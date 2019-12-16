Выжать максимум: астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре

Астролог Оксана Костюк важный совет родившимся в декабре / jyotisha.net

Астролог высшей категории Оксана Костюк дала важные советы для людей, родившихся под лунным созвездием Джйештха.

В комментарии Главреду она выделила ключевые рекомендации:

- Круглый амулет может изменить жизнь людей Джйештхи к лучшему, он усмиряет гнев. Очень хороша для амулетов или украшений бирюза (натуральная, без трещин). Он дает силу накшатре, дает трансформацию. Бирюза хороша от черной магии, злых сил, она помогает избавиться от зависимостей.

- Люди Джйештхи сами создают проблемы и сами их решают, поэтому самое лучшее средство для них – самим все наладить в своей жизни.

"Животное по Кама-сутре – олень. Хорошо совместимы с Анурадхой. У Джйештхи холодный, агрессивно-страстный доминирующий ответ на любовь. Потенция не очень сильна, но при этом он может стать сексуально-одержимым", - подчеркнула ведический астролог.

Она уточнила, что Джйештха активизируется в 5, 6, 23, 26, 35, 53, 56, 65, 70 лет.

Астролог также дала самые важные рекомендации для людей Джйештхи

Благоприятно:

• Деятельность сурового и ответственного характера;

• "Встать на ноги" по важным вопросам;

• Административная работа, требующая ответственности, заботы, ухода и защиты;

• Охрана порядка и контроль ситуации;

• Принятие судебных решений;

• Шпионаж, плетение интриг;

• Общение со старшими, оказание помощи пожилым людям, забота о семье;

• Оккультная деятельность;

• Проведение дискуссий по серьезным вопросам;

• Установка дисциплины для себя.

Неблагоприятно:

• Джйештха считается крайне неблагоприятной при планировании;

• Пребывать в депрессии, обижаться, поддерживать отношения через силу;

• Рутинная деятельность;

• Деятельность вызванная эгоистичными побуждениями или желаниями быть в центре внимания;

• Использование других в своих корыстных целях;

• Неверность;

• Любые сделки, требующие тактичности, чуткости и нежности;

• Долгий отдых, путешествие.

Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, что родившихся в декабре ждет неожиданная удача.