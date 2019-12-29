Как избежать ловушек – Восточный гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака

Восточный гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака – от Рака до Девы

Восточный гороскоп на 2020 сулит много работы – Крыса не терпит лени и разгильдяйства – и много романтики и уюта в делах семейных. Это, по сути, касается всех знаков Зодиака. Но есть свои нюансы…

Гороскоп на 2020 год восточный разведал Главред – чтобы предупредить своих читателей – Рака, Дев, Льва и остальных – откуда и чего ждать в год Крысы.

Восточный гороскоп на 2020 год – Овен

В делах стоит быть внимательнее к мелочам, а вот на более глобальном уровне проектов размениваться на мелкие направления размениваться не надо. Выбирайте проект посолиднее – и ройте носом землю.

Читайте такжеВ чем встречать год Прядущего Мизгиря и славянский гороскоп на 2020 годС родными стоит находить общий язык, даже если свой придется прикусывать.

В плане здоровья нужно избегать перееданий, а в любовной сфере – не тупить, если нашелся подходящий человек, активнее выражая свои чувства.

Восточный гороскоп на 2020 год – Телец

На работе ждет немало интересных проектов – что может не слишком хорошо сказываться на личной жизни и здоровье. Так что за здоровьем лучше последить, а своей половинке уделять побольше внимания.

Деньги будут приходить легко – но и утекать также. Над каждой копейкой чахнуть не стоит – лучше к концу года позволить себе нормальный отдых (за границей или в селе у родни – тут каждый сам должен решать).

Восточный гороскоп на 2020 год – Близнецы

Год Крысы для Близнецов будет очень активным. Новые знакомства помогут по работе. А это в свою очередь положительно скажется на финансовой сфере.

В отпуск лучше идти летом, а в остальное время не забывать про приятные визиты в салоны красоты.

Чтобы все было спокойно на семейном фронте – не отказывайте в помощи своим родным, им сейчас это нужно.

Восточный гороскоп на 2020 год – Рак

Читайте такжеКакой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из насЕсли поддаться лени и пофигизму – вероятны проблемы на работе. А ее в этом году будет много. Зато упорство и ответственность компенсируются материально.

Стоит внимательнее следить за здоровьем, а в личных вопросах почаще полагаться на добрый юмор.

Также тщательнее рекомендуется следить за своей внешностью – к концу года это вознаградится позитивными переменами на любовном фронте или карьерном (тут – кому как повезет).

Восточный гороскоп на 2020 год – Лев

В любовной сфере Льва ждет немало приятностей – вплоть до бурного романа. На работе обстоятельства тоже блестят и сияют – да так, что стоит опасаться зависти и подлянок от коллег. Так что от коллег стоит держаться подальше, а к начальству поближе.

С активным спортом стоит быть осторожнее – возможны травмы.

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Восточный гороскоп на 2020 год – Дева

Жизнь у Девы в 2020 году будет насыщенной, но приятной: почти каждый миг в радость. Главное – не нервничать по пустякам и держаться подальше от людей негативных, корыстных.

В любви стоит заменить критику (даже конструктивную) нежностью и романтикой – это намного быстрее и эффективнее поможет добиться гармонии.

Восточный гороскоп на 2020 год – Весы

Стоит следить за своим настроением, не загонять себя в депрессию. Тогда и с работой, в личной сфере проблем не будет. Именно в год Крысы у одиноких Весов возможная встреча с "тем самым". А вот на работе пик удачи придется на конец года.

Возможны перебои с деньгами – так что бюджет нужно планировать тщательно.

Восточный гороскоп на 2020 год – Скорпион

Для Скорпиона год Крысы будет вполне удачным – если идти на компромиссы вместо лазанья на рожон. Начало года стоит провести спокойно, накапливая энергию для бурной весны.

Со здоровьем и новыми знакомствами стоит быть внимательнее: людей – не пускать к себе на шею, а свой организм – не запускать. А особенно ответственно относиться к своему питанию.

Восточный гороскоп на 2020 год – Стрелец

Слабое место года – финансовые вопросы. Помощь может прийти с неожиданной стороны, так что новыми знакомства и мелкими подработками пренебрегать не стоит. При этом раньше сентября выдохнуть не удастся.

В семейных отношениях стоит проявить побольше такта и нежности: лаской удастся добиться гораздо большего, нежели скандалами и упреками. Весной возможно зарождение конфликта, который стоит загасить на корню – пока не разгорелось пламя.

Восточный гороскоп на 2020 год – Козерог

Читайте такжеЧто нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денегВ год Крысы жизнь Козерога будет вертеться с бешеной скоростью. Так что порою захочется попроситься к Крысе в норку и замуроваться там.

В начале года в гору пойдут карьера и, заодно, финансы. Летом и осенью на первый план выйдут развлечения и семья. В конце года актуальными снова станут рабочие вопросы.

Восточный гороскоп на 2020 год – Водолей

Силы придется рвать между личной жизнью и общественной. Главное – погасить все старые долги, тогда Крысы отнесется к Водолеям благосклонно.

Чтобы все было отлично с работой и карьерой – нужно попасть в тренд и держаться там, не сбавляя темпа. Наибольший финансовый успех ожидает проекты творческие.

В семейных делах стоит прислушиваться к членам семьи, не игнорировать их мнение. Творческий взлет придется на лето.

Восточный гороскоп на 2020 год – Рыбы

Успешна будет личная жизнь, но проблемы может доставить здоровье.

В финансовой сфере надежнее всего рассчитывать чисто на себя, остальные могут подвести. Путешествия планировать скрупулезно, тогда они пройдут без нервотрепок. Возможна смена жилищных условий – такие сделки оптимально планировать на лето.