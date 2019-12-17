  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 17 декабря всех знаков Зодиака: "революция" в любви и чреда неудач

17 декабря 2019, 08:54

Козероги и Девы в праздник могут решить любовные проблемы, а Раков может подкосить болезнь.

Стрельцам 17 декабря лучше воздержаться от революции в любви - Гороскоп 2019
Стрельцам в День Варвары 2019 лучше отложить "революцию" в любви / УНИАН

Во вторник, 17 декабря (праздник, отмечается День святой Варвары и День работника государственной исполнительной службы Украины) Стрельцам стоит подготовиться к возможным ударам судьбы.

Гороскоп на сегодня предупредил Стрельцов о возможной чреде неудач и посоветовал повременить с "революцией" в любви.

Еще для одного знака - Овен - нерадужный прогноз относительно любовного фронта - их отношения могут разбиться.

Гороскоп на 17 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака: что напророчили звезды

Что в День святой Варвары светит водным знакам

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Рак

Может остыть любовь к работе, возможно, стоит направить свою энергию в более благодарное русло. Если не беречь себя - может подкосить болезнь.

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Впитывайте новые знания, как губка, в жизни все пригодится. Не спешите рвать связи - действуйте предельно осторожно.

Гороскоп на 17 декабря - Рыбы

Можно забыть о рамках и лимитах - побалуйте себя и близких чем-то вкусненьким. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, его советы могут оказаться верными.

Что в День работника исполнительной службы светит земным знакам

Гороскоп на сегодня - Дева

Пора прикупить подарки родным и близким, только не сильно тратьтесь, иначе - проблемы с деньгами неизбежны. Проблемы в любви могут легко решиться, главное - не взболтните лишнего. 

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Телец

В любой сложной или конфликтной ситуации попытайтесь соблюдать спокойствие, это позволить побыстрее все "разрулить". Попытайтесь не бросать в людей острые слова.

Гороскоп на 17 декабря - Козерог

Не бегите впереди паровоза - выкладывайтесь, когда этого потребует ситуация. Проблемы в любви можно легко решить, если найти креативный подход.

Что в День ангела Варвары светит огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Не самое хорошее время, чтобы решаться на "революцию" в любви, повремените и холодной головой обдумайте ситуацию. Возможна чреда неудач - нельзя отчаиваться, во всем можно найти плюсы.

Гороскоп на 17 декабря - Лев

Отложите очень важные дела и постарайтесь не обращать внимания на возможные небольшие уколы судьбы.

Читайте также"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периодеВажно трезво оценивать ситуацию и вовремя снимать розовые очки. 

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Овен

Овны, которые состоят в хлипких отношениях, могут остаться одни. Возможно, появиться шанс улучшить свое финансовое положение, не бойтесь что-то менять. 

Что в День Варвары 2019 светит воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Не бойтесь встречаться с новыми людьми, такие встречи могут принести пользу. Есть угроза серьезных ссор - попытайтесь действовать предельно мудро, а в случае фиаско - не заливать горе выпивкой.

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Весы

Можно смело что-то изменить в жизнь. Вероятно, вас будет что-то беспокоить - не бойтесь делиться эмоциями, родные вас правильно поймут.

Гороскоп на 17 декабря - Водолей

Не бойтесь делиться теплом с родными и близкими, они в нем нуждаются. Повремените с поисками приключений на свою попу. 

Ранее астролог Влад Росс предупредил о неприятностях, которые грозят в январе 2020 года. Эксперт прогнозировал, что может начаться новая холодная война, возможна глобальная катастрофа, а Америка может замерзнуть.

