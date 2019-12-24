Гороскоп на 24 декабря всех знаков Зодиака: фиаско в любви и улыбка удачи

Стрельцам в праздник грозит провал в любви / УНИАН

Во вторник, 24 декабря - праздник, западные христиане отмечают Сочельник 2019, Стрельцам грозит фиаско на любовном фронте.

Тельцам гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака напророчил улыбку удачи.

Сочельник 2019: что спрогнозировано огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Самочувствие может ухудшиться, возможны перепалки и неприятности. Попытайтесь воздержаться от резких слов и действий.

Гороскоп на 24 декабря 2019 - Лев

Из-за стресса может ухудшиться самочувствие - попытайтесь избежать потенциально опасной работы.

Гороскоп на 24 декабря - Овен

Воздержитесь от экспериментов и попытайтесь оградить себя от стресса. Занимайтесь только теми делами, которые вам точно под силу.

Сочельник 2019: что спрогнозировано воздушным знакам

Гороскоп на 24 декабря 2019 года - Весы

Есть шанс с помощью интеллекта "подцепить" интересного человека. Не бросайтесь в омут с головой - думайте о последствиях.

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Попытайтесь вытащить себя из дома. День подходит для того, чтобы заняться чем-то новеньким.

Гороскоп на 24 декабря - Водолей

Не все принципы стоят того, чтобы придерживаться их во что бы то ни стало. Проведите время в окружении приятных людей.

Сочельник 2019: что спрогнозировано земным знакам

Гороскоп на сегодня - Дева

Попытайтесь сохранить внутреннее спокойствие и не заваливать себя делами. Вы не всегда правы - просто с этим смиритесь.

Гороскоп на 24 декабря 2019 - Телец

Тельцу светит улыбка удачи, главное - не терять чувство меры.

Читайте также"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложитьИногда нужно суметь промолчать, чтобы не "получить по лбу".

Гороскоп на 24 декабря - Козерог

Попытайтесь быть попроще и помягче, особенно - с родными. Есть вероятность познакомиться с очень приятным человеком.

Сочельник 2019: что спрогнозировано водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Повремените с подписанием очень важных документов. Тщательно проверяйте факты. Стоит присмотреться к новым делам. Прислушивайтесь к тому, что шепчет внутренний голос.

Гороскоп на 24 декабря 2019 года - Скорпион

Поднимите себе настроение какой-то безделушкой. Подходите к реализации намеченных дел во всеоружии - просчитывайте все ходы.

Гороскоп на 24 декабря - Рак

Не действуйте наобум и не спешите - в этот день необдуманные действия ни к чему хорошему не приведут. Берегите себя и свои деньги.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок составила гороскоп на 2020 год. В прогнозе эксперта говорилось, что в следующем году большие перемены светят Тельцам, Ракам, Весам, Скорпионам, Стрельцам и Козерогам.