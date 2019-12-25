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Затмение 26 декабря: астролог дала совет, как пережить последнее новолуние 2019 года

25 декабря 2019, 05:50

Накшатра Мула является причиной боли, которая направляет человека на путь самореализации, подчеркнула астролог Оксана Костюк.

солнечное затмение
26 декабря произойдет Солнечное затмение / aif.ru

Лунное созвездие Мула является демонической накшатрой, жизненная цель которой – страсть к сексу, религии, жизни, а принцип – созидание, рассказала астролог Оксана Костюк.

Она подчеркнула, что ее нрав острый и пугающий В Муле страсть может проявляться к сексу и мирским удовольствиям, поскольку накшатра привязана к желаниям низкого уровня. Как только она научится превосходить сиюминутные потребности, страсть может перейти на высший духовный уровень, отметила она в комментарии Главреду.

"Мула связана с Муладхара Чакрой (местом накопления скрытой духовной энергии). Мула нам говорит, что мы сами являемся источником как всех своих проблем, так и всей своей удачи. Люди с Мулой должны быть достаточно практичными и должны выстроить прочный фундамент своей жизни, прежде чем они пустятся на поиски своей более высокой духовной природы. Мула - это достаточно интенсивный опыт, и таким людям хотя бы раз в жизни придется испытать отрыв от своих корней в поисках новых. Тут наблюдается некая тенденция к саморазрушению, которую необходимо взять под контроль", - пояснила ведический астролог.

Она утверждает, что Мула является причиной боли, которая в конечном счете направляет человека на путь самореализации, что само по себе подталкивает человека к поискам божественной силы, т.е. человек оказывается в такой ситуации, в которой он больше не может справится, в которой больше на себя он полагаться не может.

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По ее словам, символами Мулы являются "корень" (связанный пучок корней) и хлыст для слона

"Корень – как в прямом, так и метафорическом смысле – источник.  И подобно тому, как корень находится внизу, под землей, он не показывается на свет солнечный, точно также и люди Мулы –редко показывают, что на самом деле они чувствуют.

Эти люди идут внутрь проблемы, вглубь вопроса, они исследуют глубину. Подобно её планетарному управителю Кету, эта накшатра имеет дело с тем, чтобы добраться до дна или ядра всего. 

Люди Мулы очень хороши в своей работе, своем хобби, проявляют исключительные качества и квалифицированы.

Люди Мулы испытывают особую тягу, возбуждение, от чего-то непознанного, нового.

Они хороши в исследовании тайного знания, из них хорошие астрологи, исследователи, философы, люди, которые занимаются исследованием вопросов вглубь: генетики, в нейро-лингвистическом программировании, психотерапевты, докапывающиеся до причин, регрессионные терапевты (исследователи прошлых жизней и знатоки шастр.

Её символ также означает сбор или связывание. Кету хранит прошлые кармы и выпускает те, которые достаточно созрели, чтобы получать опыт в настоящей жизни. Это помогает собрать необходимые инструменты из прошлого, требующиеся для достижения своей цели в настоящей жизни. Это предполагает символизм связанных корней. Мула, таким образом, помогает реализовать свои таланты, которые сложились в прошлых жизнях.

Корни различных растений используются в лечебных целях, поэтому Мула напрямую связана с приготовлением лекарств. Точно так же Мула относится к корню болезней, т.е. микроорганизмы, такие как вирусы, бактерии и другие.

Другой символ Мулы – хлыст для слона (анкуш) олицетворяет то, что душа в накшатре - большая, застрявшая во множестве путей, и некоторое управление помогает нам выйти на правильный курс. При этом людям Мулы требуется, чтобы их направляли, чтобы они шли верным путем, им необходимо кураторство", - подчеркнула астролог.

Она также обратила внимание, что сейчас в этой накшатре расположены транзитные Солнце и Юпитер, который дает людям Мулы проявить себя, открыть многие тайны, возможность докопаться до корня многих проблем. Юпитер очень помогает в эти поисках себя.

"Также здесь 26 декабря произойдет Солнечное затмение, что может негативно повлиять на поведение людей, имеющих Мулу в своей натальной карте. Постарайтесь сдерживать свою разрушающую натуру, направьте ее внутрь познания себя, станьте немного лучше", - добавила Костюк.

Для родившихся 14- 27 декабря лунным созвездием является Мула.

Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, что родившихся в декабре ждет неожиданная удача.

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