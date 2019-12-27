Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новые покровители и плевок в душу

Ракам в праздник могут встретить новых покровителей / sobakidendy-news.ru

В субботу, 28 декабря (праздник, отмечается Международный день кино) Ракам звезды сулят фарт, а Водолеям - небольшой провал.

Ракам гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака напророчил новых покровителей, а Водолеям - плевок в душу.

28 декабря - праздник: к чему готовиться воздушным знакам

Гороскоп на завтра - Близнецы

Достичь намеченной цели можно, но вам понадобится чья-то помощь. Если хотите изменить финансовое положение, придется хорошенько все обдумать.

Гороскоп на 28 декабря 2019 года - Водолей

Водолеям грозит плевок в душу - их чувства могут отвернуть. Не принимайте все очень близко к сердцу. В работе выкладывайтесь на все 100%, и все получится.

Гороскоп на 28 декабря - Весы

Ищите новые идеи, действуйте и не обращайте внимания на невежд. Остерегайтесь животных, их поведение может неприятно удивить.

28 декабря - праздник: к чему готовиться водным знакам

Гороскоп на 28 декабря - Скорпион

Отличное время, чтобы избавиться от привычек, которые бьют по здоровью и придумать, как укрепить свой организм. Отправьтесь куда-нибудь с самыми близкими людьми.

Гороскоп на завтра - Рак

Раки могут встретить людей, которые способны стать их покровителями, поэтому не стоит витать в облаках на работе.

Гороскоп на 28 декабря 2019 года - Рыбы

Берегите здоровье, не перетруждайтесь, но работайте усердно. Усердие в работе может позитивно сказаться на карьере.

28 декабря - праздник: к чему готовиться земным знакам

Гороскоп на 28 декабря - Дева

Постарайтесь меньше ссориться. Будьте внимательны - возможны травмы. В жизни могут "нарисоваться" люди, с которыми вы давно не общались.

Гороскоп на завтра - Телец

Не скупитесь на советы и сами можете на них рассчитывать. Новые дела могут негативно закончиться - просчитайте все риски. Попытайтесь сглаживать острые углы в общении с родными.

Гороскоп на 28 декабря 2019 года - Козерог

На работе возможны проблемы в общении. Пытайтесь искать компромисс. Негатив можно направить в физический труд.

28 декабря - праздник: к чему готовиться огненным знака

Гороскоп на завтра - Лев

Попытайтесь не включать в свой рацион вредные продукты. Берегите нервы, из-за стресса может ухудшиться самочувствие.

Гороскоп на 28 декабря - Стрелец

Спонтанная дорогая покупка может расстроить. Вероятны приятные сюрпризы. Не пейте слишком много, иначе возможны неприятные последствия.

Гороскоп на 28 декабря 2019 года - Овен

Определитесь со своими целями, отбросьте сомнения и достигнете того, чего хотели. Не ешьте сомнительную еду.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок поделилась гороскопом на 2020 год. Эксперт спрогнозировала, что большие перемены звезды сулят Стрельцам, Козерогам, Тельцам, Скорпионам, Ракам и Весам.