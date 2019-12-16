  1. Главная
  3. Гороскоп

Выжать максимум: астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре

16 декабря 2019, 05:10

Круглый амулет может изменить жизнь людей Джйештхи к лучшему, утверждает ведический астролог.

ведическая астрология
Астролог Оксана Костюк важный совет родившимся в декабре / jyotisha.net

Астролог высшей категории Оксана Костюк дала важные советы для людей, родившихся под лунным созвездием Джйештха.

В комментарии Главреду она выделила ключевые рекомендации:

- Круглый амулет может изменить жизнь людей Джйештхи к лучшему, он усмиряет гнев. Очень хороша для амулетов или украшений бирюза (натуральная, без трещин). Он дает силу накшатре, дает трансформацию. Бирюза хороша от черной магии, злых сил, она помогает избавиться от зависимостей.

- Люди Джйештхи сами создают проблемы и сами их решают, поэтому самое лучшее средство для них – самим все наладить в своей жизни.

"Животное по Кама-сутре – олень. Хорошо совместимы с Анурадхой. У Джйештхи холодный, агрессивно-страстный доминирующий ответ на любовь. Потенция не очень сильна, но при этом он может стать сексуально-одержимым", - подчеркнула ведический астролог.

Она уточнила, что Джйештха активизируется в 5, 6, 23, 26, 35, 53, 56, 65, 70 лет.

Астролог также дала самые важные рекомендации для людей Джйештхи

Благоприятно:

•    Деятельность сурового и ответственного характера;

•    "Встать на ноги" по важным вопросам;

•    Административная работа, требующая ответственности, заботы, ухода и защиты;

•    Охрана порядка и контроль ситуации;

•    Принятие судебных решений;

•    Шпионаж, плетение интриг;

•    Общение со старшими, оказание помощи пожилым людям, забота о семье;

•    Оккультная деятельность;

•    Проведение дискуссий по серьезным вопросам;

•    Установка дисциплины для себя.

Неблагоприятно:

•    Джйештха считается крайне неблагоприятной при планировании;

•    Пребывать в депрессии, обижаться, поддерживать отношения через силу;

•    Рутинная деятельность;

•    Деятельность вызванная эгоистичными побуждениями или желаниями быть в центре       внимания;

•    Использование других в своих корыстных целях;

•    Неверность;

•    Любые сделки, требующие тактичности, чуткости и нежности;

•    Долгий отдых, путешествие.

Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, что родившихся в декабре ждет неожиданная удача.

астролог гороскоп советы астролога знаки зодиака астрология восточный гороскоп астрологический прогноз гороскоп 2019 гороскоп на декабрь Оксана Костюк ведический астролог накшатра Джйештха
Сейчас вы просматриваете новость «Выжать максимум: астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:10
Выжать максимум: астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре
04:49
Гривна окрепнет: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
04:20
Легендарный сатирико-юмористический журнал перестанет выходить
03:51
Фанаты Макса Коржа в России подрались с полицией и чуть не сожгли Ледовый дворец Видео
03:27
Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ года 2020
02:59
Можно стать "Джокером": психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности
02:30
Украине не светит членство в НАТО и ЕС – немецкий политолог
02:12
"В середине января": союзник Трампа анонсировал смерть его импичмента
01:40
Из-за страха стать жертвой в Польше отвесили комплимент России
01:10
Доллар по 50: аналитик ошарашил прогнозом на 2020 год
00:45
Вопрос Крыма под запретом: стало известно, почему в Париже не говорили о судьбе полуострова
00:34
Ученые пояснили, какая пища поможет остановить гипертонию
00:19
16 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Ивана Молчальника
15 декабря, воскресенье
23:58
"Е**ный нацист": в Испании прервали матч из-за оскорблений в адрес украинца Зозули Видео
23:40
Спели об отсутствии посадок: Зеленский сходил на концерт 95 Квартала
23:16
В ЕС раскритиковали конференцию ООН по климату: известно место Украины
22:55
"Бл*дь, где документы": пьяные женщины на Bentley устроили разборки с полицией
22:28
Ракетный эсминец США зашел в Черное море: впечатляющие фото Фото
22:10
Порнозвезда светанула грудью и телом на сексуальных снимках Фото
22:01
В Украину доставлен Вифлеемский огонь мира
21:46
"Путин смолчал": в Париже Зеленский заявил о претензиях на Крым – дипломат
21:31
Украинский ведущий пожелал исчезновения в Украине русскоязычных детей
21:30
"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде
21:06
В Украине резко упала добыча угля
20:53
"План Барбаросса": в Сети поглумились над лого 75-летия победы в РФ
20:28
"Я счастлива, как никогда": Ротару вышла на сцену в Москве в украинской вышиванке
20:20
Оружие Путина: экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на Донбассе
20:04
Дополнительная категория украинцев будет досрочно выходить на пенсию
19:30
Озвучены условия допуска спортсменов РФ к Олимпиаде 2020
19:01
В Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион к Олимпиаде-2020
18:56
"Токсичные" герои: преемник Вятровича высказался о Бандере и Шухевиче
18:28
У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину
18:09
Пресс-секретарь Вакарчука влипла в скандал после поста об арийской расе
17:33
В Крыму ушла на дно списанная подводная лодка и разлились нефтепродукты Видео
17:24
В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения
16:55
Удар Кремля: Климкин назвал регионы, над которыми нависла опасность
16:30
"Правильное начало": на росТВ показали "интервью" с Зеленским Видео
15:56
Епифаний анонсировал визит в Украину Вселенского патриарха Варфоломея
15:24
Слить Донбасс: помощника Путина засекли на сходке боевиков "ЛДНР"
14:57
Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера
14:44
Весенние "плюсы" и дождь: синоптик дал точный прогноз погоды на неделю
14:37
"Преступные приказы": у Филарета ответили на ликвидацию УПЦ КП
14:29
Изменить Минские соглашения: Киеву из Кремля прилетела неприятная весточка
14:03
Онищенко в Германии взяли под стражу на два месяца - экс-нардеп
13:55
Адские санкции: США рассмотрят новые меры по защите от агрессии РФ
13:10
Что будет с курсом: аналитик дал прогноз до конца года
13:09
"Путин приказал": в "ДНР" заявили о готовности зеркально перестать стрелять и отвести войска
11:44
Гороскоп на 16 декабря: у кого откроется "третий глаз", кому стоит поэкспериментировать в любви
11:40
В России назвали самые опасные новогодние салаты
11:03
"Побрызгали водичкой": "путинский пуделек" назвал "пустым выхлопом" итоги саммита в Париже Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять