Кому светят большие перемены: гороскоп на 2020 год

Гороскоп на 2020 прочит ряду знаков Зодиака большие перемены / astronews_muhurta

Астропсихолог Валентина Виттрок спрогнозировала, что в 2020 году ряд знаков Зодиака ждут большие перемены.

Большие перемены ждут Тельцов, Раков, Весов, Скорпионов, Стрельцов и Козерогов, приводит данные эксперта ТСН.

По словам эксперта, у Тельцов может измениться профессиональная или личная сферы, возможно появление нового источника дохода.

Гороскоп на 2020 год сулит Ракам шанс встретить свою любовь и вступить в брак. Избранником Раков может оказаться старый знакомый. Девы за 2020-й могут перешагнуть несколько ступенек карьерной лестницы.

Весам и Скорпионам звезды сулят изменения в личной жизни: кто-то может встретить вторую половинку, а кто-то может развестись. Скорпионы могут завести яркий роман с иностранцами.

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Козерогам прочат прорыв в карьере, переезд и разрыв отношений, которые изжили себя. В жизни Рыб многое может перевернуться с ног на голову. Во второй половине 2020-го им светят солидные заработки и не менее серьезные траты.

Напомним, астролог Влад Росс прогнозировал, что в январе 2020-го в мире может уменьшиться количество "горячих" конфликтов, однако возможно начало глобальной холодной войны.