Астролог сказал, какие дела будут крайне удачными под Новый год

Под Новый год 2020 будут крайне удачными сделки по недвижимости, спрогнозировал Влад Росс / Главред

Под Новый год 2020 крайне удачными будут сделки, которые касаются недвижимости - 31 декабря у нотариуса можно подписать договор.

Сделать удачные покупки и хорошие финансовые вложения можно 29-31 декабря, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, 29-31 числа будет крайне благоприятное время для важных сделок.

"…Под Новый год нас вообще могут потрясти новости об ограблениях века - в музеях, банках… есть риск, что квартиру обчистят", - предупредил эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что делать покупки и вкладывать деньги лучше после 28 декабря. Также астролог предупреждал, что в начале нового года возможна глобальная катастрофа.