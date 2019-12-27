Стартовал коридор затмений: мольфар объяснила, что делать

В коридор затмений не стоит проявлять агрессию, предупредила мольфар / Reuters

После солнечного затмения, которое было в четверг, 26 декабря, начался коридор затмений - этот период продлится до 10 января.

В это время нужно находиться в спокойствии, рассказала в сюжете ТСН карпатский мольфар Елена Стеценко.

По ее словам, не стоит думать о чем-то плохом и проявлять агрессию.

"Надо находиться в спокойствии, нужно почитать книги, принять ванну, посмотреть какие-то приятные фильмы, сходить на природу, пообщаться с приятными друзьями…" - поделилась собеседница.

Астролог Людмила Халанская сказала, что в эти дни важно продумать планы на будущее. По ее словам, тем, кто это сделает, космос будет помогать на протяжении следующих 18 лет, поскольку следующее подобное солнечное затмение произойдет именно спустя такое время.

"Если вы отпустите ситуацию и будете просто плыть по течению, - вот то, что течение принесет вам в этот период - то и будет ваше в ближайшие 18 лет, как хотите - это ваш выборы", - заявила она.

Напомним, 26 декабря было самое мощное за последние 250 лет кольцевое солнечное затмение (такое затмение называют сатанинским). Пик солнечного затмения по Киеву был в 07:18. Солнечное затмение 2019 не было видно в Украине.