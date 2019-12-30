Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовный капкан и семейная драма

Водолеям 31 декабря противопоказано начинать новые дела, если есть хвосты.
В седьмой лунный день и в последний вторник 2019 года, 31 декабря, гороскоп всех знаков Зодиака напророчил Стрельцам любовный капкан, а Рыбам - семейную драму.
Козерогам светят глубокие отношения, а Близнецов гороскоп на завтра предупредил об "ударах" по здоровью.
Что напророчено огненным знакам накануне Нового года 2020
Гороскоп на 31 декабря 2019 года - Стрелец
Стрельцы могут попасть в любовный капкан, если спутают страсть с настоящими чувствами. Возможны травмы, стоит быть осторожными.
Гороскоп на завтра - Овен
День подходит для того, чтобы прикупить подарки, однако не покупайте драгоценности и изделия из металла. Не испытывайте на прочность терпение и нервы родных и близких.
Гороскоп на 31 декабря - Лев
Осторожно обращайтесь с деньгами. Попытайтесь думать перед тем, как говорить. Лучше ограничить количество тяжелой пищи.
Что напророчено земным знакам
Гороскоп на завтра - Козерог
Одинокие Козероги могут встретить человека, с которым завяжутся глубокие отношения. Откажитесь от душевных раскопок.
Гороскоп на 31 декабря 2019 года - Телец
Есть шанс, что вас порадуют хорошей новостью. Будьте сдержанными, особенно по отношению к близким и к людям, от которых зависит ваша судьба.
Гороскоп на 31 декабря - Дева
Вас могут порадовать неожиданным подарком. Могут поступить предложения, которые стоит принять.
Что напророчено воздушным знакам
Гороскоп на завтра - Близнецы
Готовьтесь к ухудшению самочувствия и попытайтесь защитить себя от простуд. Не разбрасывайтесь обидными словами.
Гороскоп на 31 декабря 2019 года - Весы
Возможен шанс улучшить состояние "кошелька", главное - вовремя среагировать. Не издевайтесь над своим организмом - за новогодним столом не пейте слишком много.
Гороскоп на 31 декабря - Водолей
На начинайте новые дела, если есть хвосты. Есть угроза серьезных неприятностей, придется сжать кулаки и потрудиться.
Что напророчено водным знакам
Гороскоп на 31 декабря - Рыбы
Может подвернуться шанс подзаработать, но выгода возможна только от честных проектов. Возможна семейная драма.
Гороскоп на завтра - Рак
Неожиданно могут нагрянуть гости. Не пробивайте лбом стену. Попытайтесь найти время для прогулки по свежему воздуху.
Гороскоп на 31 декабря 2019 года - Скорпион
Не лучшее время, чтобы заводить амурные знакомства. Можно расставить все точки над "і" в отношениях со второй половинкой.
Ранее астролог из России Василиса Володина составила гороскоп на 2020 год и спрогнозировала, что в начале нового года возможны перспективные любовные знакомства. По ее словам, возможность перспективных любовных знакомств может выпасть с 19 по 28 января.