  1. Главная
  3. Гороскоп

Солнечное затмение 26 декабря: влияние на все знаки Зодиака и ритуалы

26 декабря 2019, 08:38

Считается, что в день солнечного затмения можно привлечь удачу и богатство.

Солнечное затмение 26 декабря 2019 было самым мощным за последние 250 лет
Солнечное затмение 26 декабря было самым мощным за последние 250 лет / Reuters

В четверг утром, 26 декабря, стартовало самое мощное за последние 250 лет кольцевое солнечное затмение. Пик затмения был в 07:18 по Киеву.

Солнечное затмение в Украине не было видно, поэтому считается, что оно не сильно повлияет на жизнь жителей нашей страны. 

Главред решил выяснить, как затмение повлияет на все знаки Зодиака, и карие ритуалы совершают в этот день. 

Солнечное затмение 26 декабря 2019: влияние на воздушные знаки

  • Близнецам нельзя гнать лошадей, но можно браться за новые дела.
  • Водолеям нужно крепиться - на работе может свалиться куча дел. 
  • Весы могут столкнуться с авралами и завалами на работе.

Солнечное затмение 2019: влияние на огненные знаки

  • Стрельцы могут рассчитывать на фарт в финансовых делах.
  • Львам нужно с опаской относиться к общению с малознакомыми людьми.
  • Овнам не противопоказано менять что-то в жизни.

Солнечное затмение 26 декабря 2019: влияние на водные знаки

  • Скорпионам грозят конфликты с начальством, будьте мудрее.
  • Ракам стоит воздержаться от деловых поездок - возможны неприятности.
  • Рыбам лучше воздержаться от решения очень важных вопросов и отложить важные дела.

Солнечное затмение 2019: влияние на земные знаки

  • Девы могут столкнуться с уймой негативна, необходимо найти в себе силы и успокоиться.
  • Козерогам нельзя брать деньги в долг и не стоит давать средства взаймы.
  • Тельцы могут окунуться в эмоции с головой - сдерживайтесь, иначе возможны неприятности.

Солнечное затмение 26 декабря 2019: какие ритуалы совершают в этот день

Как разбогатеть

Для проведения ритуала на богатство понадобится оранжевая или желтая свеча, а также крупная купюра. Пометьте середину свечи, зажгите ее, положите рядом купюру, представляйте, как богатеете и трижды прочитайте:

"Солнышко красное, солнышко ясное, 

надели эту купюру силушкой мощной, властью всенощной. 

Пусть идет по свету, по моему совету, 

по моему хотению, по моему велению. 

Привезет мне своих братьев и меньших, и старших, 

ни разу в моих карманах не побывавших".

Подождите, пока сгорит верхняя часть свечи, а потом затушите ее. Потратьте деньги на нужные вещи. Есть только один нюанс - нужно полностью сохранить первую сдачу.

Как привлечь удачу в жизнь

Понадобится подкова - можно купить маленький сувенир в форме подковы. Емкость, в которую влезет подкова, положите щепотку сахара, растворите его, положите туда подкову и скажите:

"Я дождусь своего везения, 

мне для этого хватит терпения. 

Сладкая жизнь, счастье, удача -

все это я надежно упрячу. 

Буду хранить, лелеять, любя. 

Везение приди, призываю тебя".

После этого вытащите подкову из жидкости, заверните в носовой платок и положите в сумку, которую вы постоянно носите. Перелейте жидкость в тарелку и оставьте там, где вы проводили обряд - жидкость должна сама испариться.

Как привлечь успех в карьере

Нужно купить комнатное растение, набрать в роднике литр воды и перелить ее в кастрюлю. Возьмите еще одну емкость, которая не меньше кастрюли. Возьмите половник, черпайте воду из кастрюли, переливайте в другую емкость и говорите:

"Силы родниковые буду черпать, 

а растение (название) станет буйно взрастать. 

Как стебли и листья тянутся вверх, 

так чтоб и карьера моя имела успех".

Перелейте всю воду из кастрюли в емкость. Потом возьмите немного воды и полейте растение. Перелейте воду в бутыль и поливайте растение.

