Гороскоп на 17 декабря всех знаков Зодиака: "революция" в любви и чреда неудач

Стрельцам в День Варвары 2019 лучше отложить "революцию" в любви / УНИАН

Во вторник, 17 декабря (праздник, отмечается День святой Варвары и День работника государственной исполнительной службы Украины) Стрельцам стоит подготовиться к возможным ударам судьбы.

Гороскоп на сегодня предупредил Стрельцов о возможной чреде неудач и посоветовал повременить с "революцией" в любви.

Еще для одного знака - Овен - нерадужный прогноз относительно любовного фронта - их отношения могут разбиться.

Гороскоп на 17 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака: что напророчили звезды

Что в День святой Варвары светит водным знакам

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Рак

Может остыть любовь к работе, возможно, стоит направить свою энергию в более благодарное русло. Если не беречь себя - может подкосить болезнь.

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Впитывайте новые знания, как губка, в жизни все пригодится. Не спешите рвать связи - действуйте предельно осторожно.

Гороскоп на 17 декабря - Рыбы

Можно забыть о рамках и лимитах - побалуйте себя и близких чем-то вкусненьким. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, его советы могут оказаться верными.

Что в День работника исполнительной службы светит земным знакам

Гороскоп на сегодня - Дева

Пора прикупить подарки родным и близким, только не сильно тратьтесь, иначе - проблемы с деньгами неизбежны. Проблемы в любви могут легко решиться, главное - не взболтните лишнего.

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Телец

В любой сложной или конфликтной ситуации попытайтесь соблюдать спокойствие, это позволить побыстрее все "разрулить". Попытайтесь не бросать в людей острые слова.

Гороскоп на 17 декабря - Козерог

Не бегите впереди паровоза - выкладывайтесь, когда этого потребует ситуация. Проблемы в любви можно легко решить, если найти креативный подход.

Что в День ангела Варвары светит огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Не самое хорошее время, чтобы решаться на "революцию" в любви, повремените и холодной головой обдумайте ситуацию. Возможна чреда неудач - нельзя отчаиваться, во всем можно найти плюсы.

Гороскоп на 17 декабря - Лев

Отложите очень важные дела и постарайтесь не обращать внимания на возможные небольшие уколы судьбы.

Читайте также"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периодеВажно трезво оценивать ситуацию и вовремя снимать розовые очки.

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Овен

Овны, которые состоят в хлипких отношениях, могут остаться одни. Возможно, появиться шанс улучшить свое финансовое положение, не бойтесь что-то менять.

Что в День Варвары 2019 светит воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Не бойтесь встречаться с новыми людьми, такие встречи могут принести пользу. Есть угроза серьезных ссор - попытайтесь действовать предельно мудро, а в случае фиаско - не заливать горе выпивкой.

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Весы

Можно смело что-то изменить в жизнь. Вероятно, вас будет что-то беспокоить - не бойтесь делиться эмоциями, родные вас правильно поймут.

Гороскоп на 17 декабря - Водолей

Не бойтесь делиться теплом с родными и близкими, они в нем нуждаются. Повремените с поисками приключений на свою попу.

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