Гороскоп на январь-2020: что принесет месяц, кроме астероида и угрозы ядерной катастрофы

По словам астролога, январь станет самым сложным периодом 2020 года

Январь 2020-го пройдет под соединением Сатурна и Плутона, которые и будут "делать погоду" на протяжении всего месяца. При этом Плутон указывает на народы, население планеты в целом, а Сатурн – на радикальное изменение ситуации, глобальные встряски и переломные моменты. Такое сочетание планет обещает период, насыщенный различными трудностями, преодолевать который придется с большим усилием воли.

К тому же, первый месяц года ознаменуется малым "парадом планет" в Козероге, то есть бо́льшая часть планет будет сосредоточена именно в этом знаке Зодиака. А любые "парады планет" всегда связаны с глобальной опасностью для Земли.

Ситуацию усугубит и лунное затмение, которое произойдет 10 января. Мы входим в новый год как раз в "коридор затмений", начавшийся с солнечного – 26 декабря 2019 года. Как известно, вблизи этого затмения случилось крушение самолета Bek Air в Алма-Ате, в котором погибло 12 человек. "Коридор затмений" – это очень опасный период, а точное соединение "медленных" планет Сатурна и Плутона вблизи затмения (12 января) продлит это пагубное влияние на весь месяц.

Из-за скопления планет в знаке Козерога январь может стать уникальным месяцем. Но особенно важной будет середина месяца, когда концентрация энергии Козерога будет настолько сильна и насыщенна, что может повлечь переломные моменты в жизни. В первую очередь, это коснется людей, родившихся под знаками Козерога и Рака.

Это – время кардинальных перемен в карьере. Потому тот, кто уже давно задумывался кардинально изменить свою деятельность, должны воспользоваться моментом и осуществить задуманное в январе. Если, например, кто-то давно хотел бросить торговлю и начать работать на телевидении, то не упустите свой шанс. Звезды будут рукоплескать тем людям, которые решатся на кардинальные перемены в своей жизни – не побоятся поставить крест на своей старой работе и начнут осваивать новое занятие и изберут новый род деятельности.

В любом случае, январь будет самым сложным месяцем в 2020 году. Причем критический период может немного захватить и февраль, потому что соединение Сатурна и Плутона будет влиять еще и на первую половину февраля, до 20-х чисел. Потому готовьтесь к тому, что январь станет самым жестким и сложным месяцем.

В январе возможны не просто сложные, а катастрофичные ситуации. Период с 5 по 19 января – катастрофический. Я бы не просто не советовал, а запретил бы всем отправляться в дальние путешествия в страны Ближнего Востока. Особенно – в Египет и Израиль.

Согласно некоторым пророчествам, именно в этом году возможны взрывоопасные ситуации в Египте, Ливии, Иране и Израиле. Там может разразиться ужасающий конфликт. Потому тем, кто уже взял путевку в Египет, лучше отмените поездку, потому что рискуете попасть в эпицентр опасности. Не исключено, что это будут масштабные теракты с участием ИГИЛ.

17-19 января нужно бояться электроприборов и всего, что связано с электричеством – могут возникнуть непредвиденные ситуации, связанные с этим. Это наиболее опасный период.

28-30 января тоже станут катастрофическим периодом, когда возможны рискованные ситуации, связанные с огнем, то есть пожароопасные ситуации.

9-11 января – это пик разнообразных неприятностей, обусловленных затмением и сочетанием Плутона и Сатурна.

Звезды говорят, что в январе и начале февраля может случиться глобальная катастрофа, вплоть до извержения очень мощного вулкана или падения на Землю астероида. По моим прогнозам, эта катастрофа будет способна на долгое время уничтожить экологию и жизнь целого континента. Если астероид упадет в Северной Америке, то условия жизни в Канаде и США заметно ухудшатся, в частности, жители этого континента рискуют замерзнуть. Звучит, как апокалиптический сценарий, но тем не менее…

Угроза также может быть связана с каким-нибудь исламистом-фанатиком, который каким-то образом дорвется до ядерного оружия. Звезды указывают и на наличие ядерной угрозы – Плутон связан с атомом, атомной бомбой, ядерным оружием. К катастрофе может привести даже пустяк: неправильное нажатие кнопки, или, например, если система безопасности оповестит о ложной тревоге (будет пролетать птица или какой-нибудь небесный камень), а одна из стран, например, Россия, решит, что кто-то по ней выпустил ядерную ракету, и нанесет ответный удар по Штатам.

Так что в январе нас ждет крайне опасная ситуация. Но следует помнить, что звезды склоняют, но не обязывают. Так что это не означает, что подобная катастрофа непременно произойдет. Потому будем надеяться, что планете удастся избежать такого сценария.

В любом случае, подобная катастрофа не должна случиться на территории Украины. Под угрозой – те страны, где можно было наблюдать солнечное затмение 26 декабря 2019 года и где будет видно лунное затмение 10 января 2020 года. Таким образом, возможны землетрясения в странах Тихого океана, на Дальнем Востоке, а также есть угроза землетрясений в Южной и Северной Америках.

Влад Росс / Главред

Первые числа января будут относительно спокойными и благоприятными. 3 января Марс войдет в зодиакальный знак Стрельца, потому 1-4 января еще можно отправляться в поездки. Большая активность в это время принесет свои плоды и будет удачной. В целом, дела будут идти хорошо.

С 13 января начнутся дни счастья и любви. В этот период можно встретить вторую половинку, любовь всей своей жизни. Да и в целом, в любовных делах все будет складываться удачно. Этот период будет обусловлены вхождением Венеры в зодиакальный знак Рыб (знак ее экзальтации). Потому не бойтесь влюбляться с 13 и до конца месяца, а особенно 13-15 января, так как эти чувства будут могут перерасти во что-то большее. Пик фатальных встреч будет вблизи соединения Сатурна и Плутона, а также вхождения Венеры в Рыбы. Венера в Рыбах дает наполненность счастливой энергией любви, сильные чувства и эмоциональную привязанность. Это отличное время, чтобы сделать предложение руки и сердца своей избраннице.

До 12 января Венера будет находиться в Водолее, потому в этот период завязывание серьезных отношений – маловероятно, зато налаживание дружеских контактов будет идти на ура. Это время благоприятно для больших компаний, встреч с друзьями, знакомств, общения и налаживания контактов.

16-22 января – еще одна небольшая передышка в жестком месяце. 16 января Меркурий войдет в знак Водолея, что ознаменует хороший период для коммерции, покупок, важных дел и решений. Благоприятный период продлится до 22 января, потому лучше запланируйте важные сделки, встречи и покупки на эти дни.

23-25 января – это дни Гекаты, (или Черные Дни, то есть дни, когда Луна не видна на небе – самые сложные дни лунного цикла). 24 числа в 23.42 будет новолуние. И именно в это время можно будет поднять бокал шампанского и встретить новый год по восточному стилю – Год Крысы, который начнется как раз в ночь с 24 на 25 января, Татьянин день.

В дни Гекаты лучше ничего не начинать, не проводить важных встреч и не проводить судьбоносных переговоров, так как в эти дни очень вероятны конфликты и очень сложно будет прийти к согласию. Важно быть максимально терпимыми и внимательными, потому что есть риск рассориться с близким человеком и подорвать прочность брака. В дни Черной Луны, как правило, сохраняется повышенная раздражительность и возбудимость. Это – однозначно неблагоприятное время для рекламы и пиара.

Также в дни Гекаты лучше отложить походы к врачам, в том числе зубному. Стоит отказаться от терапии и каких-либо медицинских манипуляций. Неблагоприятно также проведение хирургических операций в это время.

Последние дни месяца, после 25 января, также пройдут под напряженным аспектом – жестким квадратом между Марсом и Нептуном. В это время возможны разочарования, недовольство собой, досадные ошибки и депрессивное настроение. В это время может увеличиться количество самоубийств: прыжков с высоток, отравлений и прочего.

В эти дни лучше не предпринимать важных шагов, не вкладывать деньги в бизнес, а также воздержаться от крупных покупок, потому что все это не принесет ожидаемого результата, и вас постигнет только большое разочарование.

Зато для преступников конец месяца будет просто прекрасным, поскольку все тайные и мутные дела будут проворачиваться легко.

Гороскоп на январь-2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 2020 (январь): счастливчики

Козероги. В январе Козерогов ждет важный период, который во многом определит то, как пройдет весь 2020 год: они могут строить планы и разрабатывать проекты на год – все это сбудется. Прекрасное время для любых начинаний. В январе возможна полнейшая трансформация деятельности Козерогов: работы, заработка, бизнеса. Они могут подняться на волнах судьбы на более высокие должности. (К слову, поэтому Арсен Аваков, Козерог по знаку Зодиака, не покинет пост министра внутренних дел, а будет усиливать свои власть и влияние.) Козерогам будет удаваться провернуть большие тайные аферы, добиться успеха в политике.

Львы. Январь станет блестящим периодом для Львов, когда возможные глобальные перемены в жизни. Львы преуспеют в поиске новой работы. Главное для них – не торопиться и не форсировать события. Львы все получат в свое время в этом месяце, все сложится само собой. Даже если в январе трансформации не завершатся, то уж точно наметятся правильные пути, потому события будут развиваться так, как нужно. Львам стоит позаботиться о своей профессиональной и материальной заинтересованности в предстоящем году.

