Выжать максимум: астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре

Круглый амулет может изменить жизнь людей Джйештхи к лучшему, утверждает ведический астролог.
Астролог высшей категории Оксана Костюк дала важные советы для людей, родившихся под лунным созвездием Джйештха.
В комментарии Главреду она выделила ключевые рекомендации:
- Круглый амулет может изменить жизнь людей Джйештхи к лучшему, он усмиряет гнев. Очень хороша для амулетов или украшений бирюза (натуральная, без трещин). Он дает силу накшатре, дает трансформацию. Бирюза хороша от черной магии, злых сил, она помогает избавиться от зависимостей.
- Люди Джйештхи сами создают проблемы и сами их решают, поэтому самое лучшее средство для них – самим все наладить в своей жизни.
"Животное по Кама-сутре – олень. Хорошо совместимы с Анурадхой. У Джйештхи холодный, агрессивно-страстный доминирующий ответ на любовь. Потенция не очень сильна, но при этом он может стать сексуально-одержимым", - подчеркнула ведический астролог.
Она уточнила, что Джйештха активизируется в 5, 6, 23, 26, 35, 53, 56, 65, 70 лет.
Астролог также дала самые важные рекомендации для людей Джйештхи
Благоприятно:
• Деятельность сурового и ответственного характера;
• "Встать на ноги" по важным вопросам;
• Административная работа, требующая ответственности, заботы, ухода и защиты;
• Охрана порядка и контроль ситуации;
• Принятие судебных решений;
• Шпионаж, плетение интриг;
• Общение со старшими, оказание помощи пожилым людям, забота о семье;
• Оккультная деятельность;
• Проведение дискуссий по серьезным вопросам;
• Установка дисциплины для себя.
Неблагоприятно:
• Джйештха считается крайне неблагоприятной при планировании;
• Пребывать в депрессии, обижаться, поддерживать отношения через силу;
• Рутинная деятельность;
• Деятельность вызванная эгоистичными побуждениями или желаниями быть в центре внимания;
• Использование других в своих корыстных целях;
• Неверность;
• Любые сделки, требующие тактичности, чуткости и нежности;
• Долгий отдых, путешествие.
Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, что родившихся в декабре ждет неожиданная удача.