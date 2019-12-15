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Гороскоп на 15 декабря всех знаков Зодиака: любовные игры, терки и "радость кошелька"

15 декабря 2019, 08:24

Девам сегодня не запрещено распрощаться с тем, что серьезно надоело.

Сегодня - 15 декабря - Тельцам звезды советуют посвятить время любовным играм - Гороскоп на 2019
Тельцам звезды советуют посвятить время любовным играм / УНИАН

У Тельцов и Раков в субботу, 15 декабря (праздник, отмечаются День работников суда Украины и Международный день чая) возможны приятности на любовном фронте, Скорпионам грозят "терки", а Стрельцам светит "радость кошелька".

Гороскоп на сегодня напророчил Тельцам любовные игры, а Ракам - приятное знакомство.

Гороскоп на 15 декабря 2019 года всех знаков Зодиака: что кому светит в праздник

К чему готовиться в День чая земным знакам

Гороскоп на сегодня - Телец

Не бойтесь менять обстановку и браться за непростые дела - ваше упорство поможет вам достичь успеха. Тельцам, у которых есть вторая половинка, не помешает посвятить время любовным играм.

Гороскоп на 15 декабря 2019 года - Козерог

Не загоняйте себя во временные рамки, скорее всего, жить по графику в этот день не получится. Беритесь с энтузиазмом за дела и сможете быстро довести их до конца.

Гороскоп на 15 декабря - Дева

Если вам что-то изрядно поднадоело, не бойтесь это выдернуть с корнем. Будьте рассудительными и, перед тем, как что-то отрезать, - семь раз отмерьте. 

К чему готовиться в День работников суда водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рак

Трудностей не избежать, но вы сможете их преодолеть. Не отгораживайтесь от внешнего мира - есть шанс завести очень приятное знакомство.

Гороскоп на 15 декабря 2019 года - Скорпион

Возможны "терки", но не спешите выпускать "жало" - попытайтесь действовать максимально рассудительно. 

Гороскоп на 15 декабря - Рыбы

Возможно, кто-то вам подпортит настрой. "Подзарядитесь" позитивом от родных и близких. Не пускайте на самотек личную жизнь.

К чему готовиться в День чая воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Весы

Снимите "корону", иначе - конфликтов избежать не удастся. Беритесь за важные дела, но лучше не отдавайте никому право руководить. 

Гороскоп на 15 декабря 2019 года - Водолей

Не дайте никому сбить вас с правильного пути, делайте то, что планировали.

Читайте также"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периодеВероятно, придется потратиться на то, что вы не планировали покупать.

Гороскоп на 15 декабря - Близнецы

Если вторая половинка что-то очень сильно попросит - пойдите ей на уступки и получите выгоду. Не взваливайте на свои плечи чужие проблемы.

К чему готовиться в День работников суда огненным знакам

Гороскоп на 15 декабря 2019 года - Лев

Вам под силу исправить старые проколы. Не бойтесь делиться переживаниями с любимым человеком.

Гороскоп на сегодня - Овен

Не жмотничайте - щедрость поможет привлечь благосклонность хороших людей. Финансовое положение можно улучшить, но для этого одного желания мало.

Гороскоп на 15 декабря - Стрелец

Придется потрудиться, но оно того стоит - можно серьезно улучшить материальное положение. Хороший день для небольшого путешествия. 

Ранее астролог Влад Росс дал прогноз на январь 2020 года. Эксперт спрогнозировал, что в начале нового года возможна глобальная катастрофа, может начаться новая холодная война, а Америке грозит незавидная судьба.

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