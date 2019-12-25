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В чем встречать год Прядущего Мизгиря и славянский гороскоп на 2020 год

25 декабря 2019, 07:00

2020 – год кого по православному календарю, в чем его встречать и каким он будет для каждого представителя зодиакального круга – узнал Главред.

Славянский гороскоп на 2020 год – каким будет для каждого 2020 год кого по православному календарю
Славянский гороскоп на 2020 год – каким будет для каждого 2020 год кого по православному календарю / 1zoom.ru

Помимо восточных гороскопов многие еще интересуются, год кого будет 2020 по славянскому календарю.

Славянский гороскоп на 2020 год определил, что 2020 год по православному – или русскому – календарю будет годом Прядущего Мизгиря. Если проще – то годом Паука, плетущего паутину.

Славянский календарь 2020 – общая характеристика

Пугаться не стоит: на первом месте у Мизгиря не плетение интриг, а сплетение тесных семейных связей и, собственно, кропотливый труд. То есть на первое место в 2020 году выходят семейный и любовный гороскоп, а также карьера.

Мизгирь не терпит лени на работе и измен на любовном фронте. В этом он вполне солидарен с Белой Крысой – символом года по восточному календарю.

Главная опасность в год Мизгиря – запутаться в своих же желаниях.

Поэтому прежде чем упорно добиваться цели – стоит определиться, надо ли вам это, причем именно вам (не маме с папой или в пику подружкам) и именно сейчас.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: успех и богатство придут без труда – астрологУдачными будут путешествия (особенно со своей второй половинкой или родней). Здоровье поправлять лучше всего спортом: физические нагрузки в этом году пойдут на пользу.

Финансы – в этом плане всё будет Ок, если не лениться и не игнорировать знаки Вселенной. То есть новые источники доходов и карьерный рост ожидают трудоголиков и просто упорных людей.

2020 год по славянскому календарю – когда наступает

Славянский гороскоп на 2020 год начнет действовать на весеннее равноденствие – с 20 на 21 марта. Тогда Прядущий Мизгирь и придет на смену Парящему Орлу.

К слову, 2021 год по славянскому календарю будет годом Кричащего Петуха.

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В чем встречать год Прядущего Мизгиря

Еще раз напомним, что наступает год Прядущего Мизгиря лишь весной. И тогда для празднования дня весеннего равноденствия 2020 отлично подойдут светлые воздушные наряды, а также одежда золотых, солнечных тонов.

Сам Новый год 2020 вполне можно встречать по правилам Белой Крысы – то есть тоже в светлом наряде. В идеале – белого цвета, но можно и кофейные, бежевые и прочие. А так как Крыса еще и металлическая, то все цвета металлик (серебристый, золотистый, черный) тоже отлично подойдут.

Подробнее о том, в каком цвете встречать Новый год 2020, год кого по восточному календарю и по славянскому, что готовить и что нельзя делать – чтобы потом год прошел удачно, читайте в нашем материале В чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметы.

Новый год – что одеть и как задобрить Крысу: в чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

  • Овен – шоколадный или коричневый;
  • Телец – голубой, золото, оливковый;
  • Близнецы – жемчужный, пепельный и серый;
  • Рак – пастельные тона, серебристо-серый;
  • Лев – розовый, белый, персиковый;
  • Дева – желтый, зеленый и коричневый;
  • Весы – серебряный и белый;
  • Скорпион – золотой и черный;
  • Стрелец – белый, бронзовый, серо-голубой и серый;
  • Козерог – серые тона, можно с принтами в цвете черненое серебро;
  • Водолей – белый и на контрасте к нему спокойные синий, перламутрово-розовый, зеленый, желтый или кофейный;
  • Рыбы – белый, серебристый, морские оттенки.

Славянский календарь 2020 – гороскоп по годам

Славянский тотемный годослов
Славянский тотемный годослов

Темный Сох или Лось (1912, 1948, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008)

Год благоприятен для карьерного развития. В остальных сферах всё будет стабильно спокойно.

Жалящий Шершень (1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009)

Возможны жизненные трудности – но если приложить усилия, а не пускать дело на самотек, то всё удастся преодолеть.

Притаившийся Лют или Волк (1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010)

Стоит прослушиваться к интуиции. И поменьше интриг – для них год не благоприятен, в вырытую для другого яму можно угодить самому.

Огненная Векша или Белка (1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011)

Главное – не гнаться сразу за двумя зайцами. Стоит умереть обороты, относиться к жизни спокойнее – и год пройдет отлично.

Жемчужная Щука (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012)

Есть отличный шанс завязать крепкие отношения – любовные, деловые или просто дружеские. Главное – не упустить свой шанс.

Бородатая Жаба (1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013)

Хорошо будут проходить путешествия и командировки. И всё будет отлично с деньгами – если не ввязываться в незаконные авантюры, а действовать по закону.

Дикий Вепрь (1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014)

Возможны конфликты на работе. Главное условие не упустить удачу в этом году – отказаться от агрессии и утихомирить вспыльчивость.

Белый Филин (1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015)

В сфере отношений могут быть проблемы из-за финансов. Придется по-взрослому искать компромисс.

Шипящий Уж (1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016)

Наличие четкого плана действий – основной залог успеха. Хорошо спланированные дела будут под прямым покровительством Мизгиря.

Крадущийся Лис (1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017)

Стоит быть более искренними и поменьше пытаться интриговать. Тогда люди к ним потянутся, а проблем удастся избежать или, по крайней мере, их минимизировать.

Свернувшийся Еж (1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018)

Работать придется много, но финансовое вознаграждение будет достойным. Главное – не спустить все на дорогие, но малополезные вещи. Лучше заняться инвестированием.

Парящий Орел (1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019)

Их ждут новые друзья. А в работе – финансовое благополучие благодаря выгодным сделкам.

Прядущий Мизгирь или Паук (1940, 1956, 1972, 1988, 2004)

Не стоит оставаться в одиночестве. Коллективный труд принесет лучшие плоды. Как и отдых в компании близких людей и родни доставит больше удовольствия и пользы.

Кричащий Петух (1941, 1957, 1973, 1989, 2005)

Их ждут сюрпризы – как приятные, так и не слишком. Главное – не терять присутствие духа и продолжать работать над собой и возникающими трудностями. Такой труд Мизгирь оценит – и воздаст по заслугам.

Тур Золотые Рога (1942, 1958, 1974, 1990, 2006)

Не стоит упускать ни одной возможности. Ведь сложно сказать, которая из них окажется самой счастливой.

Огнегривый Конь (1943, 1959, 1975, 1991, 2007)

2020 год продет для них плодотворно, если не лениться и не полагаться на волю случая. В личной жизни вероятны кардинальные перемены.

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