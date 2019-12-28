Астролог сказал, какие дела будут крайне удачными под Новый год

В конце декабря возможны удачные покупки, поделился эксперт.
Под Новый год 2020 крайне удачными будут сделки, которые касаются недвижимости - 31 декабря у нотариуса можно подписать договор.
Сделать удачные покупки и хорошие финансовые вложения можно 29-31 декабря, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
По словам собеседника, 29-31 числа будет крайне благоприятное время для важных сделок.
"…Под Новый год нас вообще могут потрясти новости об ограблениях века - в музеях, банках… есть риск, что квартиру обчистят", - предупредил эксперт.
Ранее Влад Росс говорил, что делать покупки и вкладывать деньги лучше после 28 декабря. Также астролог предупреждал, что в начале нового года возможна глобальная катастрофа.