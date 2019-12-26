Гороскоп на 26 декабря всех знаков Зодиака: праздник кошелька и завалы

Стрельцам 26 декабря светит праздник кошелька / УНИАН

В четверг, 26 декабря - праздник, отмечается День подарков, утром будет солнечное затмение 2019, подарки от судьбы светят Стрельцам, Весам и Водолеям.

Стрельцам гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака сулит позитивный подарок - праздник кошелька, а Водолеям и Весам - негативный - завалы на работе.

Солнечное затмение 26 декабря 2019: к чему готовиться огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Лев

Не открывайте душу "левым" людям и не тратьте энергию на ерунду. Наслаждайтесь общением с любимым человеком.

Гороскоп на 26 декабря - Стрелец

Стрельцы могут получить шанс ощутимо улучшить состояние "кошелька". Если не включите "мороз", можете познакомиться с интересным и нужным человеком.

Гороскоп на 26 декабря 2019 года - Овен

Не удерживайте в себе приятные слова. Присмотритесь к чему-то новенькому, возможно, появится шанс изменить жизнь к лучшему.

Солнечное затмение 2019: к чему готовиться воздушным знакам

Гороскоп на 26 декабря - Близнецы

Прислушайтесь к себе и работайте в том ритме, который для вас комфортен. Можно взяться за новую работу, но не стоит рассчитывать на золотые горы.

Гороскоп на сегодня - Весы

На работе придется разгребать завалы, возможно, конец рабочего дня не будет значить, что вам пора домой. Держите себя в руках и все получится.

Гороскоп на 26 декабря 2019 года - Водолей

Готовьтесь к завалам на работе - придется быстро думать и действовать. Работа во внерабочее время должна дополнительно оплачиваться.

Солнечное затмение 26 декабря 2019: к чему готовиться земным знакам

Гороскоп на сегодня - Телец

Попытайтесь сдерживать эмоции, иначе - есть угроза подпортить отношения с окружающими.

Читайте также"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложитьПопытайтесь направить эмоции в мирное русло, например, поплавать в бассейне или побегать в зале.

Гороскоп на 26 декабря 2019 года - Дева

Попейте мятный чай и успокойтесь - буря эмоций сейчас ни к чему хорошему не приведет. Не расслабляйтесь на работе, выкладывайтесь на 100% - тогда успех будет просто обязан прийти в вашу жизнь.

Гороскоп на 26 декабря - Козерог

День не подходит для того, чтобы брать или раздавать деньги. Включите мозг, не ленитесь и достигнете цели.

Солнечное затмение 2019: к чему готовиться водным знакам

Гороскоп на 26 декабря 2019 года - Рак

Не бойтесь отдать кому-то часть своих обязанностей. Возможны неприятные сюрпризы во время деловой поездки.

Гороскоп на сегодня - Скорпион

В конфликтах будьте мудрее, особенно, если речь идет о конфликтах с начальством. Умейте выслушать, согласиться и сделать все правильно.

Гороскоп на 26 декабря - Рыбы

Не рубите с плеча - день не подходит для принятия важных решений. Попытайтесь оградить себя от неприятных дел и людей.

Ранее появился гороскоп на 2020 год от астропсихолога Валентины Виттрок. Эксперт спрогнозировала, что в 2020-м с большими переменами могут столкнуться Козероги, Стрельцы, Тельцы, Весы, Скорпионы и Раки.