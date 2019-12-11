Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: явный обожатель, новая муза и губительная страсть

Девам 12 декабря лучше не терпеть боль, а Овнам стоит взять под контроль самолюбие.
В четверг, 12 декабря, будет полнолуние 2019, гороскоп на завтра напророчил Скорпионам явного обожателя, а Стрельцам - губительную страсть.
Водолеи могут найти новую музу, а Близнецам обдумывать будущее.
Гороскоп на 12 декабря 2019 всех знаков Зодиака
Полнолуние 2019: что звезды сулят водным знакам
Гороскоп на 12 декабря - Скорпион
Перед тем, как что-то делать, оценивайте риски и не лезьте на рожон. Если у вас появится явный обожатель - не используйте его.
Гороскоп на завтра - Рыбы
Не катите бочку на начальство - попытайтесь сдержать себя и не взболтнуть лишнего. Ищите пути для улучшения ситуации с кошельком.
Гороскоп на 12 декабря 2019 - Рак
Не время для экспериментов, попытайтесь идти проверенным путем. Если у вас нет пары - не переживайте, всему свое время.
Полнолуние 2019: что звезды сулят земным знакам
Гороскоп на 12 декабря 2019 - Козерог
Если вас задели - попытайтесь адекватно реагировать. Возможны приятности на любовном фронте.
Гороскоп на 12 декабря - Дева
Не пускайте на самотек дела, внимательно рассчитывайте расходы и следите за здоровьем.
Читайте такжеГороскоп на 2020 год: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губуЕсли что-то заболело - не дотягивайте до того момента, когда терпеть не будет сил.
Гороскоп на завтра - Телец
Не разбрасывайтесь силами - воздержитесь от пустяков и не переутомляйтесь. Попытайтесь не влезать в сомнительные авантюры.
Полнолуние 2019: что звезды сулят огненным знакам
Гороскоп на 12 декабря - Стрелец
Страсть может оказаться губительной - не поддавайтесь эмоциям. Не беретесь за слишком большое количество дел, уделите внимание задачам, которые нужно довести до ума в первую очередь.
Гороскоп на завтра - Лев
Серьезный скандал может повлечь нешуточные проблемы на работе. Не будьте слишком доверчивы, в противном случае возможны проблемы с кошельком.
Гороскоп на 12 декабря 2019 - Овен
Не стройте воздушные замки - реализовать задуманное может оказаться очень непросто, возможны неожиданные препятствия. Обуздайте самолюбие и считайтесь с чувствами окружающих.
Полнолуние 2019: что звезды сулят воздушным знакам
Гороскоп на 12 декабря - Водолей
Возможно появление новой музы. Трудяжки могут рассчитывать на заслуженное вознаграждение - оно не за горами.
Гороскоп на завтра - Близнецы
Дьявол кроется в деталях - тщательно проверяйте информацию, особенно если вам будут обещать золотые горы. Хорошее время, чтобы строить планы.
Гороскоп на 12 декабря 2019 - Весы
Радикальные изменения сейчас ни к чему. Вероятна новая симпатия. Займитесь своим здоровьем - можно пересмотреть рацион и увеличить физическую активность.
Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что на 13 декабря 2019-го придется пик удачи. Также эксперт говорил, что на этой неделе (9-15 декабря) будут идти успешно дела, связанные с банками.