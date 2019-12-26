Астролог назвала лучшие новогодние подарки 2020

Лучшие новогодние подарки 2020, в частности, мягкие игрушки и брелоки, сообщила астролог / УНИАН

Астролог Елена Максимова поделилась, что лучшие подарки на Новый год 2020 - кухонная техника, одежда, мягкие игрушки, брелоки, обереги, изделия из дерева, металла и керамики.

На праздник нельзя дарить брендовые вещи, золотые украшения, кошельки и деньги, открытки, книги и смартфоны, рассказала эксперт Gazeta.ua.

Собеседница добавила, что детям на Новый год можно подарить подвижные игрушки, в частности, машинки, а также велосипеды, скейты, ролики и конструкторы.

Также астролог назвала новогодние подарки 2020 для женщин и мужчин.

Подарки на новый год 2020 для женщин:

Шоколад;

Украшения;

Косметика;

Духи;

Сумочки;

Обувь.

Новогодние подарки 2020 для мужчин:

Умные вещи;

Автомобильные аксессуары;

Часы;

Наборы ручных инструментов.

Напомним, символом 2020 года по восточному календарю является Белая Металлическая Крыса. Ранее сообщалось, что на новогоднем столе не должно быть ряда продуктов, которые могут отпугнуть Крысу.