Деньги с неба: астролог назвала самый удачливый знак Зодиака в 2020 году

Транзит Юпитера принесет Тельцам неожиданные финансовые поступления / hostess.ru

По Ведическому календарю Телец – это знак для людей, рожденных с 14 мая по 14 июня (Солнце в этот период находится в знаке Тельца), а также во время – 3:29-5.28, сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

В комментарии Главреду она рассказала, что для Тельцов транзитный Юпитер пойдет транзитом по 8-му дому.

"Несмотря на то, что 8-й дом очень сложный, дает потери и трансформации, нужно сказать, что Тельцы как никто ощутили это влияние на себе очень давно, потому что 3 года был здесь транзитный Сатурн и невероятное сложное положение для человека – 12-й летний цикл Плутона. От вас ничего не зависело, вы только успевали считать свои потери и смирились с неизбежным, потому что это было в знаке Стрельца – планеты Юпитер, которая дает духовный рост. Сложно найти более продвинувшийся знак в последние 12 лет! Я вас поздравляю с тем, что можно хоть ненадолго ощутить хоть какой-то позитивный эффект 8-го дома, особенно если есть благоприятные аспекты", - подчеркнула эксперт.

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По ее словам, особенно он будет удачен для тех, кто каким-то образом связан с темой 8-го дома – банкиры, страховики, астрологи, эзотерики. Им транзит Юпитера принесет неожиданные финансовые поступления (улучшиться финансы партнера по браку), можно получить наследств или страховку, успех в исследовательской сфере, у многих произошел прорыв в эзотерике, психологии и метафизике и это будет усилено находящимся здесь транзитным Кету. Этот год будет успешным для тех, кто занимается собственным бизнесом.

"Следует внимательно проанализировать негативные аспекты, которые могут принести проблемы с финансами, беспокойство из-за судебного процесса, нужно остерегаться кредитов, банкротства, штрафов и плохой компании. Опасно брать ссуды, одалживать деньги - их трудно будет вернуть. Разрыв отношений с партнёрами по бизнесу. Ведётся тайная война против политиков и влиятельных людей, направленная на подрыв авторитета, искажаются факты. Негативные аспекты со зловредными планетами могут указать на пожар, взрыв, преступные действия против владельца гороскопа и членов его семьи, смерть в ближайшем окружении человека", - пояснила ведический астролог.

Она обратила внимание на то, что влияние транзитного Сатурна и Плутона будет в 9-м доме гороскопа – доме удачи и мудрости:

Если Сатурн в вашем гороскопе имеет благоприятный космический статус и не имеет никаких негативных натальных и транзитных аспектов, то в этот период он принесёт стабильность в дела 9-го Дома. Произойдёт укрепление деловых связей с зарубежными партнёрами, успешными будут долгосрочные договора и контракты, поддержка со стороны влиятельных людей.

Старые долги могут быть возвращены и сложные отношения в профессиональной среде закончатся. Появится возможность улучшить своё материальное положение. Возможна неофициальная работа, а также споры с руководством и смена самого руководства.

Проявляющий усердие получает благоприятные результаты.

Предполагается изменение отношений с отцом, возможна болезнь. Также возможен отъезд отца за границу. Благотворительная деятельность или занятость по улучшению культурно-бытовых условий людей.

Если владелец гороскопа находится за границей, то в этот период он может там закрепиться, получить законные права на проживание.

При таком транзите Сатурна человек часто задумывается над повышением своего образования, поступает в ВУЗ или возобновляет обучение. Если человек учится, то возможна резкая смена ВУЗа или направления обучения.

Многие определятся с выбором религии.

Негативные аспекты несут сложности, связанные с бизнесом, зарубежными партнёрами.

Подрыв авторитета, срыв договоренностей, потеря влияния. Возможны проблемы с получением визы или права на жительство. Опасность неприятных в дороге, ДТП.

Это сложный период для поступления в ВУЗ, сдачи экзаменов, защиты дипломного проекта.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк назвала самые опасные даты в 2020 году.