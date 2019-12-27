Взрывной успех: родившихся в декабре ждет дьявольское везение – астролог

Астролог Оксана Костюк рассказала о том, что людям Мулы характерны две грани: от агрессии до любви и преданности.
Астролог высшей категории Оксана Костюк заявила о том, что люди Мулы любят ломать, разрушать вещи, а также отделять вещи друг от друга.
В комментарии Главреду она подчеркнула, что это очень импульсивная накшатра, ведь именно в природе Мулы уничтожать вещи, которые потеряли свою ценность.
Проблемы, которые создает Мула:
• Агрессивное, яростное поведение;
• Мула довольно гордая и надменная накшатра. Люди Мулы, однако, не могут постичь свою силу и способности. В некоторых случаях это хорошо, поскольку их способность наносить ущерб себе и другим ограничена их невежеством;
• Накшатра Мула приносит боль. И часто люди с этой накшатрой делают больно как другим, так и себе, и, как результат, получают то, что им заготовлено с рождения;
• Эту накшатру связывают с разрушениями, черной магией, наказаниями и выведением дьявольских сил из человека посредством жизненных уроков. Могут присутствовать такие качества, как резкость, наглость, агрессия;
• Также у человека будут часто ломаются вещи (что называется - всё горит в руках) либо ему достаются непременно сломанные или повреждённые вещи (с дефектом);
• Боль, унижения, потеря лица на публике – такого рода трансформацию проходит человек;
• Результаты даются в взрывной манере;
• Обычно они торжествуют во всех видах войн, но падение всё равно происходит в определенный момент времени;
Профессии для Мулы:
• Политик-администратор, профессиональные агитаторы;
• Офицеры полиции, сыщики, следователи, самые принципиальные судьи, министры;
• Наемные солдаты, телохранители, борцы;
• Ораторы и лекторы, проповедники, духовные учителя;
• Исследователи, особенно в области микробиологии и генетики, ядерные физики, математики, астрономы;
• Работники угольной, нефтяной промышленности;
• Врачи и медперсонал, который связан с ядами, инъекциями и вакцинами. Стоматологи. Работники морга и патологоанатомы, психотерапевты;
• Шаманы, знахари, целители. Те, кто продает травы, коренья, корнеплоды;
• Те, кто практикует тантру, вуду и черную магию, астрологи. Аскеты;
• Золотоискатели и охотники за сокровищами;
• Профессии, связанные с разрушительной деятельностью.
Ведический астролог также выделила наиболее благоприятные и опасные виды деятельности.
Благоприятно:
• Любая исследовательская деятельность;
• Приготовление и применение трав и лекарственных препаратов;
• Посадка растений, работы по озеленению, сельскохозяйственная деятельность;
• Занятия оккультизмом и астрологией;
• Участие в приключениях и охоте;
• Любая деятельность, касающаяся перехода к корню материи;
• Мероприятия, связанные с собиранием знаний, людей и т. п .;
• Пение, ораторское искусство и все действия, требующие силы и динамики;
• Подходит для укладки фундаментов для домов, строительных работ, купли-продажи домов;
• Хорошо для выражения сексуальности;
• Благоприятный для созерцания, самоанализа и самоутверждения;
• Благоприятный для размышлений о смерти и ожесточенных божествах, таких как Кали.
Неблагоприятно:
• Неблагоприятна для деятельности, связанной с балансом, тактом и дипломатией;
• Инициация или начало деятельности, связанной с решением материальных вопросов;
• Заем, кредитование, финансовые операции в целом;
• Семейные церемонии.
"Кету является управителем этой накшатры. Будучи деструктивным созвездием, разрушительность Кету может быть благом: она дает начало новому, дает возможность начать духовное преображение. Кроме того, эта планета дает доступ к проникновению как в невидимые сферы, так и в невидимые причины видимых вещей и событий", - утверждает эксперт.
Она предупредила, что Мула имеет сильную энергию, которая может создать либо благочестивого мудреца, либо демоническую сущность, желающую покорить все и всех. Несдержанность Мулы связана с огненным аспектом Кету, поэтому данная накшатра дает хорошие или плохие результаты взрывным способом. Несдержанность этой накшатры делает ее благоприятной для войны и других подобных действий.
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Костюк добавила, что животное Мулы по Кама-сутре – собака. Он наиболее совместим с Ардрой: "Собака в дикой природе - свирепа, агрессивна, очень опасна, но она может быть обучена и стать рабочей собакой или даже домашним животным. Если Мула позволит своим естественным инстинктам взять вверх, она может превратиться в агрессивную и дикую, но если она сможет развить самодисциплину, она становится трудолюбивой, очаровательной, преданной и любящей".
Астролог резюмировала, что Мула активизируется в 5, 6, 24, 29, 33, 34, 35, 51, 59, 63, 80, 86 лет.
Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, что родившихся в декабре ждет неожиданная удача.