Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новые покровители и плевок в душу

В День кино 2019 Стрельцам светят приятные сюрпризы.
В субботу, 28 декабря (праздник, отмечается Международный день кино) Ракам звезды сулят фарт, а Водолеям - небольшой провал.
Ракам гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака напророчил новых покровителей, а Водолеям - плевок в душу.
28 декабря - праздник: к чему готовиться воздушным знакам
Гороскоп на завтра - Близнецы
Достичь намеченной цели можно, но вам понадобится чья-то помощь. Если хотите изменить финансовое положение, придется хорошенько все обдумать.
Гороскоп на 28 декабря 2019 года - Водолей
Водолеям грозит плевок в душу - их чувства могут отвернуть. Не принимайте все очень близко к сердцу. В работе выкладывайтесь на все 100%, и все получится.
Гороскоп на 28 декабря - Весы
Ищите новые идеи, действуйте и не обращайте внимания на невежд. Остерегайтесь животных, их поведение может неприятно удивить.
28 декабря - праздник: к чему готовиться водным знакам
Гороскоп на 28 декабря - Скорпион
Отличное время, чтобы избавиться от привычек, которые бьют по здоровью и придумать, как укрепить свой организм. Отправьтесь куда-нибудь с самыми близкими людьми.
Гороскоп на завтра - Рак
Раки могут встретить людей, которые способны стать их покровителями, поэтому не стоит витать в облаках на работе.
Гороскоп на 28 декабря 2019 года - Рыбы
Берегите здоровье, не перетруждайтесь, но работайте усердно. Усердие в работе может позитивно сказаться на карьере.
28 декабря - праздник: к чему готовиться земным знакам
Гороскоп на 28 декабря - Дева
Постарайтесь меньше ссориться. Будьте внимательны - возможны травмы. В жизни могут "нарисоваться" люди, с которыми вы давно не общались.
Гороскоп на завтра - Телец
Не скупитесь на советы и сами можете на них рассчитывать. Новые дела могут негативно закончиться - просчитайте все риски. Попытайтесь сглаживать острые углы в общении с родными.
Гороскоп на 28 декабря 2019 года - Козерог
На работе возможны проблемы в общении. Пытайтесь искать компромисс. Негатив можно направить в физический труд.
28 декабря - праздник: к чему готовиться огненным знака
Гороскоп на завтра - Лев
Попытайтесь не включать в свой рацион вредные продукты. Берегите нервы, из-за стресса может ухудшиться самочувствие.
Гороскоп на 28 декабря - Стрелец
Спонтанная дорогая покупка может расстроить. Вероятны приятные сюрпризы. Не пейте слишком много, иначе возможны неприятные последствия.
Гороскоп на 28 декабря 2019 года - Овен
Определитесь со своими целями, отбросьте сомнения и достигнете того, чего хотели. Не ешьте сомнительную еду.
Ранее астропсихолог Валентина Виттрок поделилась гороскопом на 2020 год. Эксперт спрогнозировала, что большие перемены звезды сулят Стрельцам, Козерогам, Тельцам, Скорпионам, Ракам и Весам.