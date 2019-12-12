Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пик сексуальности, "наезд" и провалы

Сексуальность Тельцов завтра будет на пике / golbis.com

Новая пятница 13 2019 года может оставить неприятный осадок в душах Весов и Близнецов. Гороскоп на завтра напророчил Весам "наезд", а Близнецам - провалы.

Тельцам напророчен пик сексуальности, а Львам светят успехи в карьере.

Гороскоп на 13 декабря 2019 года всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности, а кого - приятности

Что готовит пятница 13 2019 огненным знакам

Гороскоп на завтра - Овен

Иногда не стоит пытаться все держать под контролем, есть шанс, что обстоятельства сложатся в вашу пользу. На любовном фронте можете поиграть, важно - не заигрываться.

Гороскоп на 13 декабря 2019 года - Стрелец

Наслаждайтесь жизнью, однако попытайтесь избежать непродуманных трат. Есть шанс осознать что-то важное.

Гороскоп на 13 декабря - Лев

Вероятны профессиональные успехи - попытайтесь сдержать язык за зубами и лишний раз не хвастаться. Возможно, пришло время для того, чтобы хорошенько отдохнуть.

Что готовит пятница 13 2019 водным знакам

Гороскоп на 13 декабря 2019 года - Рыбы

Жизнь может измениться, скорее всего, не стоит сопротивляться бурному течению. Не вешайтесь на шею любимому человеку, иногда полезно "пустить холодок".

Гороскоп на завтра - Скорпион

Отложите душевные раскопки и не обращайте внимания на завистников. Вероятно, человек, который как-то вас обидел, попытается загладить свою вину.

Гороскоп на 13 декабря - Рак

Помните, что слово - не воробей - не разбрасывайтесь обидными словами. Попытайтесь приделить время родным, которые в вас нуждаются.

Что готовит пятница 13 2019 воздушным знакам

Гороскоп на завтра - Весы

Вероятен "наезд" со стороны человека, с которым вы были в отношениях. Одинокие Весы могут легко найти себе спутника жизни, главное - не прятать свою изюминку.

Гороскоп на 13 декабря 2019 года - Водолей

Неблагоприятно время, чтобы расслабляться и разбрасываться словами.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеПоднажмите в работе - и результат не заставит себя долго ждать. Не обижайте родных.

Гороскоп на 13 декабря - Близнецы

Есть угроза, что новые дела постигнет провал - лучше не рисковать и продолжить заниматься старыми проектами. Не сильно расстраивайтесь, если придется расстаться с крупной суммой.

Что готовит пятница 13 2019 земным знакам

Гороскоп на 13 декабря 2019 года - Телец

Тельцы в пятницу могут быть очень секси - есть шанс обезоружить нынешнюю вторую половинку и подразнить бывших. Не ведитесь на очень заманчивые предложения, возможно, вас хотят "кинуть".

Гороскоп на завтра - Дева

Приложите все усилия для того, чтобы оградить себя от опасностей. Не транжирьте деньги и не верьте сомнительным экспертам.

Гороскоп на 13 декабря - Козерог

Неблагоприятный день для выпендрежа в одежде и поведении - скромность украшает. Постарайтесь найти время для отдыха от дел, которые уже стоят поперек горла.

Ранее Влад Росс говорил, что 13 декабря текущего года ожидается пик удачи. Также эксперт предупреждал, что в декабре 2019-го фартить будет четырем знакам Зодиака - Рыбы, Тельцы, Стрельцы и Водолеи.