  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 16 декабря: кто встретит былую любовь, а кого ждут ссоры в семье

16 декабря 2019, 08:56

Девам "светит" романтический ужин, а Весам звезды советуют поменьше болтать.

гороскоп
Гороскоп на 16 декабря сулит Скорпионам и Овнам успех в делах 

В первый день новой рабочей недели, 16 декабря 2019 года, Луна будет убывать и находиться во Льве. В целом, день будет очень напряженным. Козерогам, Весам и Водолеям гороскоп советует не рисковать и быть более сдержанными.

Гороскоп на 16 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака: у кого откроется "третий глаз", кому стоит поэкспериментировать в любви

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Рыб 16 декабря будут переполнять креативные идеи, звезды советуют браться за все предложенные проекты и не упускать любой возможности добиться успеха. Но если на работе все пройдет удачно, то дома возможны проблемы – не исключена ссора из-за денег или вспышки ревности. Однако, волноваться не стоит – пройдет время, и обиды отступят.

Гороскоп на 16 декабря 2019 года – Рак

Понедельник – день тяжелый. Это утверждение в полной мере коснется представителей этого знака зодиака. В офисе возможны склоки и конфликты. Звезды советуют избегать агрессивности и сдерживать эмоции.

Гороскоп на 16 декабря – Скорпион

Энергия Скорпионов будет бить ключом, за что бы он не взялся – все в руках будет просто гореть. Любой проект обречен на успех, поэтому можно смело браться за все, что ранее откладывалось в долгий ящик. В то же время пожилым и ослабленным Скорпионам стоит поберечь здоровье.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Звезды советуют повременить с рискованными покупками. Любые идеи, даже если на первый взгляд они кажутся блестящими, стоит обстоятельно обдумать. Вечер лучше провести в кругу семьи или друзей.

Гороскоп на 16 декабря – Телец

Случайная встреча со старой любовью может возродить былые чувства, однако не стоит поддаваться ностальгии, иначе неприятностей в будущем не избежать. В бизнесе настало время перейти от слов к делу. Кроме того, звезды советуют уделить внимание здоровью.

Гороскоп на 16 декабря 2019 года – Дева

Понедельник станет днем выбора между приятным и необходимым. На работе стоит объединиться с коллегами в команду, чтобы добиться отличных результатов. Романтический ужин может стать не только приятным завершением дня, но и укрепит отношения.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Звезды советуют Стрельцам посвятить день себе любимым. 16 декабря станет днем получения сокровенных знаний и духовного очищения. День будет удачным во всех отношениях, на работе возможно повышение и вознаграждение. Если что-то не будет удаваться, на помощь придет покровитель.

Читайте такжеГороскоп на 15 декабря всех знаков Зодиака: любовные игры, терки и "радость кошелька"

Гороскоп на 16 декабря – Лев

Забудьте о правилах и расслабьтесь. У вас усилится интуиция и дар предвидения. Встречи и деловые переговоры принесут прибыль.  Женщинам-Львам день сулит новые знакомства. Семейным представителям знака стоит остерегаться ссор из-за бытовых хлопот.

Гороскоп на 16 декабря 2019 года – Овен

В любви ждут приятные сюрпризы, на работе – успех в делах. И все благодаря вашему красноречию. Если вам поступят новые предложения, обдумайте и выберите наиболее приоритетное. Стоит помнить: поспешишь – людей насмешишь

Гороскоп на 16 декабря - Близнецы

Не забывайте отдыхать. Если хочется незабываемых эмоций с партнером – берите инициативу в свои руки. Чем больше раскованности и изобретательства, тем ярче будут впечатления.

Гороскоп на 16 декабря 2019 года - Весы

Звезды советуют быть более сдержанными и скрывать свои мысли. Излишняя откровенность может сыграть с вами злую шутку. На работе не старайтесь переложить ответственность на своих коллег. Вечер посвятите укреплению здоровья.

Гороскоп на сегодня – Водолей

День будет очень противоречивым – вы либо получите прибыль, либо "сольете" все до копейки. Первое впечатление о новых знакомых будет ошибочным. Выйти из сложной ситуации поможет пытливый ум, уверенность и оптимизм.

Читайте также"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде

Напомним, ранее астролог Людмила Халанская поделилась прогнозом на начало 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировала, что в начале 2020-го есть шанс радикально изменить свою судьбу.

гороскоп Зодиак гороскоп 2019 гороскоп на 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 16 декабря: кто встретит былую любовь, а кого ждут ссоры в семье». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:19
Псы, копы и пьяный прохожий: ночью в Киеве разыгралась сцена из артхаусного кино
09:18
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и хвастался постом в СБУ - фото
09:11
Почему высказывания Дроздова вызывают такой резонанс мнение
08:56
Гороскоп на 16 декабря: кто встретит былую любовь, а кого ждут ссоры в семье
08:55
У Зеленского придумали, как улучшить отношения с Трампом - СМИ
08:39
Маг назвал лучший подарок на Новый год Крысы
08:26
США загнали сами себя в тупик в истории с импичментом Трампу мнение
07:57
В Сумах неизвестные в балаклавах напали на "слугу народа"
07:37
Дважды травили: Джулиани сделал сенсационное заявление об экс-генпрокуроре Украины
07:36
Украина не может конфликтовать с РФ, нам это не по карману мнение
07:00
Канада открыла двери для миллиона мигрантов со всего мира
06:59
Война с "соросятами" превращается в комедию мнение
06:32
Золотой маникюр зима 2020 – роскошный золотистый маникюр на Новый год 2020 фото Фото
06:27
Астролог рассказал, когда в Украине случится новый майдан
06:14
Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки Фото
05:55
В моду 2020 вернулись сексапильные прически в стиле пин ап - свежие фото Фото
05:37
Труба обвинил Порошенко в интригах с отстранением его от должности главы ГБР
05:10
Выжать максимум: астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре
04:49
Гривна окрепнет: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
04:20
Легендарный сатирико-юмористический журнал перестанет выходить
03:51
Фанаты Макса Коржа в России подрались с полицией и чуть не сожгли Ледовый дворец Видео
03:27
Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ года 2020
02:59
Можно стать "Джокером": психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности
02:30
Украине не светит членство в НАТО и ЕС – немецкий политолог
02:12
"В середине января": союзник Трампа анонсировал смерть его импичмента
01:40
Из-за страха стать жертвой в Польше отвесили комплимент России
01:10
Доллар по 50: аналитик ошарашил прогнозом на 2020 год
00:45
Вопрос Крыма под запретом: стало известно, почему в Париже не говорили о судьбе полуострова
00:34
Ученые пояснили, какая пища поможет остановить гипертонию
00:19
16 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Ивана Молчальника
15 декабря, воскресенье
23:58
"Е**ный нацист": в Испании прервали матч из-за оскорблений в адрес украинца Зозули Видео
23:40
Спели об отсутствии посадок: Зеленский сходил на концерт 95 Квартала
23:16
В ЕС раскритиковали конференцию ООН по климату: известно место Украины
22:55
"Бл*дь, где документы": пьяные женщины на Bentley устроили разборки с полицией
22:28
Ракетный эсминец США зашел в Черное море: впечатляющие фото Фото
22:10
Порнозвезда светанула грудью и телом на сексуальных снимках Фото
22:01
В Украину доставлен Вифлеемский огонь мира
21:46
"Путин смолчал": в Париже Зеленский заявил о претензиях на Крым – дипломат
21:31
Украинский ведущий пожелал исчезновения в Украине русскоязычных детей
21:30
"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде
21:06
В Украине резко упала добыча угля
20:53
"План Барбаросса": в Сети поглумились над лого 75-летия победы в РФ
20:28
"Я счастлива, как никогда": Ротару вышла на сцену в Москве в украинской вышиванке
20:20
Оружие Путина: экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на Донбассе
20:04
Дополнительная категория украинцев будет досрочно выходить на пенсию
19:30
Озвучены условия допуска спортсменов РФ к Олимпиаде 2020
19:01
В Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион к Олимпиаде-2020
18:56
"Токсичные" герои: преемник Вятровича высказался о Бандере и Шухевиче
18:28
У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину
18:09
Пресс-секретарь Вакарчука влипла в скандал после поста об арийской расе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять