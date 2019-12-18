Гороскоп на 18 декабря всех знаков Зодиака: пикантная "охота" и реализация мечты

Овны 18 декабря могут воплотить в жизнь свою мечту / УНИАН

В среду, 18 декабря, Овнам можно отправиться на пикантную "охоту" и приложить максимум усилий для воплощения в жизнь своей мечты.

Стрелов гороскоп на сегодня предупредил, что не стоит взваливать на себя непосильную ношу.

Гороскоп на 18 декабря 2019 года всех знаков Зодиака: что советуют звезды

Какие советы подготовлены воздушным знакам

Гороскоп на 18 декабря 2019 года - Водолей

Не поддавайтесь соблазнам, к которым подталкивает "внутренний демон". Постарайтесь найти время для людей, с которыми приятно поговорить.

Гороскоп на 18 декабря - Близнецы

Постарайтесь не заводить знакомства с сомнительными людьми и не подписывать соглашения, которые вызывают сомнения. Проведите время в компании давних друзей.

Гороскоп на сегодня - Весы

Не стоит прикладываться к стакану - подумайте о последствиях. Не провоцируйте близкого человека - ревность не улучшит отношения.

Какие советы подготовлены водным знакам

Гороскоп на 18 декабря 2019 года - Рыбы

Придется потрудиться, чтобы сохранить и улучшить отношения. Готовьтесь к неожиданностям на работе - смекалка поможет получить выгоду.

Гороскоп на сегодня - Рак

Возможен выпад в вашу сторону - попытайтесь сдержать бурю эмоций и сделать мудрый вывод.

Читайте также"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периодеНе планируйте много дел, скорее всего, успеха не будет.

Гороскоп на 18 декабря - Скорпион

Можно начать борьбу с вредными привычками, продумать, как укрепить здоровье. Неплохо начать составлять план подъема по карьерной лестнице.

Какие советы подготовлены огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Лев

Не начинайте войну с людьми, которые вам не по душе, лучше просто отстраниться. Вам под силу навести порядок в личной жизни.

Гороскоп на 18 декабря 2019 года - Стрелец

Лучше сразу отказывайтесь от дел, которые считаете непосильными. Можно что-то изменить в жизни, но не беритесь за глобальные перестановки.

Гороскоп на 18 декабря - Овен

Не противопоказана "охота" - приоденьтесь и ищите достойную жертву. Если изрядно потрудиться - мечта станет реальностью.

Какие советы подготовлены земным знакам

Гороскоп на сегодня - Козерог

Проверяйте информацию, иначе возможна ошибка в делах. Не нарывайтесь на неприятности и не выводите из себя начальство.

Гороскоп на 18 декабря 2019 года - Дева

Постарайтесь воздержаться от резких высказываний, особенно в сторону близких людей. Попытайтесь как можно больше времени уделить приятностям.

Гороскоп на 18 декабря - Телец

Смело можно применять новые методы и подходы, возможно, они помогут достичь успеха. Отложите деньги, вероятно, скоро они понадобятся.

Напомним, астролог Влад Росс предупреждал, что в январе 2020 года может произойти глобальная катастрофа. Также астролог сообщил, что в начале нового года Америка может замерзнуть.