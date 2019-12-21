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Гороскоп на 21 декабря всех знаков Зодиака: убийство романтики и коварный грабеж

21 декабря 2019, 07:59

Стрельцам сегодня лучше не искать приключения на свою пятую точку.

Рыбам 21 декабря грозит коварный грабеж - Гороскоп на 2019
Рыбы в Йоль могут столкнуться с коварным грабежом / sobakidendy-news.ru

В субботу, 21 декабря (праздник, отмечается самый главный языческий праздник зимы - Йоль), Козероги могут убить романтику.

Рыб гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака предупредил об угрозе коварного грабежа.

Чего ждать земным знакам

Гороскоп на сегодня - Дева

Энтузиазм и целеустремленность помогут достичь намеченной цели. Делитесь своим мнением и не жалейте красноречия.

Гороскоп на 21 декабря 2019 года - Телец

Неудачи не свидетельствуют о том, что вы идете не в том направлении. Если вам понадобится помощь - не бойтесь ее принимать.

Гороскоп на 21 декабря - Козерог

Вы можете сами убить романтику - иногда не стоит быть очень сильно практичными. Не бойтесь делиться мнением и идеями с начальством.

Чего ждать воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Умерьте физическую и умственную активность, вероятно, пора найти время для того, чтобы отдохнуть. Берегите себя - есть угроза травм.

Гороскоп на 21 декабря - Водолей

Беритесь за новые дела. Поиски новой работы могут оказаться успешными. Проблемы в любви не намечаются.

Гороскоп на 21 декабря 2019 года - Весы

Пора бороться с плохими привычками, сложнее всего сделать первый шаг. Не бойтесь фиаско в любви и действуйте.

Чего ждать водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рак

Не время ждать, время действовать. Избегайте семейных склок и не копите обиды.

Гороскоп на 21 декабря - Скорпион

Пора отойти от суеты и найти время для родных и близких.

Читайте также"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложитьПопытайтесь "не зарыться" слишком глубоко в себя.

Гороскоп на 21 декабря 2019 года - Рыбы

Экономьте деньги и будьте очень внимательны - возможны надувательства и коварный грабеж. Рыбам противопоказано нервничать.

Чего ждать огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Не лучший день, чтобы искать приключения на свою пятую точку - избегайте потенциально опасных мест. Лучше не стройте серьезные планы, их может серьезно откорректировать плохое самочувствие.

Гороскоп на 21 декабря - Овен

Придержите мнение при себе, если вас не слушают. Есть шанс неожиданно улучшить финансовое состояние. Не лучший день, чтобы серьезно трудиться.

Гороскоп на 21 декабря 2019 года - Лев

Инициатива может быть наказуемой, попытайтесь не лезть не в свои дела. Старайтесь думать перед тем, как что-то делать. 

Ранее астролог Влад Росс дал прогноз на начало 2020 года. По его данным, в январе может стать меньше "горячих" конфликтов, однако возможно начало новой холодной войны и Америке грозит незавидная судьба.

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