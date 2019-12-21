Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кармические долги и сложный выбор

Скорпионам в зимнее солнцестояние 2019 напророчен сложный выбор / sobakidendy-news.ru

Скорпионам в воскресенье, 22 декабря - отмечается ряд праздников, в частности, зимнее солнцестояние 2019, День святой Анны и День энергетика - может предстоять сложный выбор.

Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака сулит Водолеям расплату за кармические долги.

Зимнее солнцестояние 2019 - к чему готовиться воздушным знакам

Гороскоп на завтра - Весы

Можно побаловать себя покупками. Найдите время и для себя, и для близких. Обратите внимание на здоровье.

Гороскоп на 22 декабря 2019 года - Водолей

Рано или поздно придется рассчитываться с долгами, даже с кармическими, поэтому не стоит слишком близко к сердцу воспринимать проколы.

Гороскоп на 22 декабря - Близнецы

Попытайтесь быть благодарными - оценивайте поступки близкого человека по достоинству. Хорошее время, чтобы разобраться с проблемами, которые вы давно не решались разрулить.

День Анны 2019 - к чему готовиться огненным знакам

Гороскоп на 22 декабря 2019 года - Овен

"Корона" может помешать в делах - трезво оценивайте свои возможности и ситуации. Сложные узлы могут сами распутаться.

Гороскоп на завтра - Лев

Не принимайте решения в порывах страсти и постарайтесь критично относиться к новым идеям. Попытайтесь расслабиться.

Гороскоп на 22 декабря - Стрелец

Не всегда получается так, как вы этого хотите - смиритесь. Возможно, стоит поменять тактику.

День энергетика 2019 - к чему готовиться водным знакам

Гороскоп на 22 декабря 2019 года - Рак

Можно отметить праздники в кругу приятных друзей или в хорошем заведении. Позвольте себе красивый отдых.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Если перед вами встанет сложный выбор - прислушайтесь к внутреннему голосу, и тогда не будет на кого пенять.

Гороскоп на 22 декабря - Рыбы

Попытайтесь "не дорисовывать" людям, которые вам симпатичны, позитивные качества. Лучше воздержитесь от резких высказываний и избегайте конфликтов.

Зимнее солнцестояние 2019 - к чему готовиться земным знакам

Гороскоп на 22 декабря 2019 года - Козерог

Остерегайтесь эксцентричности - она может разрушить то, что вы долго строили. Возможны испытания на пути к цели, но это не значит, что нужно отступать.

Гороскоп на завтра - Телец

Если очень близкий человек попросит финансовой помощи, не отказывайте, если имеете такую возможность.

Читайте также"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложитьБудьте доброжелательны к незнакомцам.

Гороскоп на 22 декабря - Дева

Не испытывайте свой лоб на прочность, иногда стену проще обойти. Дела, связанные с деньгами, стоит отложить.

Напомним, астролог Влад Росс поделился прогнозом на начало 2020 года. Эксперт написал, что в январе может уменьшиться количество "горячих" конфликтов, но может начаться новая холодная война.