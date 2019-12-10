Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: крупный "гемор", подпитка любовью и перемены

Крупный "гемор" 11 декабря грозит Козерогам / Скриншот

В среду, 11 декабря (16 лунный день), Луна будет в шаге от полнолуния, гороскоп на завтра прочит Козерог крупный "гемор", а Стрельцам - подпитку любовью.

Рыбам звезды советуют не бояться решительных шагов и перемен.

Чего ожидать огненным знакам

Гороскоп на 11 декабря 2019 - Овен

Не метайте "молнии" в случае досадных неприятностей - возможно, окружающие здесь ни при чем. Будьте рассудительны.

Гороскоп на завтра - Стрелец

"Подпирайтесь" любовью - зарядитесь позитивом и попытайтесь защититься своим позитивом от враждебного окружения.

Гороскоп на 11 декабря - Лев

Возьмите под контроль свои эмоции и не сбрасывайте негатив на близких. Не проверяйте нервы любимых на прочность. Гордо смотрите вперед и верьте в себя.

Чего ожидать водным знакам

Гороскоп на завтра - Рыбы

Не бойтесь менять обстановку - вам все под силу, и есть люди, которые могут вас поддержать.

Читайте такжеГороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делатьПрислушивайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на 11 декабря 2019 - Скорпион

Попытайтесь не попадать под чужое влияние - трезво оценивайте ситуацию и верьте людям, которым хочется верить. Избегайте скользких типов.

Гороскоп на 11 декабря - Рак

Боритесь, если вы абсолютно уверены в своей правоте, если пустить все на самотек - неприятная ситуация может повториться.

Чего ожидать воздушным знакам

Гороскоп на завтра - Весы

Во время реализации планов возможны неожиданные препятствия - если все против вас, не опускайте руки, а просто дождитесь подходящего момента.

Гороскоп на 11 декабря 2019 - Водолей

Хорошее время, чтобы обзавестись новыми знакомыми, можно впустить в свой круг влиятельных людей. Конфликты не будут продуктивными, поэтому лучше их избегать.

Чего ожидать земным знакам

Гороскоп на завтра - Дева

Оставьте хлопоты за спиной и найдите время для приятностей. Не послабляйте деловую хватку - все задуманное можно воплотить в жизнь.

Гороскоп на 11 декабря 2019 - Козерог

Козерога грозит серьезный "гемор". Течение жизни может измениться, возможно, какая-то ее часть канет в лету.

Гороскоп на 11 декабря - Телец

Запаситесь терпением, определитесь, чего вы хотите на самом деле и уверенно направляйтесь к своей цели. Не разбрасывайтесь энергией по пустякам, тогда достичь желаемого будет проще.

Напомним, астролог Влад Росс предупредил, что в декабре 2019-го неудачи грозят Козерогам, Ракам, Весам и Овнам. Эксперт говорил, что на Козерогов могут наехать коллекторы.