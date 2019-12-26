Астролог назвала лучшие новогодние подарки 2020

На Новый год 2020 детям можно подарить подвижные игрушки, сказала эксперт.
Астролог Елена Максимова поделилась, что лучшие подарки на Новый год 2020 - кухонная техника, одежда, мягкие игрушки, брелоки, обереги, изделия из дерева, металла и керамики.
На праздник нельзя дарить брендовые вещи, золотые украшения, кошельки и деньги, открытки, книги и смартфоны, рассказала эксперт Gazeta.ua.
Собеседница добавила, что детям на Новый год можно подарить подвижные игрушки, в частности, машинки, а также велосипеды, скейты, ролики и конструкторы.
Также астролог назвала новогодние подарки 2020 для женщин и мужчин.
Подарки на новый год 2020 для женщин:
- Шоколад;
- Украшения;
- Косметика;
- Духи;
- Сумочки;
- Обувь.
Новогодние подарки 2020 для мужчин:
- Умные вещи;
- Автомобильные аксессуары;
- Часы;
- Наборы ручных инструментов.
Напомним, символом 2020 года по восточному календарю является Белая Металлическая Крыса. Ранее сообщалось, что на новогоднем столе не должно быть ряда продуктов, которые могут отпугнуть Крысу.