Девы. Дев ждет прекрасный месяц, особенно замечательно у них будут складываться любовные дела. Они могут отправиться в путешествие, куда-нибудь на Мальдивы или Сейшелы, где у них завяжется блестящий роман. Девы могут сбросить с себя оковы, которые давно им мешали, стать более расслабленными. Хороший месяц для зачатия детей. У Дев в январе могут сбываться желания и реализовываться планы. Также они могут словить удачу и выиграть в лотерею.

Тельцы. Тельцов в январе ждут прекрасные дальние путешествия. Удачно будет складываться их учеба, и защита дипломов или диссертаций увенчается успехом. Тельцы в январе могут достичь серьезного статуса и получить важные регалии. Возможен также их переезд за границу, и от этой эмиграции они выиграют в профессиональном и финансовом плане. Удачными также будут сделки Тельцов, связанные с недвижимостью. Тельцам, как никому, будет удаваться отхватить какой-то лакомый товар по бросовым ценам.

Гороскоп на 2020 (январь): лузеры

Стрельцы. В январе удача отвернется от Стрельцов. Им стоит приготовиться к сложному периоду. Январь будет плох для инвестиций, так как в результате любых вложений Стрельцы могут прогореть. Представителям этого знака нужно остерегаться обмана и предательства. В первый месяц года Стрельцам однозначно лучше не рисковать.

Скорпионы. Представителей этого знака ждут сложные ситуации в дороге и аварии, потому им лучше воздержаться от каких-либо поездок в январе. Скорпионам лучше не покупать средств связи и передвижения, а также бытовую технику – подобные покупки не просуществуют долго. Например, если Скорпионы купят телевизор, то он тут же сгорит, причем вместе с пылесосом и холодильником. Также они могут стать жертвами мошенников и спекулянтов, потому им стоит быть начеку и никому не доверять.

Водолеи. В январе Водолеев ждет спад удачи и борьба за выживание. Особенно – на работе, где их могут подставить завистники, что принесет Водолеям серьезные проблемы, вплоть до увольнения. Есть риск, что исчезнет источник заработка, и Водолей может оказаться перед необходимостью искать новую работу. Водолеям стоит воздержаться от каких-либо инвестиций в январе, так как они рискуют вложить деньги в неперспективное дело. Особенно не стоит покупать недвижимость: можно купить не то или вложиться в недострой, который так и не доведут до ума. Также возможны проблемы с родственниками, родителями.

Раки. Январь станет плохим периодом для Раков, когда их могут ждать скандалы, судебные разбирательства, доносы. Кто-то может попытаться вытащить на свет все "грязное белье" Раков, вынести на обозрение общественности подробности их личной жизни. Все будет складываться не так, как хотелось бы Ракам. Кроме того, в январе у Раков могут возникнуть разногласия и крупные ссоры с супругами, а потому велик риск разводов.

Нейтральным январь будет для следующих знаков:

Овны. Овнов ждет подъем во всем, что касается карьеры и работы, во второй половине января. Они смогут похвастаться большими достижениями. А вот начало месяца может ознаменоваться сложными ситуациями и конфликтами с начальством, вплоть до увольнения. Также возможны неприятные ситуации и аварии в дороге.

Весы. Первая половина месяца у Весов будет более-менее спокойной. В это время они могут смело отправиться в путешествие, на отдых. В это время Весы также могут погрузиться в амурные дела. Представителям этого знака, вероятно, придется налаживать какие-то контакты, вести переговоры – в общем, проявить себя в качестве дипломата. Весы могут встретить влиятельных союзников и друзей, которые в дальнейшем поспособствуют их продвижению. А вот во второй половине января Весов могут предать или подставить. В частности, их могут обмануть в денежных делах. Их ждут сложные переговоры, препятствия и склоки, из-за чего, в итоге, может случиться депрессия.

Близнецы. У Близнецов первая половина января будет благоприятной. Поездки в дальние страны могут оказаться весьма удачны. Близнецов ждут хорошие начинания в учебе, коммерции. Удачным будет переход на новую работу и смена вида деятельности. Но вторая половина месяца вряд ли порадует Близнецов. Им часто придется себя сдерживать, так как ощутимо возрастет конфликтность, особенно в отношениях с близкими и родственниками.

Рыбы. Представителей этого знака ждет успех и благоприятный период во второй половине января, особенно ближе к концу месяца. Рыбы будут чувствовать себя защищенными и свободными. Они могут навести лоск: изменить облик, посетить косметолога и отдохнуть. В этот период Рыбы могут выйти на новый уровень в каком-то деле. А вот первая половина месяца у Рыб может ознаменоваться неудачными вложениями в недвижимость или неудачными деловыми командировками. Также вряд ли благоприятно будут идти дела в учебе. Кроме того, те Рыбы, что переедут в первой половине января за границу, скорее всего, будут разочарованы.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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