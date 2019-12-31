Гороскоп на 2020 год: астролог назвала даты для перспективных любовных знакомств

С 19 по 28 января 2020-го возможны перспективные любовные знакомства, спрогнозировала астролог / УНИАН

Российский астролог Василиса Володина спрогнозировала, что во второй половине января 2020 года есть шанс завести перспективные любовные знакомства.

Возможность перспективных любовных знакомств может выпасть с 19 по 28 января, поделилась эксперт в Instagram.

Володина посоветовала с 10 по 15 января идти на уступки в личной жизни и смотреть на происходящее с оптимизмом.

"Во второй половине января главное не навязывать свою волю окружающим, понимая, что претендовать на истину в последней инстанции для взрослого человека глупо", - добавила эксперт.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2020 года. Эксперт предупредил, что в начале 2020-го планете грозит глобальная катастрофа, может начаться новая холодная война.