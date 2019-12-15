"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде

Новогодние покупки стоит делать до Дня святого Николая, посоветовал эксперт.
На следующей неделе, 16 - 22 декабря, до 19 декабря (отмечается День святого Николая) будет весьма плодотворный период.
С 20 декабря начнется ужасный период, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
Эксперт предупредил, что с этого числа возникает угроза обманов, ненужных трат и мошенничества, поэтому новогодние покупки лучше делать до 19 декабря или перед самым Новым годом.
Астролог добавил, что с 16 по 19 число можно планировать мероприятия и задачи, которые требуют большой сосредоточенности.
"Самый большой объем работы лучше всего запланировать именно на это время, так как можно будет легко и много всего успеть. Важные командировки также можете планировать в эти дни - они будут удачны…", - посоветовал эксперт.
Ранее Влад Росс прогнозировал, что в декабре текущего года неудачи грозят Козерогам, Ракам, Овнам и Весам, а улыбаться удача будет Стрельцам, Тельцам, Водолеям, а также Рыбам.