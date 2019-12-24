Астролог назвал сроки поглощения Россией Беларуси

Россия скоро поглотит Беларусь, спрогнозировал астролог / УНИАН

В понедельник, 23 декабря, астролог Влад Росс спрогнозировал, что скоро Российская Федерация поглотит Беларусь.

Российские власти поглотят Беларусь в ближайшие дни, предупредил эксперт на своей странице в Facebook.

В то же время Росс задался вопросом: "Кто следующий?".

"В ближайшие три дня Москва поглотит Беларусь!..", - написал астролог.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пожаловался на Россию - сказал, что Москва прессует Минск и "завинчивает гайки". Также глава Беларуси сказал, что страны Запада не перенесут посягательства на суверенитет его страны, поскольку сочтут это за угрозу им, и будут втянуты в войну.