Терроризм и рак – предсказания Ванги на 2020 год двум известным президентам

Ванга – пророчество для Зеленского и Трампа испугали мир, видео / Скриншот с видео

Предсказания Ванги на 2020 год грозят миру глобальными потрясениями. А кое-кому из известных мировых лидеров – даже смертью, причем не только политической.

В частности, Ванга дала пророчество для Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Первому она напророчила рак головного мозга, пишет британский таблоид The Sun. По ее словам, для американского лидера это будет крайне опасный год.

Ранее пророчество Ванги для Трампа трактовали как тяжелую болезнь и смерть. 73-летнему лидеру США, говорили, грозит глухота, а также серьезные проблемы с мозгом.

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Также дала Ванга пророчество для Зеленского. Она назвала его "Зеленый господарь", предсказав его победу над "порохом" (созвучно с фамилией его политического оппонента Петра Порошенко – ред.).

При этом к концу 2020 года Ванга напророчила потепление отношений между Украиной и Россией.

Напомним, что ранее украинские журналисты программы Антизомби к пророчеству Ванги о Зеленском отнеслись скептически.

Ванга – пророчество для Зеленского 1 серия смотреть: