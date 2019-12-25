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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: праздник кошелька и завалы

25 декабря 2019, 13:55

Львам 26 декабря противопоказано тратить энергию на ерунду.

Стрельцам 26 декабря светит праздник кошелька - Гороскоп на 26 декабря 2019 года
Стрельцам в праздник светит праздник кошелька / УНИАН

В четверг, 26 декабря - праздник, отмечается День подарков, утром будет солнечное затмение 2019, подарки от судьбы светят Стрельцам, Весам и Водолеям.

Стрельцам гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака сулит позитивный подарок - праздник кошелька, а Водолеям и Весам - негативный - завалы на работе.

Солнечное затмение 26 декабря 2019: к чему готовиться огненным знакам

Гороскоп на завтра - Лев

Не открывайте душу "левым" людям и не тратьте энергию на ерунду. Наслаждайтесь общением с любимым человеком. 

Гороскоп на 26 декабря - Стрелец

Стрельцы могут получить шанс ощутимо улучшить состояние "кошелька". Если не включите "мороз", можете познакомиться с интересным и нужным человеком. 

Гороскоп на 26 декабря 2019 года - Овен

Не удерживайте в себе приятные слова. Присмотритесь к чему-то новенькому, возможно, появится шанс изменить жизнь к лучшему.

Солнечное затмение 2019: к чему готовиться воздушным знакам

Гороскоп на 26 декабря - Близнецы

Прислушайтесь к себе и работайте в том ритме, который для вас комфортен. Можно взяться за новую работу, но не стоит рассчитывать на золотые горы.

Гороскоп на завтра - Весы

На работе придется разгребать завалы, возможно, конец рабочего дня не будет значить, что вам пора домой. Держите себя в руках и все получится. 

Гороскоп на 26 декабря 2019 года - Водолей

Готовьтесь к завалам на работе - придется быстро думать и действовать. Работа во внерабочее время должна дополнительно оплачиваться.

Солнечное затмение 26 декабря 2019: к чему готовиться земным знакам

Гороскоп на завтра - Телец

Попытайтесь сдерживать эмоции, иначе - есть угроза подпортить отношения с окружающими. Попытайтесь направить эмоции в мирное русло, например, поплавать в бассейне или побегать в зале.

Гороскоп на 26 декабря 2019 года - Дева

Попейте мятный чай и успокойтесь - буря эмоций сейчас ни к чему хорошему не приведет. Не расслабляйтесь на работе, выкладывайтесь на 100% - тогда успех будет просто обязан прийти в вашу жизнь.

Гороскоп на 26 декабря - Козерог

День не подходит для того, чтобы брать или раздавать деньги. Включите мозг, не ленитесь и достигнете цели.2

Солнечное затмение 2019: к чему готовиться водным знакам

Гороскоп на 26 декабря 2019 года - Рак

Не бойтесь отдать кому-то часть своих обязанностей. Возможны неприятные сюрпризы во время деловой поездки.

Гороскоп на завтра - Скорпион

В конфликтах будьте мудрее, особенно, если речь идет о конфликтах с начальством. Умейте выслушать, согласиться и сделать все правильно.

Гороскоп на 26 декабря - Рыбы

Не рубите с плеча - день не подходит для принятия важных решений. Попытайтесь оградить себя от неприятных дел и людей.

Ранее появился гороскоп на 2020 год от астропсихолога Валентины Виттрок. Эксперт спрогнозировала, что в 2020-м с большими переменами могут столкнуться Козероги, Стрельцы, Тельцы, Весы, Скорпионы и Раки. 

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