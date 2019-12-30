От наследства до награды: В 2020 году ловите удачу за хвост - астролог

2020-й год откроет Рыбам новые возможности и даст повышение по службе / 2019-god.com

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, согласно ведическому календарю Рыбы – это знак для людей, рожденных с 14 марта по 13 апреля (Солнце в этот период находится в знаке Рыб), а также во время – 23.29 – 1:28.

"У Рыб транзит Юпитера будет проходить по 10-му дому – он откроет новые возможности в профессиональной деятельности, даст повышение по службе или улучшение отношений с руководством, а также повысит доход. Это даст значительное облегчение после 3-летнего транзита Сатурна и 12 летнего Плутона, которое полностью закрыли возможность хоть какой-то постоянной перспективы иметь нормальную работу", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

По словам астролога, при хорошо аспектированном Юпитере вероятность полного успеха во всех начинаниях. Этого можно добиться целенаправленным трудом и упорством.

Она пояснила, что этот транзит Юпитера способствует достижению цели, повышению социального статуса. Человек может подняться по карьерной лестнице через одну-две ступеньки, получить почести и награды.

Читайте такжеВзрывной успех: родившихся в декабре ждет дьявольское везение – астролог

Ведический астролог утверждает, что такой Юпитер обещает политикам успех на выборах, молодым людям - успешное начало карьеры. В наступующем году можно ждать повышения в звании, перевода на более престижную и высоко оплачиваемую должность, известность.

"Транзит Сатурна и Плутона придется Рыбам на 11-й дом, который отвечает за неожиданные прибыли или поощрения, получение подарков и увеличение влияния на других людей, удачу и счастье. Считается, что в 11-м доме все планеты чувствуют себя хорошо, даже такая как Сатурн. Это благоприятный транзит. Благодаря своему ограничивающему влиянию у человека круг общения сузится. Это может быть связано возрастом (чем старше становится человек, тем меньше у него круг друзей), со сменой интересов, большой загруженностью. Друзья могут предъявлять повышенные требования или сам владелец гороскопа будет несправедлив к ним. Но надёжные друзья остаются, ненужные связи отпадают. Иногда в это время завязываются новые отношения, которые могут длиться долго. Поддержку в начинаниях могут оказывать влиятельные друзья, люди старшего возраста. Может объявиться старый друг. Увеличение партнёров и приобретения хорошего имени в обществе", - отметила она.

Астролог добавила, что это будет хорошим периодом для планирования, увеличения богатства и получения наград, ведь Сатурн помогает наметить шаги для их реализации, найти людей, которые помогут их осуществить.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: успех и богатство придут без труда – астролог

"Также влияние Сатурна будет на 1-й дом, 5-й и 8-й дома – что сделает самого человека более ответственным, он будет более требовательным к своим детям, возможно получение наследства или страховки", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк назвала самые опасные даты в 2020 году.