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Гуру успеха: родившихся в декабре ждет неожиданная удача – астролог

13 декабря 2019, 06:30

Люди, которые родились в декабре, легко становятся жертвами ревности и всегда находятся в поиске жертвы, утверждает астролог Оксана Костюк.

Ведическая астрология
Астролог высшей категории Оксана Костюк дала неожиданный прогноз на декабрь / happywitch.ru

Астролог высшей категории Оксана Костюк назвала главные проблемы людей, родившиеся под лунным созвездием Джйештха.

По ее словам, если человек не управляет сексуальной энергией и становится соблазнителем, то это принесёт страдание, а впоследствии одиночество, человек теряет все, а неблагочестивые поступки могут привести человеа в к болезням.

Как подчеркнула ведический астролог в комментарии Главреду, людям Джиештхи стоит остерегаться:

- алкоголя и наркотиков, быстро теряя контроль над собой, могут погубить свою репутацию. Они могут терроризировать всю семью.

- не вовлекаться в азартные игры, т.к. они любят излишне рисковать.

- излишней раздражительности.

"Люди с Джиештхой ощущают себя очень могущественными. Они думают, что умеют себя контролировать, и что к ним применяются другие правила. Это высокомерие и является причиной появления их неудач, их демонов, и это может создавать определенный багаж на протяжении всей жизни, пока они не загладят свою вину и не обратятся к духовному пути.

Они очень сильно генерируют соперничество в своей жизни, чтобы доказать свое превосходство.

Джйештха — это накшатра, где поддержание имиджа гораздо важнее, чем всё остальное. Они озабочены тем, как их воспринимают другие. Они хотят завоевать уважение в обществе и делают все необходимое, чтобы придерживаться преобладающих стандартов. В древние времена, когда ступеньками к уважаемому положению были акты милосердия, доброты и благотворительности, Джйештха работала хорошо. В настоящее время, когда оголтелый материализм является нормой, энергии Джйештхи тратятся впустую или на саморазрушение. Стереотипный вожак толпы, коррумпированный и неразумный политик, бюрократ или руководитель — вот типажи Джйештхи", - утверждает эксперт.

Она обратила внимание на то, что этим людям никогда нельзя обижать или оскорблять своего учителя. Нативы обязаны уважать, служить и всячески проявлять им своё почтение Гуру или тем, кто им служит. 

"Джйештхи склонны преувеличивать свои неприятности и беды. Им присущи злопамятность и мстительность. Они легко становятся жертвами ревности и всегда находятся в поиске жертвы. В полной мере проявлять свои умения их заставляет сильный соревновательный дух, а не внутренняя потребность, они подвержены финансовым неудачам или потерям, а среди распространенных болезней: проблемы с яичниками, мышцами, шеей, животом, простуды, рак груди", предупредила астролог.

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Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, на кого в декабре обрушится водопад денег.

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