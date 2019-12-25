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Гороскоп на 25 декабря всех знаков Зодиака: опасность и дорогая находка

25 декабря 2019, 09:11

В католическое Рождество Стрельцы могут смело решаться на перемены.

В католическое Рождество двум знакам Зодиака грозит опасность - Гороскоп 2019
Водолеям и Львам сегодня грозит опасность / Reuters

У Водолеев и Львов среда, 25 декабря, (праздник, отмечается католическое Рождество Христово) может быть мрачной - им грозит опасность.

Для Козерогов гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака позитивный - им светит дорогая находка.

Рождество 2019: какие советы дали звезды воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Водолей

Избегайте опасных мест и компаний, которые могут "высосать" много энергии. Возможно, дела не удастся довести до ума - не огорчайтесь и приступайте к попытке №2.

Гороскоп на 25 декабря 2019 года - Близнецы

Если какое-то дело не идет - пожалейте свой организм и отступитесь. Не возлагайте надежды на людей, которые раньше не показывали себя в качестве надежной опоры.

Гороскоп на 25 декабря - Весы

Посмотрите на себя со стороны и, возможно, за какое-то качество станет безумно стыдно - еще не поздно что-то изменить.

Католическое Рождество: какие советы дали звезды огненным знакам

Гороскоп на 25 декабря 2019 года - Стрелец

Если что-то надоело - все в ваших руках - вводите реформы. Если сильно захочется - можно дерзать новые дела.

Гороскоп на сегодня - Овен

Берегитесь - есть угроза получить травму. Попытайтесь искать в жизни яркие краски и не зацикливаться на сером цвете.

Гороскоп на 25 декабря - Лев

Откажитесь от прогулок по местам, которые потенциально опасны. Слушайте важную информацию и запоминайте, вероятно, совсем скоро она вам понадобится.

Рождество католическое: какие советы дали звезды водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рак

Можно и даже нужно подписывать важные документы. Для достижения цели понадобиться изрядно попотеть.

Гороскоп на 25 декабря 2019 года - Рыбы

Не изматывайте себя морально и физически, отложите все в сторону и найдите развлечения по душе.

Гороскоп на 25 декабря - Скорпион

Выпустить себя на волю можно, но не стоит переходить грань дозволенного, иначе - велика угроза серьезно вляпаться. 

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Гороскоп на 25 декабря 2019 года - Козерог

Не взваливайте на себя дела, которые буквально могут "прижать" к полу. Будьте внимательны - есть шанс на дорогую находку.

Гороскоп на сегодня - Дева

Не стройте четкие планы - они могут легко разрушиться. Беритесь только за те дела, которые не сильно вас загрузят.

Гороскоп на 25 декабря - Телец

Найдите занятие, которое сможет поднять вам настроение и греть изнутри. Возможно, что-то свалится, как снег на голову.

Напомним, астропсихолог Валентина Виттрок поделилась гороскопом на 2020 год. Эксперт предупреждала, что в следующем году Тельцы, Раки, Весы, Скорпионы, Стрельцы и Козероги могут столкнуться с большими переменами.

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