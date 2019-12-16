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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "революция" в любви и чреда неудач

16 декабря 2019, 13:00

Девы и Козероги 17 декабря могут решить любовные проблемы, а Раков может подкосить болезнь.

Завтра - 17 декабря - Стрельцам лучше воздержаться от революции в любви
Стрельцам лучше отложить "революцию" в любви / УНИАН

Стрельцам во вторник, 17 декабря (праздник, отмечается День святой Варвары и День работника государственной исполнительной службы Украины) стоит подготовиться к возможным ударам судьбы.

Гороскоп на завтра предупредил Стрельцов о возможной чреде неудач и посоветовал повременить с "революцией" в любви.

Еще для одного знака - Овен - нерадужный прогноз относительно любовного фронта - их отношения могут разбиться.

Гороскоп на 17 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака: что напророчили звезды

Что в День святой Варвары светит водным знакам

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Рак

Может остыть любовь к работе, возможно, стоит направить свою энергию в более благодарное русло. Если не беречь себя - может подкосить болезнь.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Впитывайте новые знания, как губка, в жизни все пригодится. Не спешите рвать связи - действуйте предельно осторожно.

Гороскоп на 17 декабря - Рыбы

Можно забыть о рамках и лимитах - побалуйте себя и близких чем-то вкусненьким. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, его советы могут оказаться верными.

Что в День работника исполнительной службы светит земным знакам

Гороскоп на завтра - Дева

Пора прикупить подарки родным и близким, только не сильно тратьтесь, иначе - проблемы с деньгами неизбежны. Проблемы в любви могут легко решиться, главное - не взболтните лишнего. 

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Телец

В любой сложной или конфликтной ситуации попытайтесь соблюдать спокойствие, это позволить побыстрее все "разрулить". Попытайтесь не бросать в людей острые слова.

Гороскоп на 17 декабря - Козерог

Не бегите впереди паровоза - выкладывайтесь, когда этого потребует ситуация. Проблемы в любви можно легко решить, если найти креативный подход.

Что в День ангела Варвары светит огненным знакам

Гороскоп на завтра - Стрелец

Не самое хорошее время, чтобы решаться на "революцию" в любви, повремените и холодной головой обдумайте ситуацию. Возможна чреда неудач - нельзя отчаиваться, во всем можно найти плюсы.

Гороскоп на 17 декабря - Лев

Отложите очень важные дела и постарайтесь не обращать внимания на возможные небольшие уколы судьбы.

Читайте также"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периодеВажно трезво оценивать ситуацию и вовремя снимать розовые очки. 

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Овен

Овны, которые состоят в хлипких отношениях, могут остаться одни. Возможно, появиться шанс улучшить свое финансовое положение, не бойтесь что-то менять. 

Что в День Варвары светит воздушным знакам

Гороскоп на завтра - Близнецы

Не бойтесь встречаться с новыми людьми, такие встречи могут принести пользу. Есть угроза серьезных ссор - попытайтесь действовать предельно мудро, а в случае фиаско - не заливать горе выпивкой.

Гороскоп на 17 декабря 2019 года - Весы

Можно смело что-то изменить в жизнь. Вероятно, вас будет что-то беспокоить - не бойтесь делиться эмоциями, родные вас правильно поймут.

Гороскоп на 17 декабря - Водолей

Не бойтесь делиться теплом с родными и близкими, они в нем нуждаются. Повремените с поисками приключений на свою попу. 

Ранее астролог Влад Росс предупредил о неприятностях, которые грозят в январе 2020 года. Эксперт прогнозировал, что может начаться новая холодная война, возможна глобальная катастрофа, а Америка может замерзнуть.

гороскоп Зодиак День святой Варвары День работника исполнительной службы
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