гороскоп Зодиак День святой Варвары День работника исполнительной службы
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 17 декабря всех знаков Зодиака: "революция" в любви и чреда неудач». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:55
В Москву не доехали: на Черниговщине автобус столкнулся с грузовиком -  много погибших и пострадавших
08:54
Гороскоп на 17 декабря всех знаков Зодиака: "революция" в любви и чреда неудач
08:53
Хромая дипломатия, или Зачем Зеленский отправился в Азербайджан мнение
08:35
"Пламенный привет": Квартал "извинился" перед Гонтаревой в новой песне Видео
08:31
Прошлой ночью в Киеве обнаружили таинственный труп – фото 18+
08:15
Политическая элита Украины - это Африка середины 20 века мнение
08:02
Тука предупредил Зеленского о "Приднестровье-2"
07:57
Украина рискует, принимая закон о децентрализации мнение
07:42
"Так было нужно": бесплатный кофе для пожарных в Одессе оказался фейком
07:26
Китай поставил Путина на место мнение
07:00
"Это целесообразно": генерал рассказал, что делать, пока Путин не ушел с Донбасса
06:52
Запрет сериала Слуга народа сыграл с Путиным дурную шутку мнение Видео
06:32
"Программа иммиграции": в ГМС объяснили суть двойного гражданства в Украине
06:19
Праздник Варвары – поздравления и открытки с Днем ангела Варе Фото
06:01
"Кремлевский хищник выжидает": обозреватель раскрыла план Москвы по "Л/ДНР"
05:50
Новогодний маникюр марсала – самый модный маникюр на Новый год 2020 фото Фото
05:40
Звезда Вечернего Квартала засветила грудь на пикантном фото
05:36
Сейчас или никогда: астролог назвала идеальное время для похудения
05:10
Комаровский раскрыл неожиданные свойства вазелина Фото
05:07
Путь в Попенгаген: эксперты рассказали, как лучше всего готовиться к анальному сексу
04:44
Черная боль и тошнота: как помочь себе при магнитных бурях 18-19 декабря
04:25
Польза авокадо: диетолог назвала причины есть этот продукт каждый день
03:55
В РФ бортпроводники лихо расправились с пьяным дебоширом в самолете: видео Видео
03:40
"Улыбка солжет, но туфли скажут правду": Малюська вновь потешил нелепым фото
03:12
"Дорога в Роттердам": порноактрисы дали советы по хорошему минету и куннилингусу
02:54
"Без белья, с колбасой": Полякова без трусов взбудоражила сеть
02:33
Покроактриса сверкнула ухоженными попой и грудью на фото Фото
02:15
"С барского плеча": Порошенко дал средства на залог для скандального генерала
01:57
Эксперт назвал условие для значительного снижения цены на газ
01:29
"Минировать и стрелять": боец ВСУ огласил план действий по "серой зоне" Донбасса
01:01
Маг назвал лучший подарок на Новый год Крысы
00:42
Порноактриса лукаво и похабно изогнулась на сексуальных фото Фото
00:35
Грету Тунберг обвинили во лжи после поездки на поезде
00:19
17 декабря – какой сегодня праздник: что делать на День Варвары 2019
00:09
Языковой омбудсмен не возражает против матов и суржика писателей
00:03
"Предатель и угроза нацбезопасности": сенаторы обозвали Трампа
16 декабря, понедельник
23:43
"Правда на твоей стороне": Динамо поддержало Зозулю после оскорбления фанатов в Испании
23:40
Вражда и демоны: Гришковец смело прошелся по российской пропаганде
23:25
"Нам нужна Россия. Всего лишь": жители "ЛДНР" оценили договоренности Путина и Зеленского в Париже Видео
23:09
КСУ принял решение относительно сокращения количества нардепов
22:49
Экспертиза в деле Шеремета не могла идентифицировать Кузьменко – СМИ Видео
22:36
Зозуля и Райо Вальекано - история конфликта и причем тут Россия
22:33
Убийство оппозиционеров в Беларуси: экс-боец МВД сделал ошеломляющее признание
22:22
"Военная агрессия? Нам пох*й": Сеть взорвала антиреклама Apple из-за Крыма Видео
21:52
Новый глава Института нацпамяти озвучил позицию по польским захоронениям
21:30
Сериал Відморожений: 1, 2, 3, 4 серия смотреть онлайн 16-12-2019 Видео
21:22
Yuna 2020: полный список номинантов
21:16
"Страшный сон": Кулеба рассказал о состоянии своих детей после жуткого ДТП
21:14
В центре Киева готовят новые акции протеста: чего хотят митингующие
21:14
Суд закрыл дело по законам "16 января" и экс-регионалу Ефремову
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять