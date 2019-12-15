"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде

Ужасный период начнется с 20 декабря, предупредил Влад Росс / УНИАН

На следующей неделе, 16 - 22 декабря, до 19 декабря (отмечается День святого Николая) будет весьма плодотворный период.

С 20 декабря начнется ужасный период, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Эксперт предупредил, что с этого числа возникает угроза обманов, ненужных трат и мошенничества, поэтому новогодние покупки лучше делать до 19 декабря или перед самым Новым годом.

Астролог добавил, что с 16 по 19 число можно планировать мероприятия и задачи, которые требуют большой сосредоточенности.

"Самый большой объем работы лучше всего запланировать именно на это время, так как можно будет легко и много всего успеть. Важные командировки также можете планировать в эти дни - они будут удачны…", - посоветовал эксперт.

Ранее Влад Росс прогнозировал, что в декабре текущего года неудачи грозят Козерогам, Ракам, Овнам и Весам, а улыбаться удача будет Стрельцам, Тельцам, Водолеям, а также Рыбам.