Россия изменится при одном условии - астролог

После того, как тело Ленина вынесут из мавзолея, у РФ появится шанс на расцвет, считает эксперт.
Астролог Влад Росс полагает, что Российская Федерация не изменится, пока из мавзолея на московской Красной площади не вынесут тело революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина и не похоронят его.
Пока Ленин не похоронен, РФ не изменится и не встанет с колен тоталитаризма, ненависти и лжи, поделился эксперт на своей странице в Facebook.
По словам астролога, после выноса тела Ленина из мавзолея у российского государства появится шанс на расцвет.
"…Любой Президент России сделав это - вынос тела Душегуба (так переводится фамилия Ульянов) - совершит магический акт очищения, трансформации и преображения страны…", - сообщил он.
Ранее Влад Росс написал, что настоящий год рождения нынешнего президента РФ Владимира Путина - 1950-й (в официальной биографии указан 1952-й). Также астролог утверждал, что российский лидер родился в "вотчине Черта".