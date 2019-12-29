Гороскоп на 2020: астролог назвала даты для перспективных любовных знакомств

В середине января в личной жизни стоит идти на уступки, посоветовала эксперт.
Российский астролог Василиса Володина спрогнозировала, что во второй половине января 2020 года есть шанс завести перспективные любовные знакомства.
Возможность перспективных любовных знакомств может выпасть с 19 по 28 января, поделилась эксперт в Instagram.
Володина посоветовала с 10 по 15 января идти на уступки в личной жизни и смотреть на происходящее с оптимизмом.
"Во второй половине января главное не навязывать свою волю окружающим, понимая, что претендовать на истину в последней инстанции для взрослого человека глупо", - добавила эксперт.
Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2020 года. Эксперт предупредил, что в начале 2020-го планете грозит глобальная катастрофа, может начаться новая холодная война.