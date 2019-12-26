Солнечное затмение 26 декабря: влияние на все знаки Зодиака и ритуалы

Считается, что в день солнечного затмения можно привлечь удачу и богатство.
В четверг утром, 26 декабря, стартовало самое мощное за последние 250 лет кольцевое солнечное затмение. Пик затмения был в 07:18 по Киеву.
Солнечное затмение в Украине не было видно, поэтому считается, что оно не сильно повлияет на жизнь жителей нашей страны.
Главред решил выяснить, как затмение повлияет на все знаки Зодиака, и карие ритуалы совершают в этот день.
Солнечное затмение 26 декабря 2019: влияние на воздушные знаки
- Близнецам нельзя гнать лошадей, но можно браться за новые дела.
- Водолеям нужно крепиться - на работе может свалиться куча дел.
- Весы могут столкнуться с авралами и завалами на работе.
Солнечное затмение 2019: влияние на огненные знаки
- Стрельцы могут рассчитывать на фарт в финансовых делах.
- Львам нужно с опаской относиться к общению с малознакомыми людьми.
- Овнам не противопоказано менять что-то в жизни.
Солнечное затмение 26 декабря 2019: влияние на водные знаки
- Скорпионам грозят конфликты с начальством, будьте мудрее.
- Ракам стоит воздержаться от деловых поездок - возможны неприятности.
- Рыбам лучше воздержаться от решения очень важных вопросов и отложить важные дела.
Солнечное затмение 2019: влияние на земные знаки
- Девы могут столкнуться с уймой негативна, необходимо найти в себе силы и успокоиться.
- Козерогам нельзя брать деньги в долг и не стоит давать средства взаймы.
- Тельцы могут окунуться в эмоции с головой - сдерживайтесь, иначе возможны неприятности.
Солнечное затмение 26 декабря 2019: какие ритуалы совершают в этот день
Как разбогатеть
Для проведения ритуала на богатство понадобится оранжевая или желтая свеча, а также крупная купюра. Пометьте середину свечи, зажгите ее, положите рядом купюру, представляйте, как богатеете и трижды прочитайте:
"Солнышко красное, солнышко ясное,
надели эту купюру силушкой мощной, властью всенощной.
Пусть идет по свету, по моему совету,
по моему хотению, по моему велению.
Привезет мне своих братьев и меньших, и старших,
ни разу в моих карманах не побывавших".
Подождите, пока сгорит верхняя часть свечи, а потом затушите ее. Потратьте деньги на нужные вещи. Есть только один нюанс - нужно полностью сохранить первую сдачу.
Как привлечь удачу в жизнь
Понадобится подкова - можно купить маленький сувенир в форме подковы. Емкость, в которую влезет подкова, положите щепотку сахара, растворите его, положите туда подкову и скажите:
"Я дождусь своего везения,
мне для этого хватит терпения.
Сладкая жизнь, счастье, удача -
все это я надежно упрячу.
Буду хранить, лелеять, любя.
Везение приди, призываю тебя".
После этого вытащите подкову из жидкости, заверните в носовой платок и положите в сумку, которую вы постоянно носите. Перелейте жидкость в тарелку и оставьте там, где вы проводили обряд - жидкость должна сама испариться.
Как привлечь успех в карьере
Нужно купить комнатное растение, набрать в роднике литр воды и перелить ее в кастрюлю. Возьмите еще одну емкость, которая не меньше кастрюли. Возьмите половник, черпайте воду из кастрюли, переливайте в другую емкость и говорите:
"Силы родниковые буду черпать,
а растение (название) станет буйно взрастать.
Как стебли и листья тянутся вверх,
так чтоб и карьера моя имела успех".
Перелейте всю воду из кастрюли в емкость. Потом возьмите немного воды и полейте растение. Перелейте воду в бутыль и поливайте растение.