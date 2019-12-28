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Астролог сказал, какие дела будут крайне удачными под Новый год

28 декабря 2019, 05:46

В конце декабря возможны удачные покупки, поделился эксперт.

Влад Росс спрогнозировал, что под Новый год 2020 будут крайне удачными сделки по недвижимости
Под Новый год 2020 будут крайне удачными сделки по недвижимости, спрогнозировал Влад Росс / Главред

Под Новый год 2020 крайне удачными будут сделки, которые касаются недвижимости - 31 декабря у нотариуса можно подписать договор.

Сделать удачные покупки и хорошие финансовые вложения можно 29-31 декабря, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, 29-31 числа будет крайне благоприятное время для важных сделок.

"…Под Новый год нас вообще могут потрясти новости об ограблениях века - в музеях, банках… есть риск, что квартиру обчистят", - предупредил эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что делать покупки и вкладывать деньги лучше после 28 декабря. Также астролог предупреждал, что в начале нового года возможна глобальная катастрофа

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