Ритуал на удачу и новогодние табу: астролог рассказал, как встречать Год Крысы

Астролог рассказал, как встречать Год Крысы 2020 / dailyhoro.ru

Чтобы задобрить символ нового 2020 года – белую металлическую Крысу, необходимо, встречая этот год, соблюсти несколько простых правил. Об этом в комментарии Главреду рассказала астролог Влад Росс.

Главное из этих правил, по словам астролога – праздничный стол должен ломиться от разнообразных яств и напитков.

"Новогодний стол должен быть накрыть настолько щедро, чтобы не было даже малейшего свободного места на нем, чтобы вы с трудом могли разместить на нем вилку или тарелку. Потому, готовясь к встрече 2020 года, смело тратьте основную часть бюджета, отложенную на Новый год, именно на стол. Все должно быть в изобилии, поскольку Крыса – всеядная. На стол можете ставить любые напитки, овощи и фрукты, мясные и рыбные блюда, сладости, соленья – всё-всё", – рассказал Влад Росс.

Однако есть один "запрещенный" продукт, которому не место на праздничном столе, когда вы встречаете Год Крысы.

"На столе может быть всё, кроме сыра! Крыса, вопреки стереотипу, его просто ненавидит. Дисней и его "Чип и Дейл" сломали нашу реальность и заставили думать, что сыр – лучшее лакомство для Крысы. Но это не так. Потому проследите за тем, чтобы сыра на столе не было. А все остальное смело ставьте на стол: голубцы, вареники, холодец, салаты – все разнообразие, которое только сумеете приготовить", – отметил Росс.

Второе правило, по словам астролога, состоит в том, что Год Крысы следует непременно встречать среди друзей, в компании. При этом идеальный вариант – за городом.

"Крыса не любит официальных мероприятий и пафосных торжеств. Но она ценит по-настоящему домашнюю и теплую атмосферу, дружескую компанию. Нужна крутая компания близких людей, друзей, лучше – ровесников. С родителями необязательно встречать новый год, так как крысы – не семейное, а стайное животное. Встречать 2020 год в одиночестве противопоказано! Тот, кто рискнет, остаться один в праздничную ночь, он может остаться в одиночестве на протяжении всего года", – рассказал Влад Росс.

Третье правило касается цветов одежды и декора для новогодней ночи.

"Устройте настоящий праздник – с большими огнями, яркими гирляндами. Позаботьтесь, чтобы "цвет настроения" был не только синим, но и голубым, серебристым, белым и металлическим. Ведь мы встречаем Год белой металлической Крысы! При этом следует избегать ярких кричащих тонов – Крыса такого не любит. Особенно не приветствуется красный цвет, который Крыса, как и Бык, не любит. Допустимы даже черный и серый цвета, но не красный", – считает астролог.

Влад Росс также рекомендует в новогоднюю ночь не скупиться и дарить как можно больше подарков:

Чем больше подарков презентуете вы в праздничную ночь, тем больше даров получите в новом году сами от судьбы и от окружающих людей

Основное табу в эту новогоднюю ночь, по словам Росса – кошки.

"Если говорить о декоре, то ни на елке, ни в доме не должно быть никаких украшений или элементов декора в виде кошек. А также ни в коем случае нельзя дарить никому кошек на Новый год, ни в каком виде. То есть не должно быть врага Крысы – кота. А тем, у кого есть домашние любимцы кошачьей породы, могу порекомендовать одно: оставить котов дома, а самим отправиться отмечать Новый год куда-то в другое место", – рассказал Росс.

Кроме того, астролог поделился маленькими хитростями, как можно привлечь удачу в новом году, исполнив довольно просто ритуал.

"Перед самым Новым годом не поленитесь выполнить такой ритуал на удачу: выпейте шампанского, загадав желание, а затем не пожалейте разбить хрустальный бокал, из которого пили. Этот ритуал будет действенным что в новогоднюю ночь 31 декабря, что на Новый год по восточному стилю, который в 2020-ом выпадает на 25 января", – отметил Влад Росс.

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