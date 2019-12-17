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Россия изменится при одном условии - астролог

17 декабря 2019, 19:52

После того, как тело Ленина вынесут из мавзолея, у РФ появится шанс на расцвет, считает эксперт.

Астролог полагает, что Россия может измениться, если Владимира Ленина похоронят - Россия новости
Россия может измениться, если Владимира Ленина похоронят, полагает астролог / Reuters

Астролог Влад Росс полагает, что Российская Федерация не изменится, пока из мавзолея на московской Красной площади не вынесут тело революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина и не похоронят его.

Пока Ленин не похоронен, РФ не изменится и не встанет с колен тоталитаризма, ненависти и лжи, поделился эксперт на своей странице в Facebook.

По словам астролога, после выноса тела Ленина из мавзолея у российского государства появится шанс на расцвет.

"…Любой Президент России сделав это - вынос тела Душегуба (так переводится фамилия Ульянов) - совершит магический акт очищения, трансформации и преображения страны…", - сообщил он.

Ранее Влад Росс написал, что настоящий год рождения нынешнего президента РФ Владимира Путина - 1950-й (в официальной биографии указан 1952-й). Также астролог утверждал, что российский лидер родился в "вотчине Черта".

Россия астролог мавзолей Влад Росс Владимир Ленин
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