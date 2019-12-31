Гороскоп 2020: астролог рассказала, кому деньги и драгоценности плывут в руки

В 2020 году Овны ощутят себя более счастливыми и востребованными / floom.org

По Ведическому календарю Овен – это знак для людей, рожденных с 13 апреля по 14 мая (Солнце в этот период находится в знаке Овна), а также во время –1:29 - 3:28, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

В комментарии Главреду она подчеркнула, что для Овнов это транзит Юпитера очень благоприятный, он придется на 9-й дом, что может принести путешествия и обретение мудрости (соединение Юпитера с Кету), что даст Овнам ощутить себя более счастливыми и востребованными.

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По ее словам, некоторые люди предпринимают поездку по святым местам. Часто при таком транзите человек впервые попадает за границу или эмиграцию: "Данный транзит может укрепить и сделать более близкими и радостными отношения с отцом. Улучшится финансовое благополучие и возможность приобрести имущество и драгоценности, отложить деньги.

"Расширяется авторитет, успех и признание в профессии. Хорошее время для начала политической деятельности и решения вопросов в высших судебных инстанциях. Человек может возглавить организацию, политическое объединение. Повышается интерес к образованию. Возможна работа, учёба, стажировка за границей. Возрастут возможности учить других людей", - утверждает эксперт.

Вместе с тем она рассказала, что при негативных аспектах все перечисленные бенефиты получаются с трудом:

- могут быть проблемы с иностранцами, трудности и неприятности во время пребывания за границей, вынужденная эмиграция, невозможность вернуться на родину по каким-то причинам, проблемы с получением визы;

- материальные потери из-за переоценки своих возможностей, конфликты с властями;

- мошенники и аферисты не дремлют.

"Очень сильное влияние окажут транзитные Сатурн и Плутон, проходя по 10-му дому карьеры. Это важный и решающий транзит для профессии, период профессионального роста и общественного признания, будет желание улучшить свою работу", - говорит ведический астролог.

Она также предупредила о наиболее благоприятных и опасных комбинациях для Овнов:

При благоприятных комбинациях возможен резкий карьерный рост на ответственной должности (особенно это будет относится к государственной службе), а также человек может открыть собственное дело. Он может рассчитывать на помощь старших по возрасту людей, руководителей высокого ранга. Увеличатся доверие и обязанности, что улучшит карьеру. Будет поощрение и увеличение финансов.

Негативные аспекты создают трудности в профессиональной жизни, проблемы карьерного роста. Успех возможен и при таком положении Сатурна, но он будет недолговечным из-за "подсиживающих" недругов и карьеристов, которые стараются не дать ему возможности продвижения. Будут неприятности с правительственными структурами, правоохранительными органами, влиятельными людьми, работодателями.

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"Также влияние Сатурна будет на 12-й дом, 4-й и 7-й дома – что сделает самого человека более отстраненным. Этот транзит может привести также к проводам близких в последний путь", - резюмировала Костюк.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк назвала самые опасные даты в 2020 году.