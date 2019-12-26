Солнечное затмение 26 декабря: влияние на все знаки Зодиака и ритуалы

Солнечное затмение 26 декабря было самым мощным за последние 250 лет / Reuters

В четверг утром, 26 декабря, стартовало самое мощное за последние 250 лет кольцевое солнечное затмение. Пик затмения был в 07:18 по Киеву.

Солнечное затмение в Украине не было видно, поэтому считается, что оно не сильно повлияет на жизнь жителей нашей страны.

Главред решил выяснить, как затмение повлияет на все знаки Зодиака, и карие ритуалы совершают в этот день.

Солнечное затмение 26 декабря 2019: влияние на воздушные знаки

Близнецам нельзя гнать лошадей, но можно браться за новые дела.

нельзя гнать лошадей, но можно браться за новые дела. Водолеям нужно крепиться - на работе может свалиться куча дел.

нужно крепиться - на работе может свалиться куча дел. Весы могут столкнуться с авралами и завалами на работе.

Солнечное затмение 2019: влияние на огненные знаки

Стрельцы могут рассчитывать на фарт в финансовых делах.

могут рассчитывать на фарт в финансовых делах. Львам нужно с опаской относиться к общению с малознакомыми людьми.

нужно с опаской относиться к общению с малознакомыми людьми. Овнам не противопоказано менять что-то в жизни.

Солнечное затмение 26 декабря 2019: влияние на водные знаки

Скорпионам грозят конфликты с начальством, будьте мудрее.

грозят конфликты с начальством, будьте мудрее. Ракам стоит воздержаться от деловых поездок - возможны неприятности.

стоит воздержаться от деловых поездок - возможны неприятности. Рыбам лучше воздержаться от решения очень важных вопросов и отложить важные дела.

Солнечное затмение 2019: влияние на земные знаки

Девы могут столкнуться с уймой негативна, необходимо найти в себе силы и успокоиться.

могут столкнуться с уймой негативна, необходимо найти в себе силы и успокоиться. Козерогам нельзя брать деньги в долг и не стоит давать средства взаймы.

нельзя брать деньги в долг и не стоит давать средства взаймы. Тельцы могут окунуться в эмоции с головой - сдерживайтесь, иначе возможны неприятности.

Солнечное затмение 26 декабря 2019: какие ритуалы совершают в этот день

Как разбогатеть

Для проведения ритуала на богатство понадобится оранжевая или желтая свеча, а также крупная купюра. Пометьте середину свечи, зажгите ее, положите рядом купюру, представляйте, как богатеете и трижды прочитайте:

"Солнышко красное, солнышко ясное,

надели эту купюру силушкой мощной, властью всенощной.

Пусть идет по свету, по моему совету,

по моему хотению, по моему велению.

Привезет мне своих братьев и меньших, и старших,

ни разу в моих карманах не побывавших".

Подождите, пока сгорит верхняя часть свечи, а потом затушите ее. Потратьте деньги на нужные вещи. Есть только один нюанс - нужно полностью сохранить первую сдачу.

Как привлечь удачу в жизнь

Понадобится подкова - можно купить маленький сувенир в форме подковы. Емкость, в которую влезет подкова, положите щепотку сахара, растворите его, положите туда подкову и скажите:

"Я дождусь своего везения,

мне для этого хватит терпения.

Сладкая жизнь, счастье, удача -

все это я надежно упрячу.

Буду хранить, лелеять, любя.

Везение приди, призываю тебя".

После этого вытащите подкову из жидкости, заверните в носовой платок и положите в сумку, которую вы постоянно носите. Перелейте жидкость в тарелку и оставьте там, где вы проводили обряд - жидкость должна сама испариться.

Как привлечь успех в карьере

Нужно купить комнатное растение, набрать в роднике литр воды и перелить ее в кастрюлю. Возьмите еще одну емкость, которая не меньше кастрюли. Возьмите половник, черпайте воду из кастрюли, переливайте в другую емкость и говорите:

"Силы родниковые буду черпать,

а растение (название) станет буйно взрастать.

Как стебли и листья тянутся вверх,

так чтоб и карьера моя имела успех".

Перелейте всю воду из кастрюли в емкость. Потом возьмите немного воды и полейте растение. Перелейте воду в бутыль и поливайте растение.