7 декабря (праздник, отмечается День Катерины), Стрельцов могут довести до вспышки гнева, а Скорпионам светит отличное свидание.

Водолеям гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака посоветовал обдуманно подходить к покупкам и помалкивать.

Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 декабря 2019: чего ожидать в праздник

Чего ожидать огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Лев

Откажитесь от дел, на которые явно не хватит сил. Обратите внимание на свое меню, возможно, пора пожалеть свой желудок.

Гороскоп на 7 декабря - Стрелец

Не полагайтесь всецело на помощников, вероятно, большую часть роботы придется делать самим. Возможна вспышка праведного гнева, но лучше попытаться сдерживать себя - от греха подальше.

Гороскоп на 7 декабря 2019 - Овен

Вооружитесь дипломатичностью и наслаждайтесь жизнью. Поберегите силы - откажитесь от трудной работы и найдите время для общения с родными.

Чего ожидать воздушным знакам

Гороскоп на 7 декабря - Весы

Одинокие Весы - не тратьте время впустую, попробуйте хотя бы посмотреть, кто там одинокий есть в Сети. Не тратьте свои честно заработанные деньги на тех, кто привык к манне небесной.

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Вероятны позитивные изменения в деловой и любовной сферах.

Читайте такжеГороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делатьПостарайтесь не метаться - решайте дела по мере их важности.

Гороскоп на 7 декабря 2019 - Водолей

Не покупайте то, что может даже и не понадобиться. Не лучший день, чтобы болтать, не умолкая - лучше слушать и "мотать на ус".

Чего ожидать водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Не ешьте всякую ерунду и отдохните как следует. Можно подумать, чем порадовать родных и близких на Новый год 2020 и Рождество Христово - самое время покупать подарки.

Гороскоп на 7 декабря 2019 - Скорпион

Откажитесь от работы, которую вам не судом присудили. В Катеринин День возможен аврал на работе и отличное свидание.

Гороскоп на 7 декабря - Рак

 Приступая к делам - собирайте внимание в кулак и трудитесь. Возможны важные встречи, главное - не волнуйтесь.

Чего ожидать земным знакам

Гороскоп на 7 декабря 2019 - Дева

Если хотите быстро достичь цели - ставьте перед собой конкретную задачу и доводите ее до ума. Оттянитесь - забудьте в выходной о делах и расслабьтесь в кругу людей, которым вы доверяете.

Гороскоп на сегодня - Козерог

Не влезайте в долги, в частности, в кредиты. Можете помечтать и построить планы - есть шанс, что все получится так, как вы рассчитывали.

Гороскоп на 7 декабря - Телец

Можно расширить окружение - подпустите поближе достойных людей. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не спешите брать на себя слишком большую ответственность. 

Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом на декабрь 2019-го и рассказал, что четыре знака Зодиака будут счастливчиками, а еще четыре - лузерами. Эксперт предупредил, что Весам и Ракам грозят несчастные случаи.

гороскоп Зодиак День Екатерины
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 7 декабря всех знаков Зодиака: отличное свидание и вспышка гнева». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:59
Российский доцент-расчленитель решил написать книгу об убийстве
14:49
Зеленский собрал заседание СНБО накануне встречи в "нормандском формате"
14:28
"Мокрой тряпкой по тупой морде": Порошенко ткнули в катастрофический пункт Минских соглашений
14:11
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: возвращение старой любви и срочняки
13:58
Жуткий пожар в Одессе: опознаны две найденные под завалами жертвы
13:49
"Какого черта вы даже не пытались": Зеленский назвал союзников на нормандской встрече Видео
13:32
Побои и аресты: в Минске бунтуют против "усатого козла" и интеграции с РФ Фото Видео
13:09
"Как говаривал монтёр у Ильфа и Петрова...": Медведев объяснил газовые проблемы Москвы и Киева
13:00
"Выломали двери, послали": в Крыму обокрали собор ПЦУ
12:30
Джошуа - Руис: где смотреть, когда начало и прогнозы букмекеров
12:27
Гибель полковника СБУ на Донбассе: нардеп рассказал о передаче тела
11:58
В Москве иномарка на тротуаре убила трех пешеходов Видео
11:45
Долгожданная амнистия и особый статус Донбасса: Зеленский рассказал, когда это может произойти Видео
11:23
"Такси смяло в лепешку": в Николаеве произошло смертельное ДТП Фото
11:08
"Защищать и принять обратно, они - это мы": "химера" Пушков ответил Зеленскому о муниципальной страже
10:43
СМИ узнали, когда Помпео и Лавров поговорят об Украине Видео
10:23
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять Фото
10:21
"Дайте Тане успокоительное": в Сети советуют "обезьяну с гранатой" Черновол "посадить к Пашинскому" Видео
10:02
"Русский мир" в украинских школах мнение
09:55
Гороскоп на 7 декабря всех знаков Зодиака: отличное свидание и вспышка гнева
09:49
Журналист рассказал о раковой опухоли России
09:40
"Крым начинают признавать российским": в России высмеяли "марш за Крым" Чубарова
09:30
Маникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - 39 фото Фото
09:23
"Набег вандалов, вырубка вековых деревьев": в Сети пожаловались на беспредел в Крыму Фото
08:52
Переманить жителей "ДНР" и "ЛНР": в России пошли на радикальный шаг с паспортами
08:49
Байден назвал одно большое желание Путина
08:41
Игра на повышение ставок: что означают новые инициативы власти по Донбассу мнение
08:30
Не говорить ОРДЛО и услышать переселенцев: Зеленский сделал резонансное заявление Видео
08:11
Ужасный пожар в Одессе: найдена еще одна жертва Фото
07:59
"Спасибо, что не выбросили 90-летнего патриарха на улицу": Филарет обвинил Епифания во лжи
07:36
"Безъязыкий бунтует народ": Кравчук роскошно умыл Парубия и "всю патрашенковскую шелупонь" - видео Видео
07:05
"Что же ты творишь!": Жена Морозюка разделась перед зеркалом Фото
06:57
Зе и Пу пролетают над Парижем мнение
06:32
Селедка под шубой: кому опасно есть популярный салат
06:05
С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов Фото
05:28
Дипломат рассказал, как Украину обманули с Будапештским меморандумом
05:02
Окрашивание волос грозит серьезной болезнью: врачи бьют тревогу
04:11
"Уже обманули": украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли – эксперт
03:19
В темноте и прохладе: как уютно и удобно заниматься сексом в кинотеатре
02:42
"Оп, сиська, титька огонь": Дорофеева разделась на пикантном фото
01:58
"Даже орально": в Кривом Роге изнасиловали девочку Фото
00:50
Ученые пояснили, как голодание предотвращает инсульт
00:34
7 декабря – какой сегодня праздник: День Екатерины, приметы, запреты
00:23
Сеть покоряет видеоролик с говорящим котом Видео
00:01
Активист назвал организатора концерта Вороваек в Украине Видео
06 декабря, пятница
23:42
Президент планирует местные выборы на Донбассе вместе со всей Украиной
23:20
Джокер в эфире телеканал "слил" переписку с нардепом Михайлюк Видео
22:56
"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим Видео
22:45
Капитан Марвел, Звездечка и Дейенерис: Топ-10 лучших актеров 2019 по версии IMDB Фото
22:27
"Готовность к прекращению войны": Зеленский пояснил ожидания от встречи с Путиным
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять