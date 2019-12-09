Гороскоп на 10 декабря 2019: к кому вернется бывший, а кого накроет приступ ревности

Гороскоп на 10 декабря обещает любовные баталии некоторым знакам зодиака

Во вторник, 10 декабря, Луна будет расти и находиться в Тельце. В целом, день будет ровным и спокойным, гороскоп советует посвятить его духовным практикам или разговорам по душам. Также удовольствие доставят занятия творчеством.

Гороскоп на 10 декабря 2019: чего ждать всем знакам зодиака

Гороскоп на завтра – Рыбы

С одной стороны, Рыбам захочется расслабиться и плыть по течению, с другой – их будут звать великие дела. Звезды советуют не идти у своей лени на поводу и не придумывать себе оправдания. Не исключено, что вы получите сегодня повышение, а женщин-Рыб ожидает неожиданное признание в любви. Интересно, что новый кавалер облегчит вашу участь и возьмет часть проблем на себя.

Гороскоп на 10 декабря – Козерог

Не спешите, действуйте обдуманно, советует гороскоп. Избегайте ссор и не торопите события. Если вечером на свидании что-то пойдет не так, не волнуйтесь – просто в этот день ваши желания идут вразрез с вашими возможностями. Звезды советуют довольствоваться тем, что есть.

Гороскоп на 10 декабря 2019 – Весы

Звезды обещают сложный день. Весы будут балансировать между работой и домашними хлопотами. Успех зависит от терпения. Если хотите достичь цели, делайте ставку на дипломатию, а не на прессинг.

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Гороскоп на завтра – Дева

Пассивный день. Не стоит ничего планировать, все равно результат маловероятен. Гороскоп советует оставаться верными своим принципам и не идти на поводу у эмоций. Вечер лучше провести в кругу семьи.

Гороскоп на 10 декабря – Рак

Не ссорьтесь с любимыми – криками и скандалами проблему не решить. Новость издалека может принудить вас отправиться в поездку. Если в голову придет новая идея, не бойтесь ее реализовать – звезды на вашей стороне.

Гороскоп на 10 декабря 2019 – Овен

Счастье, покой, гармония – главные атрибуты этого дня. Овнам можно смело планировать отпуск, отправляться в путешествия. При этом будьте внимательны к своему здоровью: если на эмоциональном плане все хорошо, то физическое здоровье может подкачать.

Гороскоп на завтра – Телец

Тельцов 10 декабря ждет день спонтанных покупок, не исключена кража кошелька. Звезды советуют меньше ходить по магазинам и быть внимательными к мелочам.

Гороскоп на 10 декабря – Стрелец

Деньги и финансовый успех – вот что обещают звезды Стрельцам. Есть шанс найти чемоданчик с деньгами. А вот дела любовные – в зоне риска. Возможен крупный скандал со второй половиной. Гороскоп советует не злоупотреблять алкоголем.

Гороскоп на 10 декабря 2019 – Лев

Будьте сдержанны, усмирите своей гнев – особенно этот совет касается мужчин Львов. Излишние эмоции могут привести к утрате союзников. Женщины-Львы будут подвержены приступам ревности, к слову, необоснованной. Поэтому гороскоп советует не спешить с упреками, а разобраться в ситуации.

Гороскоп на 10 декабря 2019 – Скорпион

Избегайте стрессов, день потребует вашей внимательности и быстрой реакции. Старайтесь рационально использовать силы, иначе истощения и усталости не избежать.

Гороскоп на 10 декабря – Водолей

Сегодня Водолеев настигнет прошлое, объявятся люди, о которых вы давно забыли. Попробуйте исправить ошибки и разобраться в недоразумениях, однако не спешите открывать душу. Новое деловое предложение стоит тщательно обдумать и взвесить все за и против.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Близнецам звезды советуют с самого утра взять за работу – сил и энергии хватит, чтобы горы свернуть. Составьте четки план действий, иначе будете метаться из стороны в сторону и ничего не успеете.

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