Гороскоп на 11 декабря 2019 всех знаков Зодиака: крупный "гемор", подпитка любовью и перемены

Девам 11 декабря не стоит послаблять деловую хватку, а Тельцам - разбрасываться своей энергией.
В среду, 11 декабря (16 лунный день), Луна оказалась в шаге от полнолуния, гороскоп на сегодня сулит Козерог крупный "гемор", а Стрельцам - подпитку любовью.
Рыбам звезды посоветовали не бояться решительных шагов и перемен.
Чего ожидать огненным знакам
Гороскоп на 11 декабря 2019 - Овен
Не метайте "молнии" в случае досадных неприятностей - возможно, окружающие здесь ни при чем. Будьте рассудительны.
Гороскоп на сегодня - Стрелец
"Подпирайтесь" любовью - зарядитесь позитивом и попытайтесь защититься своим позитивом от враждебного окружения.
Гороскоп на 11 декабря - Лев
Возьмите под контроль свои эмоции и не сбрасывайте негатив на близких. Не проверяйте нервы любимых на прочность. Гордо смотрите вперед и верьте в себя.
Чего ожидать водным знакам
Гороскоп на сегодня - Рыбы
Не бойтесь менять обстановку - вам все под силу, и есть люди, которые могут вас поддержать.
Читайте такжеГороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делатьПрислушивайтесь к внутреннему голосу.
Гороскоп на 11 декабря 2019 - Скорпион
Попытайтесь не попадать под чужое влияние - трезво оценивайте ситуацию и верьте людям, которым хочется верить. Избегайте скользких типов.
Гороскоп на 11 декабря - Рак
Боритесь, если вы абсолютно уверены в своей правоте, если пустить все на самотек - неприятная ситуация может повториться.
Чего ожидать воздушным знакам
Гороскоп на сегодня - Весы
Во время реализации планов возможны неожиданные препятствия - если все против вас, не опускайте руки, а просто дождитесь подходящего момента.
Гороскоп на 11 декабря 2019 - Водолей
Хорошее время, чтобы обзавестись новыми знакомыми, можно впустить в свой круг влиятельных людей.
Читайте такжеАстролог спрогнозировал пик удачи в декабре 2019: названа датаКонфликты не будут продуктивными, поэтому лучше их избегать.
Гороскоп на 11 декабря - Близнецы
Круг знакомств может расшириться, и благодаря этому есть шанс заполучить уютное местечко под солнцем. Пытайтесь бороться с угрюмостью.
Чего ожидать земным знакам
Гороскоп на сегодня - Дева
Оставьте хлопоты за спиной и найдите время для приятностей. Не послабляйте деловую хватку - все задуманное можно воплотить в жизнь.
Гороскоп на 11 декабря 2019 - Козерог
Козерога грозит серьезный "гемор". Течение жизни может измениться, возможно, какая-то ее часть канет в лету.
Гороскоп на 11 декабря - Телец
Запаситесь терпением, определитесь, чего вы хотите на самом деле и уверенно направляйтесь к своей цели. Не разбрасывайтесь энергией по пустякам, тогда достичь желаемого будет проще.
Напомним, астролог Влад Росс предупредил, что в декабре 2019-го неудачи грозят Козерогам, Ракам, Весам и Овнам. Эксперт говорил, что на Козерогов могут наехать коллекторы.