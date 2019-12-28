Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительные перемены и родственная душа

Рыбам 29 декабря не советуют вкладывать деньги, а Скорпионам - "проглатывать" обиды.
В пятый лунный день и в последний выходной 2019 года - в воскресенье, 29 декабря, Стрельцам грозят губительные перемены, а Близнецам - капитальный прокол.
Для Козерогов гороскоп на завтра всех знаков Зодиака намного радужнее - им напророчен шанс встретить родственную душу.
Что судьба готовит огненным знакам
Гороскоп на 29 декабря 2019 года - Стрелец
Внутренний огонь может подтолкнуть сжечь мосты и разрушить установленные связи. Остановитесь задумайтесь, есть угроза, что перемены окажутся губительными. Будьте ответственными в работе, иначе можете упасть в глазах коллег.
Гороскоп на завтра - Овен
Оценивайте дела до того, как будете вкладывать в них душу и энергию. Чтобы прилично заработать - придется серьезно попотеть.
Гороскоп на 29 декабря - Лев
Будьте внимательны к своему рациону и распорядку дня - пора придерживаться правильного образа жизнь. Можно решиться на серьезную покупку или важное соглашение.
Что судьба готовит водным знакам
Гороскоп на 29 декабря 2019 года - Рак
Продумайте будущие расходы, возможно, вам на что-то не будет хватать средств. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.
Гороскоп на завтра - Рыбы
Не лучшее время, чтобы вкладывать деньги, положите их назад в заначку. Не поддавайтесь чужому влиянию и не траться деньги на вещи, которые не очень-то и нужны.
Гороскоп на 29 декабря - Скорпион
Если вы уверены в своей правоте, а в ваш огород кинули камень - не стоит молчать. Найдите время для родных и близких.
Что судьба готовит воздушным знакам
Гороскоп на 29 декабря 2019 года - Близнецы
Близнецам во время работы нельзя "отключать" внимательность - возможен капитальный прокол, который может ударить по авторитету.
Гороскоп на завтра - Весы
Вероятны проблемы со здоровьем, берегите себя. Не копите проблемы - лучше решать все и сразу.
Гороскоп на 29 декабря - Водолей
Экспериментируйте в делах - можно получить и результат, и удовольствие. Не распыляйте жизненные силы на непонятных людей.
Что судьба готовит земным знакам
Гороскоп на 29 декабря 2019 года - Телец
Возможны ссоры на работе, пытайтесь искать компромисс и на разбрасываться резкими высказываниями. Не бойтесь делать решительные шаги.
Гороскоп на завтра - Дева
Посмотрите на себя со стороны, возможно, вы что-то делаете не так. Увиливайте от конфликтов и не создавайте их сами.
Гороскоп на 29 декабря - Козерог
Остерегайтесь авантюр - есть угроза попасть в ловушку мошенника. Есть шанс найти родственную душу.
Ранее астропсихолог Валентина Виттрок поделилась гороскоп на 2020 год. По словам эксперта, в следующем году звезды сулят большие перемены Весам, Ракам, Скорпионам, Стрельцам, Тельцам и Козерогам.