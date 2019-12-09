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Астролог рассказала, кого ждет максимальный успех в декабре 2019

9 декабря 2019, 05:15

Мистическую энергию дает змея - символ созвездия Джйештха.

гороскоп, планеты, астрология
Мистическую энергию дает змея - символ созвездия Джйештха

Для тех, кто родился 30 ноября по 14 декабря, очень повезло – это старейшины в семье, которые находятся под божественной защитой, – ими управляет 18 лунное созвездие Джйештха, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, созвездие полностью расположено в знаке Скорпиона с 16°40' — 30°00'. Эта накшатра в переводе означает - Главная или старейшая звезда, при этом она проявляется агрессивно, по-демонически, разрушающе и остро. Самой важной целью эти люди видят только достижение успеха на материальном уровне, для этого он готовы служить со всей отдачей. 

В комментарии Главреду она подчеркнула, что среди всех лунных созвездий-жен Чандры Джиештха является старшей сестрой. 

"Человек либо принимает ответственность за всю семью, даже если не старший в семье, либо на него накладывают ответственность за многие вещи.

И когда надо принимать решения, то обращаются именно к Джиештхе.

Ее называют богиней неудачи - Алакшми (Джиештха Дэви). Но это не означает, что все те, кто родился под Джиештхой, неудачливы - они просто не должны создавать себе проблемы. Такое положение указывает на способность преодолевать неудачу, побеждать внутренних демонов.

Созвездие Джештха связано с мистической энергией с одной стороны и с кармической отработкой с другой стороны. 

Мистическую энергию дает змея - символ этого созвездия. Змея связана с магией, мистикой, со всем, что скрыто от глаз, она может пролезть в любые сложно доступные места и вылезть оттуда, когда вы этого не ожидаете, и принести страдания. 

Змеи не единственные ядовитые существа, которые есть в этом созвездии. Джештха также связана со знаком зодиака Скорпион, поэтому здесь яду хоть отбавляй. 

Очень важно, в какую именно сторону человек будет использовать это качество — в сторону насилия и жестокости, или в сторону созидания, лечения, помощи людям", - пояснила ведический астролог.

Она отметила, что у людей Джиештхи присутствует энергия либо атаковать либо проигрывать.  В разговоре человек либо нападает, либо защищается. Для них очень важно получить определенное превосходство в любом вопросе, почувствовать себя героем. "Символами Джйештхи являются: круглый амулет – серьга, а также зонтик зонтик

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Сережка или амулет, круглый талисман рассматривается как символ божественной защиты или авторитарной позиции. Это особый вид талисманов, отображающий божественный сияющий диск Бога, который использовался для борьбы с демонами.

Зонт защищает человека от дождя, солнца или ветра, сил природы. Точно так же она обеспечивает защиту от сил Вселенной", - рассказала Костюк.

По ее словам, божество: Индра – Царь Богов, Господь Небес и Молний.

- руководит молнией и громом 

- он контролирует наши чувства (10 "индирий").

Индра – Бог, который хочет быть на троне, у власти, стремящийся к знанию, сфокусированный на вопросах тела, здоровья.

Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, кому "светит" грандиозный успех.

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