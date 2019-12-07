Гороскоп на 7 декабря всех знаков Зодиака: вспышка гнева и отличное свидание

У Близнецов сегодня на любовном фронте возможны изменения к лучшему.
В субботу, 7 декабря (праздник, отмечается День Екатерины) Стрельцов могут довести до вспышки гнева, а Скорпионам светит отличное свидание.
Водолеям гороскоп на сегодня посоветовал обдуманно подходить к покупкам и помалкивать.
Гороскоп на 7 декабря 2019 всех знаков Зодиака: чего ожидать в праздник
Чего ожидать огненным знакам
Гороскоп на сегодня - Лев
Откажитесь от дел, на которые явно не хватит сил. Обратите внимание на свое меню, возможно, пора пожалеть свой желудок.
Гороскоп на 7 декабря - Стрелец
Не полагайтесь всецело на помощников, вероятно, большую часть роботы придется делать самим. Возможна вспышка праведного гнева, но лучше попытаться сдерживать себя - от греха подальше.
Гороскоп на 7 декабря 2019 - Овен
Вооружитесь дипломатичностью и наслаждайтесь жизнью. Поберегите силы - откажитесь от трудной работы и найдите время для общения с родными.
Чего ожидать воздушным знакам
Гороскоп на 7 декабря - Весы
Одинокие Весы - не тратьте время впустую, попробуйте хотя бы посмотреть, кто там одинокий есть в Сети. Не тратьте свои честно заработанные деньги на тех, кто привык к манне небесной.
Гороскоп на сегодня - Близнецы
Вероятны позитивные изменения в деловой и любовной сферах.
Читайте такжеГороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делатьПостарайтесь не метаться - решайте дела по мере их важности.
Гороскоп на 7 декабря 2019 - Водолей
Не покупайте то, что может даже и не понадобиться. Не лучший день, чтобы болтать, не умолкая - лучше слушать и "мотать на ус".
Чего ожидать водным знакам
Гороскоп на сегодня - Рыбы
Не ешьте всякую ерунду и отдохните как следует. Можно подумать, чем порадовать родных и близких на Новый год 2020 и Рождество Христово - самое время покупать подарки.
Гороскоп на 7 декабря 2019 - Скорпион
Откажитесь от работы, которую вам не судом присудили. В День Екатерины 2019 возможен аврал на работе и отличное свидание.
Гороскоп на 7 декабря - Рак
Приступая к делам - собирайте внимание в кулак и трудитесь. Возможны важные встречи, главное - не волнуйтесь.
Чего ожидать земным знакам
Гороскоп на 7 декабря 2019 - Дева
Если хотите быстро достичь цели - ставьте перед собой конкретную задачу и доводите ее до ума. Оттянитесь - забудьте в выходной о делах и расслабьтесь в кругу людей, которым вы доверяете.
Гороскоп на сегодня - Козерог
Не влезайте в долги, в частности, в кредиты. Можете помечтать и построить планы - есть шанс, что все получится так, как вы рассчитывали.
Гороскоп на 7 декабря - Телец
Можно расширить окружение - подпустите поближе достойных людей. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не спешите брать на себя слишком большую ответственность.
Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом на декабрь 2019-го и рассказал, что четыре знака Зодиака будут счастливчиками, а еще четыре - лузерами. Эксперт предупредил, что Весам и Ракам грозят несчастные случаи.