Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 декабря: вспышка гнева и отличное свидание

Стрельцов в День Екатерины могут разгневать / УНИАН

В субботу, 7 декабря (праздник, отмечается День Екатерины), Стрельцов могут довести до вспышки гнева, а Скорпионам светит отличное свидание.

Водолеям гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака посоветовал обдуманно подходить к покупкам и помалкивать.

Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 декабря 2019: чего ожидать в праздник

Чего ожидать огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Лев

Откажитесь от дел, на которые явно не хватит сил. Обратите внимание на свое меню, возможно, пора пожалеть свой желудок.

Гороскоп на 7 декабря - Стрелец

Не полагайтесь всецело на помощников, вероятно, большую часть роботы придется делать самим. Возможна вспышка праведного гнева, но лучше попытаться сдерживать себя - от греха подальше.

Гороскоп на 7 декабря 2019 - Овен

Вооружитесь дипломатичностью и наслаждайтесь жизнью. Поберегите силы - откажитесь от трудной работы и найдите время для общения с родными.

Чего ожидать воздушным знакам

Гороскоп на 7 декабря - Весы

Одинокие Весы - не тратьте время впустую, попробуйте хотя бы посмотреть, кто там одинокий есть в Сети. Не тратьте свои честно заработанные деньги на тех, кто привык к манне небесной.

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Вероятны позитивные изменения в деловой и любовной сферах.

Читайте такжеГороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делатьПостарайтесь не метаться - решайте дела по мере их важности.

Гороскоп на 7 декабря 2019 - Водолей

Не покупайте то, что может даже и не понадобиться. Не лучший день, чтобы болтать, не умолкая - лучше слушать и "мотать на ус".

Чего ожидать водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Не ешьте всякую ерунду и отдохните как следует. Можно подумать, чем порадовать родных и близких на Новый год 2020 и Рождество Христово - самое время покупать подарки.

Гороскоп на 7 декабря 2019 - Скорпион

Откажитесь от работы, которую вам не судом присудили. В День Екатерины 2019 возможен аврал на работе и отличное свидание.

Гороскоп на 7 декабря - Рак

Приступая к делам - собирайте внимание в кулак и трудитесь. Возможны важные встречи, главное - не волнуйтесь.

Чего ожидать земным знакам

Гороскоп на 7 декабря 2019 - Дева

Если хотите быстро достичь цели - ставьте перед собой конкретную задачу и доводите ее до ума. Оттянитесь - забудьте в выходной о делах и расслабьтесь в кругу людей, которым вы доверяете.

Гороскоп на сегодня - Козерог

Не влезайте в долги, в частности, в кредиты. Можете помечтать и построить планы - есть шанс, что все получится так, как вы рассчитывали.

Гороскоп на 7 декабря - Телец

Можно расширить окружение - подпустите поближе достойных людей. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не спешите брать на себя слишком большую ответственность.

Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом на декабрь 2019-го и рассказал, что четыре знака Зодиака будут счастливчиками, а еще четыре - лузерами. Эксперт предупредил, что Весам и Ракам грозят несчастные случаи.