Россия может измениться, если Владимира Ленина похоронят, полагает астролог / Reuters

Астролог Влад Росс полагает, что Российская Федерация не изменится, пока из мавзолея на московской Красной площади не вынесут тело революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина и не похоронят его.

Пока Ленин не похоронен, РФ не изменится и не встанет с колен тоталитаризма, ненависти и лжи, поделился эксперт на своей странице в Facebook.

По словам астролога, после выноса тела Ленина из мавзолея у российского государства появится шанс на расцвет.

"…Любой Президент России сделав это - вынос тела Душегуба (так переводится фамилия Ульянов) - совершит магический акт очищения, трансформации и преображения страны…", - сообщил он.

Ранее Влад Росс написал, что настоящий год рождения нынешнего президента РФ Владимира Путина - 1950-й (в официальной биографии указан 1952-й). Также астролог утверждал, что российский лидер родился в "вотчине Черта".