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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовный капкан и семейная драма

30 декабря 2019, 13:12

Водолеям 31 декабря противопоказано начинать новые дела, если есть хвосты.

Стрельцы завтра - 31 декабря - могу угодить в любовный капкан - Гороскоп на 31 декабря 2019 года
Стрельцы в последний день 2019-го могу угодить в любовный капкан / УНИАН

В седьмой лунный день и в последний вторник 2019 года, 31 декабря, гороскоп всех знаков Зодиака напророчил Стрельцам любовный капкан, а Рыбам - семейную драму.

Козерогам светят глубокие отношения, а Близнецов гороскоп на завтра предупредил об "ударах" по здоровью.

Что напророчено огненным знакам накануне Нового года 2020

Гороскоп на 31 декабря 2019 года - Стрелец

Стрельцы могут попасть в любовный капкан, если спутают страсть с настоящими чувствами. Возможны травмы, стоит быть осторожными.

Гороскоп на завтра - Овен

День подходит для того, чтобы прикупить подарки, однако не покупайте драгоценности и изделия из металла. Не испытывайте на прочность терпение и нервы родных и близких.

Гороскоп на 31 декабря - Лев

Осторожно обращайтесь с деньгами. Попытайтесь думать перед тем, как говорить. Лучше ограничить количество тяжелой пищи. 

Что напророчено земным знакам

Гороскоп на завтра - Козерог

Одинокие Козероги могут встретить человека, с которым завяжутся глубокие отношения. Откажитесь от душевных раскопок.

Гороскоп на 31 декабря 2019 года - Телец

Есть шанс, что вас порадуют хорошей новостью. Будьте сдержанными, особенно по отношению к близким и к людям, от которых зависит ваша судьба.

Гороскоп на 31 декабря - Дева

Вас могут порадовать неожиданным подарком. Могут поступить предложения, которые стоит принять.

Что напророчено воздушным знакам

Гороскоп на завтра - Близнецы

Готовьтесь к ухудшению самочувствия и попытайтесь защитить себя от простуд. Не разбрасывайтесь обидными словами.

Гороскоп на 31 декабря 2019 года - Весы

Возможен шанс улучшить состояние "кошелька", главное - вовремя среагировать. Не издевайтесь над своим организмом - за новогодним столом не пейте слишком много.

Гороскоп на 31 декабря - Водолей

На начинайте новые дела, если есть хвосты. Есть угроза серьезных неприятностей, придется сжать кулаки и потрудиться.

Что напророчено водным знакам

Гороскоп на 31 декабря - Рыбы

Может подвернуться шанс подзаработать, но выгода возможна только от честных проектов. Возможна семейная драма.

Гороскоп на завтра - Рак

Неожиданно могут нагрянуть гости. Не пробивайте лбом стену. Попытайтесь найти время для прогулки по свежему воздуху.

Гороскоп на 31 декабря 2019 года - Скорпион

Не лучшее время, чтобы заводить амурные знакомства. Можно расставить все точки над "і" в отношениях со второй половинкой.

Ранее астролог из России Василиса Володина составила гороскоп на 2020 год и спрогнозировала, что в начале нового года возможны перспективные любовные знакомства. По ее словам, возможность перспективных любовных знакомств может выпасть с 19 по 28 января.

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