Гороскоп на 27 декабря всех знаков Зодиака: любовные похождения, дыра в бюджете и очищение

Близнецам сегодня противопоказаны любовные похождения / sobakidendy-news.ru

Гороскоп на сегодня - на третий по счету лунный день и последнюю пятницу 2019 года, 27 декабря, очень светлый для Львов и немного тревожный для Скорпионов и Близнецов.

Близнецам гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака не рекомендует любовные похождения, Скорпионам прочит дыру в бюджете, а Львам - очищение.

Что сулят водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Будьте готовы к тому, что не все получится так, как того хотелось бы. Держите при себе негатив и проблем буде намного меньше.

Гороскоп на 27 декабря 2019 года - Скорпион

Попытайтесь свыкнуться с мыслью, что вы не можете всегда быть правы. Берегите деньги, возможно, придется на что-то потратиться, и в бюджете будет дыра.

Гороскоп на 27 декабря - Рак

Старайтесь, чтобы у вас была заначка, возможно, она пригодится. Не отступайте перед своими страхами, пора вступить с ними в бой.

Что сулят воздушным знакам

Гороскоп на 27 декабря 2019 года - Весы

Держите ухо востро, а деньги - в надежном месте. Не ведитесь на "сладкие песни", думайте головой и тогда появится шанс избежать надувательства.

Гороскоп на сегодня - Водолей

Отношения с родными и близкими могут измениться. Загляните себе в душу, возможно, пора что-то изменить. Будьте готовы к большому объему работы.

Гороскоп на 27 декабря - Близнецы

Хороший день, чтобы покопаться в себе, можно найти ответы, которые вы давно искали. Любовные похождения лучше отложить, иначе возможны негативные последствия.

Что сулят огненным знакам

Гороскоп на 27 декабря 2019 года - Стрелец

Можно оценить работу, которая была проделана за год, - выяснить, какие цели достигнуты, и что нужно сделать для достижения желаемого.

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Гороскоп на сегодня - Овен

Работы всегда много, но не взваливайте на свои плечи слишком тяжелый груз, иначе может пострадать здоровье. Не тратьте слишком много денег.

Гороскоп на 27 декабря - Лев

Можно очистить свою жизнь - избавиться от всего, что тянуло вниз. Прислушивайтесь к себе и беритесь за дела, которые вам кажутся перспективными.

Что сулят земным знакам

Гороскоп на 27 декабря 2019 года - Телец

Повремените с кардинальными переменами. Не принимайте все очень близко к сердцу. Разложите по полочкам свои будущие расходы.

Гороскоп на сегодня - Дева

Может подвернуться шанс улучшить свое финансовое положение, попытайтесь его не упустить. Будьте осторожны - можно получить травмы.

Гороскоп на 27 декабря - Козерог

Откажитесь от слишком большого объема работы и уделите время сердечным делам - есть шанс встретить вторую половинку.

Напомним, астропсихолог Валентина Виттрок составила гороскоп на 2020 год и предупредила, что Ракам, Скорпионам, Весам, Тельцам, Стрельцам и Козерогам светят большие перемены.