  • Солнечное затмение Reuters
  • Солнечное затмение Reuters
  • Солнечное затмение Reuters
  • Солнечное затмение Reuters

Солнечное затмение Зодиак ритуалы
Сейчас вы просматриваете новость «Солнечное затмение 26 декабря: влияние на все знаки Зодиака и ритуалы». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:02
Кредиторы и фонды сожрут Украину, если она не поменяет свою политику
10:00
Есть ли свет в конце тоннеля: какая судьба ждет Донбасс в 2020 году
09:51
У Галины Волчек отказывают органы
09:39
"До пи*ды Украине": опубликован текст прослушки Кузьменко о "герое – жертве"
09:31
"Чабан с баранами": Невзоров жестко потроллил Путина Видео
09:10
"Не на*бнулся опять?": в Сети жестко потроллили Путина-"хоккеиста" Фото
08:54
Пожар в Одессе: опознана последняя жертва трагедии
08:38
Солнечное затмение 26 декабря: влияние на все знаки Зодиака и ритуалы Фото
08:28
Снег будет: синоптик изменил прогноз погоды на Новый год Видео
08:15
Салаты с авокадо: вкусные, полезные и яркие рецепты для истинных гурманов
08:05
Почему гривну в 2020 году ждет провал мнение
07:59
Адские санкции США: в России рассказали о судьбе Северного потока-2
07:32
"Синяк замазала, зубы приклеила": избитая под Одессой военнослужащая раскрыла детали
07:05
Транзит газа: стало известно, когда Украина и Россия финализируют договоренности
06:52
Катастрофы и месть стихии: астролог назвала самые опасные даты в 2020 году
06:27
Стрижка шегги 2020 – самая омолаживающая женская стрижка нового года фото Фото
06:11
Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020 Видео
05:55
Модний манікюр на Новий рік 2020 – вишуканий новорічний манікюр 2020 фото Фото
05:53
Украина возбудила дело по факту запуска поездов в Крым: появилась реакция Москвы Видео
05:35
"Старое новое Рождество": эксперт разнесла миф о "католическом" празднике
05:19
"Секс и бухлишко не помогает": Асмус после порно-сцены в Текста сделала объявление
04:51
"Зомбилэнд от представителей ватрушек": в оккупированом Крыму расцеловали поезд Путина Видео
04:35
Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы
04:07
Стало известно, кто из "слуг народа" заменит Трубу в ГБР Видео
03:38
В Украину идет зима: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании
03:09
Заводное время: эксперты рассказали, зачем парам смотреть порно
02:42
Аутсорсинг, аутстаффинг и контракт: в Кабмине пролили свет на новый Трудовой кодекс
02:14
Придется доплачивать: министр предлагает создать в Украине СИЗО-"гостиницы"
01:47
"Супер секси": Звезда Квартала без белья завела сеть пикантным фото Видео
01:31
Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020 Видео
01:27
Запачкать шоколадную радость: эксперты рассказали, зачем женщинам нужен анальный секс
01:05
Минздрав развенчал популярный миф о глинтвейне
01:01
Кот Базилио, Чарли Чаплин: звезда Шахтера подорвал сеть фотографией из отпуска
00:55
Гороскоп на 26 декабря всех знаков Зодиака: праздник кошелька и завалы
00:45
"Эпоха Путина": Назарбаев внезапно подлизался к президенту РФ
00:25
Чемпион мира в костюме Санта Клауса осуществил мечту маленького фаната
00:19
26 декабря – какой сегодня праздник: солнечное затмение и Ведьмины посиделки
25 декабря, среда
23:58
"Поеду в Донецк" - игрок сборной Украины озвучил планы на Новый год
23:57
Сотрудники ГБР нагрянули с обысками к экс-нардепу и бывшей главе ЦИК
23:32
Bentley и Rolls-Royce: легендарный боксер сделал себе роскошные подарки на Рождество
23:26
Эрдогана взбесило присутствие путинских наемников из ЧВК Вагнера в Ливии
22:53
В Днепре одну из улиц назовут в честь убитой Амины Окуевой
22:48
Знаменитый украинский боксер поучаствовал в богослужении
22:33
Избиение военнослужащей под Одессой: причина конфликта и кто виноват
22:21
Афера с квартирами для Нацгвардии: суд принял новое решение по Микитасю
22:18
Партнер Ярмоленко рассказал, как надо бороться с расизмом
21:54
Зеленский подписал закон об аренде госимущества: что изменится
21:43
Явный Санта: в США мужчина ограбил банк и раздал все прохожим в честь Рождества
21:41
Политолог составил рейтинг главных политических событий Украина -2019
21:40
Звезда сборной Украины сделал предложение своей девушке Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять