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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: явный обожатель, новая муза и губительная страсть

11 декабря 2019, 16:52

Девам 12 декабря лучше не терпеть боль, а Овнам стоит взять под контроль самолюбие.

Завтра - 12 декабря - у Скорпионов может появиться явный обожатель
У Скорпионов 12 декабря может появиться явный обожатель / УНИАН

В четверг, 12 декабря, будет полнолуние 2019, гороскоп на завтра напророчил Скорпионам явного обожателя, а Стрельцам - губительную страсть.

Водолеи могут найти новую музу, а Близнецам обдумывать будущее.

Гороскоп на 12 декабря 2019 всех знаков Зодиака

Полнолуние 2019: что звезды сулят водным знакам

Гороскоп на 12 декабря - Скорпион

Перед тем, как что-то делать, оценивайте риски и не лезьте на рожон. Если у вас появится явный обожатель - не используйте его.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Не катите бочку на начальство - попытайтесь сдержать себя и не взболтнуть лишнего. Ищите пути для улучшения ситуации с кошельком. 

Гороскоп на 12 декабря 2019 - Рак

Не время для экспериментов, попытайтесь идти проверенным путем. Если у вас нет пары - не переживайте, всему свое время.

Полнолуние 2019: что звезды сулят земным знакам

Гороскоп на 12 декабря 2019 - Козерог

Если вас задели - попытайтесь адекватно реагировать. Возможны приятности на любовном фронте.

Гороскоп на 12 декабря - Дева

Не пускайте на самотек дела, внимательно рассчитывайте расходы и следите за здоровьем.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губуЕсли что-то заболело - не дотягивайте до того момента, когда терпеть не будет сил.

Гороскоп на завтра - Телец

Не разбрасывайтесь силами - воздержитесь от пустяков и не переутомляйтесь. Попытайтесь не влезать в сомнительные авантюры.

Полнолуние 2019: что звезды сулят огненным знакам

Гороскоп на 12 декабря - Стрелец

Страсть может оказаться губительной - не поддавайтесь эмоциям. Не беретесь за слишком большое количество дел, уделите внимание задачам, которые нужно довести до ума в первую очередь.

Гороскоп на завтра - Лев

Серьезный скандал может повлечь нешуточные проблемы на работе. Не будьте слишком доверчивы, в противном случае возможны проблемы с кошельком.

Гороскоп на 12 декабря 2019 - Овен

Не стройте воздушные замки - реализовать задуманное может оказаться очень непросто, возможны неожиданные препятствия. Обуздайте самолюбие и считайтесь с чувствами окружающих.

Полнолуние 2019: что звезды сулят воздушным знакам

Гороскоп на 12 декабря - Водолей

Возможно появление новой музы. Трудяжки могут рассчитывать на заслуженное вознаграждение - оно не за горами.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Дьявол кроется в деталях - тщательно проверяйте информацию, особенно если вам будут обещать золотые горы. Хорошее время, чтобы строить планы.

Гороскоп на 12 декабря 2019 - Весы

Радикальные изменения сейчас ни к чему. Вероятна новая симпатия. Займитесь своим здоровьем - можно пересмотреть рацион и увеличить физическую активность.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что на 13 декабря 2019-го придется пик удачи. Также эксперт говорил, что на этой неделе (9-15 декабря) будут идти успешно дела, связанные с банками.

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